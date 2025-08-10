Route 360: Αγωνία εν πλω – Μπήκε νερό στο σκάφος

Στιγμές μεγάλης έντασης και θαλασσοταραχής κατέγραψε η κάμερα του Route 360, καθώς το πλήρωμα βρέθηκε αντιμέτωπο με άγριες καιρικές συνθήκες που ανάγκασαν την ομάδα να δώσει μάχη για να κρατήσει τον έλεγχο του σκάφους.
Ο δυνατός αέρας και τα τεράστια κύματα έφεραν τους πάντες σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ νερά μπήκαν στο σκάφος, προκαλώντας ανησυχία.
Ο Γιάννης Αποστολάκης, με αποφασιστικότητα, έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα.
Αν και η κούραση τους ήταν εμφανής στο τέλος τα κατάφεραν.
