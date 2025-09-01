Πρεμιέρα Χασαπόπουλου - Βούλγαρη με «γλέντι» στην εκπομπή

Κοινωνία Ώρα Mega: Έκανε πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σεζόν

Με το τραγούδι «γλέντι» καλωσόρισαν τους τηλεθεατές ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» που έκανε πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου.

Η κάμερα ξεκίνησε να μεταδίδει στον αέρα από τη στιγμή που οι δύο παρουσιαστές ήταν στο καμαρίνι τους μέχρι και την είσοδό τους στο στούντιο. Η πρεμιέρα ξεκίνησε με ανεβασμένη διάθεση και κέφι, υπό τους ήχους του νησιώτικου τραγουδιού του Νίκου Οικονομίδη, το οποίο σάρωσε φέτος το καλοκαίρι.

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι! 5:46 πρώτα λεπτά! Καλό μήνα να έχουμε! Εμείς επιστρέψαμε! Καλή σεζόν σε όλους!», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής.

«Καλή σας ημέρα! Έπρεπε να έρθουμε στην εκπομπή για να χορέψουμε λίγο. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, αν κι εγώ δεν το είχα ακούσει φέτος, γιατί εγώ τραγουδάω τώρα άλλα τραγούδια με κουκουβάγιες και τέτοια», πρόσθεσε χαριτολογώντας η Ανθή Βούλγαρη.

«Όλος ο κόσμος λέει "Φτάνει με αυτό το τραγούδι»" ακουγόταν παντού. Πρώτη Σεπτεμβρίου παιδιά. Επιστρέψαμε. Καλή σεζόν, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε! Δε θα πούμε ούτε "καλό χειμώνα", ούτε τίποτα. Το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι 40 βαθμούς θα έχει!», σχολίασε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη πήρε τον λόγο και ξεκίνησε τα θέματα της εκπομπής, με τις ευχές για όσες γιορτάζουν σήμερα. «Χρόνια πολλά στις 40 Παρθένες που γιορτάζουν σήμερα. Να ξεκινήσω και με τις 40; Αδαμαντία, Ρουμπίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία,Αφροδίτη, Διώνη, Θεανώ, Μοσχούλα,Κλεοπάτρα, Σαπφώ... είναι πάρα πολλές παιδιά!», είπε χαρακτηριστικά.

Ανθή Βούλγαρη: H βάπτιση του γιου της στο Πήλιο

Πριν από μια εβδομάδα, στις 24 Αυγούστου, η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης βάπτισαν τον 5 μηνών γιο τους στην Τσαγκαράδα. Από το Πήλιο κατάγεται η παρουσιάστρια κι εκεί είχε πραγματοποιηθεί και ο γάμος του ζευγαριού.

Ο μικρός πήρε το όνομα Μάριος. Όπως είχε αποκαλύψει η παρουσιάστρια, η εγκυμοσύνη στον γιο της ήρθε όταν είχε πια σχεδόν αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα.