Πρεμιέρα Χασαπόπουλου - Βούλγαρη με «γλέντι» στην εκπομπή

Η έναρξη του «Κοινωνία Ώρα Mega» που επέστρεψε σήμερα 1η Σεπτέμβρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
02.09.25 , 14:03 Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Κοινωνία Ώρα Mega: Έκανε πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σεζόν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το τραγούδι «γλέντι» καλωσόρισαν τους τηλεθεατές ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» που έκανε πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου.

Η κάμερα ξεκίνησε να μεταδίδει στον αέρα από τη στιγμή που οι δύο παρουσιαστές ήταν στο καμαρίνι τους μέχρι και την είσοδό τους στο στούντιο. Η πρεμιέρα ξεκίνησε με ανεβασμένη διάθεση και κέφι, υπό τους ήχους του νησιώτικου τραγουδιού του Νίκου Οικονομίδη, το οποίο σάρωσε φέτος το καλοκαίρι. 

Πρεμιέρα Χασαπόπουλου - Βούλγαρη με «γλέντι» στην εκπομπή

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι! 5:46 πρώτα λεπτά! Καλό μήνα να έχουμε! Εμείς επιστρέψαμε! Καλή σεζόν σε όλους!», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής.

Πρεμιέρα Χασαπόπουλου - Βούλγαρη με «γλέντι» στην εκπομπή

«Καλή σας ημέρα! Έπρεπε να έρθουμε στην εκπομπή για να χορέψουμε λίγο. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, αν κι εγώ δεν το είχα ακούσει φέτος, γιατί εγώ τραγουδάω τώρα άλλα τραγούδια με κουκουβάγιες και τέτοια», πρόσθεσε χαριτολογώντας η Ανθή Βούλγαρη.

«Όλος ο κόσμος λέει "Φτάνει με αυτό το τραγούδι»" ακουγόταν παντού. Πρώτη Σεπτεμβρίου παιδιά. Επιστρέψαμε. Καλή σεζόν, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε! Δε θα πούμε ούτε "καλό χειμώνα", ούτε τίποτα. Το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι 40 βαθμούς θα έχει!», σχολίασε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη πήρε τον λόγο και ξεκίνησε τα θέματα της εκπομπής, με τις ευχές για όσες γιορτάζουν σήμερα. «Χρόνια πολλά στις 40 Παρθένες που γιορτάζουν σήμερα. Να ξεκινήσω και με τις 40; Αδαμαντία, Ρουμπίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία,Αφροδίτη, Διώνη, Θεανώ, Μοσχούλα,Κλεοπάτρα, Σαπφώ... είναι πάρα πολλές παιδιά!», είπε χαρακτηριστικά.

Ανθή Βούλγαρη: H βάπτιση του γιου της στο Πήλιο

Πριν από μια εβδομάδα, στις 24 Αυγούστου, η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης βάπτισαν τον 5 μηνών γιο τους στην Τσαγκαράδα. Από το Πήλιο κατάγεται η παρουσιάστρια κι εκεί είχε πραγματοποιηθεί και ο γάμος του ζευγαριού.

Ο μικρός πήρε το όνομα Μάριος. Όπως είχε αποκαλύψει η παρουσιάστρια, η εγκυμοσύνη στον γιο της ήρθε όταν είχε πια σχεδόν αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
 |
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top