ROUTE 360: Τι θα δούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 18:15

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της ταξιδιωτικής εκπομπής του Star

10.08.25 , 10:56 ROUTE 360: Τι θα δούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 18:15
Το σκάφος φτάνει στις ακτές του Παναμά.

ROUTE 360: Τι θα δούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 18:15

Λίγο πριν περάσουν από τη Διώρυγα, η άφιξη του πατέρα του Γιάννη και ενός ακόμη φίλου τους εφοδιάζει με απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και με κουράγιο για τη δύσκολη συνέχεια.

ROUTE 360: Τι θα δούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 18:15

Αναμένοντας το πράσινο φως για τη διέλευσή τους, η ομάδα εξερευνά την Πόλη του Παναμά, στην τελευταία, ίσως, ανάσα ανεμελιάς, πριν η «Δέσποινα» ανοιχτεί για τα καλά στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού Ωκεανού...

ROUTE 360: Τι θα δούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 18:15

ROUTE 360 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

