ROUTE 360: Τι θα δούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 18:15

Το σκάφος φτάνει στις ακτές του Παναμά.
Λίγο πριν περάσουν από τη Διώρυγα, η άφιξη του πατέρα του Γιάννη και ενός ακόμη φίλου τους εφοδιάζει με απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και με κουράγιο για τη δύσκολη συνέχεια.
Αναμένοντας το πράσινο φως για τη διέλευσή τους, η ομάδα εξερευνά την Πόλη του Παναμά, στην τελευταία, ίσως, ανάσα ανεμελιάς, πριν η «Δέσποινα» ανοιχτεί για τα καλά στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού Ωκεανού...
