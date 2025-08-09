ROUTE 360: Τι θα δούμε το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 18:15

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της ταξιδιωτικής εκπομπής του Star

09.08.25 , 11:25
Η «Δέσποινα» πλησιάζει τις ακτές της Βενεζουέλας, προσπαθώντας να αποφύγει τα επικίνδυνα σημεία, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος των πειρατών.

ROUTE 360: Τι θα δούμε το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 18:15

Η περιοχή ξυπνά αναμνήσεις από την πατρώα γη στη Βάσω, που παρασύρει και τους υπόλοιπους στον ενθουσιασμό της. 

Ένα πάρκο χελωνών είναι ο επόμενος σταθμός τους, σε μία εξωτική Ατόλη.

ROUTE 360: Τι θα δούμε το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 18:15

 

Μία αιφνίδια μηχανική βλάβη στο σκαρί, όμως, καταμεσής του πελάγους, θα απειλήσει το ταξίδι του πλοίου στις ακτές του Παναμά και θα τους οδηγήσει όλους σε στιγμές αγωνίας...


ROUTE 360
κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

 

ROUTE 360
