Ιωάννα Τούνη: Το superfood που βάζει -σχεδόν- πάντα στο πρωινό της

Αυτός είναι ο υπέρτατος «σύμμαχος» και στο αδυνάτισμα

26.03.26 , 11:20 Ελένη Χατζίδου: Τραγουδάει μαζί με τον πατέρα της και συγκινεί
26.03.26 , 11:07 Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έχει μια μικρή αδιαθεσία. Δε γεννάει»
26.03.26 , 11:05 Lexus Interactive Manual Drive: Η νέα διάσταση ηλεκτροκίνησης
26.03.26 , 11:03 Ακης Πετρετζίκης: Ο γιος του, Αχιλλέας είναι ο πιο cute τσολιάς!
26.03.26 , 11:02 Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς
26.03.26 , 11:01 Ολυμπιακός: Σε αναζήτηση νέου πλέι-μέικερ - Συζητά με δύο κορυφαία ονόματα!
26.03.26 , 10:47 Πότε ξεκινά το πασχαλινό ωράριο - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
26.03.26 , 10:38 Volvo: Ξεχωριστές VIP ταξιδιωτικές εμπειρίες
26.03.26 , 10:32 Ιωάννα Τούνη: Το superfood που βάζει -σχεδόν- πάντα στο πρωινό της
26.03.26 , 10:32 Novacinema: Απρίλιος με τις μεγάλες πρεμιέρες «Jurassic World: Rebirth»
26.03.26 , 10:13 Αλεξάνδρα Νίκα: Το cozy luxury look της με τσάντα YSL & μπαλαρίνες Chanel
26.03.26 , 10:13 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το OPEN, η ΕΡΤ και το «κόψιμο» των εκπομπών
26.03.26 , 09:58 Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
26.03.26 , 09:54 Σίσσυ Χρηστίδου: «Στην τοξικότητα στις σχέσεις συνήθως με... προλάβαιναν»
26.03.26 , 09:43 Λουτράκι: Ληστεία στα ΕΛΤΑ με καλάσνικοφ – 32.000 ευρώ η λεία
MasterChef: «Ακυρώνεται η προσπάθεια και αποχωρείς από τον διαγωνισμό»
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 34χρονο δύτη – Τα τρία σενάρια
MasterChef: Η ψηφοφορία των καλεσμένων και η σιγουριά του Χάρη για τη νίκη
Φίλιππος Τσαγκρίδης: Η φωτογραφία που πόσταρε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
Ιωάννα Τούνη: Από το πρωινό της δε λείπουν οι σπόροι chia
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται καθημερινά με τους followers της τα υγιεινά γεύματα που καταναλώνει, δίνοντας υπέροχες ιδέες για χορταστικές και ισορροπημένες διατροφικές προτάσεις.

Ιωάννα Τούνη: Το λαχανικό που επέλεξε και είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη

Ένα από τα πιο συχνά συστατικά που προσθέτει σχεδόν σε κάθε γεύμα της, είναι οι σπόροι chia. Πρόκειται για μία υπερτροφή, πλούσια σε αντιοξειδωτικά στοιχεία, η οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει ενέργεια και συμβάλλει στη σωστή διατήρηση του σωματικού βάρους.

Δείτε τα stories από το πρωινό γεύμα της Ιωάννας Τούνη:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Ιωάννα Τούνη: To ελαφρύ απογευματινό γεύμα με πέντε μόνο υλικά

Σπόροι chia: Το superfood που μειώνει την όρεξη - Τα οφέλη στην υγεία μας

Οι σπόροι chia είναι πλούσιοι σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες και ωμέγα λιπαρά οξέα. Δείτε παρακάτω τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν εάν τα εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή:

  • Συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, καθώς απορροφούν 10-12 φορές το βάρος τους σε νερό, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την όρεξη.

Tip: Καταναλώστε 1 κουταλιά σπόρους τσία σε νερό πριν από το φαγητό. 

  • Είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία βελτιώνουν τη λειτουργία της καρδιάς, μειώνοντας τις φλεγμονές.
  • Περιέχουν φυτικές ίνες, υποστηρίζοντας την καλή πέψη και τη σωστή λειτουργία του εντέρου, καταπολεμώντας τη δυσκοιλιότητα.
  • Συβάλλουν στην υγεία των οστών και των δοντιών, αφού περιέχουν ασβέστιο, μαγνήσιο και φώσφορο. 
  • Οι σπόροι chia βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, κάνοντάς τους ιδανικούς για άτομα με προδιάθεση για διαβήτη τύπου 2.
  • Υποστηρίζουν την καλή λειτουργία της καρδιάς, αφού περιέχουν ωμέγα-3 και, μειώνοντας έτσι την κακή χοληστερίνη (LDL).
  • Οι σπόροι chia προσφέρουν ενέργεια και ενυδατώνουν τον οργανισμό. Είναι ιδανική τροφή για αθλητές και δραστήρια άτομα.

Η συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση είναι 1-2 κουταλιές της σούπας (15-30 γραμμάρια).

Σπόροι chia: Γευστικές δέες για να τους απολαύσετε

  • Ανακατέψτε 1-2 κουταλιές της σούπας σπόρους σε ένα ποτήρι νερό. Αφήστε το για 10 λεπτά να φουσκώσει.
  • Αναμείξτε 2 κουταλιές σπόρους τσία με γάλα ή φυτικό ρόφημα και αφήστε το μείγμα στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Προσθέστε μέλι, φρούτα ή ξηρούς καρπούς.
  • Πασπαλίστε τους σε γιαούρτι, smoothies ή βρώμη.
  • Μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες ή δημητριακά.

Η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, στα δυναμωτικά πρωινά της γεύματα προσθέτει επίσης, μύρτιλα, τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φράουλες, οι οποίες ενυδατώνουν και προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα και μπανάνα, η οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες κάλιο, βιταμίνη Β6 και βιταμίνης C.

