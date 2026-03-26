Ιωάννα Τούνη: Το superfood που βάζει -σχεδόν- πάντα στο πρωινό της

Ιωάννα Τούνη: Από το πρωινό της δε λείπουν οι σπόροι chia

Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται καθημερινά με τους followers της τα υγιεινά γεύματα που καταναλώνει, δίνοντας υπέροχες ιδέες για χορταστικές και ισορροπημένες διατροφικές προτάσεις.

Ένα από τα πιο συχνά συστατικά που προσθέτει σχεδόν σε κάθε γεύμα της, είναι οι σπόροι chia. Πρόκειται για μία υπερτροφή, πλούσια σε αντιοξειδωτικά στοιχεία, η οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει ενέργεια και συμβάλλει στη σωστή διατήρηση του σωματικού βάρους.

Δείτε τα stories από το πρωινό γεύμα της Ιωάννας Τούνη:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Σπόροι chia: Το superfood που μειώνει την όρεξη - Τα οφέλη στην υγεία μας

Οι σπόροι chia είναι πλούσιοι σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες και ωμέγα λιπαρά οξέα. Δείτε παρακάτω τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν εάν τα εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή:

Συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, καθώς απορροφούν 10-12 φορές το βάρος τους σε νερό, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την όρεξη.

Tip: Καταναλώστε 1 κουταλιά σπόρους τσία σε νερό πριν από το φαγητό.

Είναι πλούσιοι σ ε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα , τα οποία βελτιώνουν τη λειτουργία της καρδιάς, μειώνοντας τις φλεγμονές.

Περιέχουν φυτικές ίνες , υποστηρίζοντας την καλή πέψη και τη σωστή λειτουργία του εντέρου, καταπολεμώντας τη δυσκοιλιότητα.

Συβάλλουν στην υγεία των οστών και των δοντιών , αφού περιέχουν ασβέστιο, μαγνήσιο και φώσφορο.

Οι σπόροι chia βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα , κάνοντάς τους ιδανικούς για άτομα με προδιάθεση για διαβήτη τύπου 2.

Υποστηρίζουν την καλή λειτουργία της καρδιάς, αφού περιέχουν ωμέγα-3 και, μειώνοντας έτσι την κακή χοληστερίνη (LDL).

Οι σπόροι chia προσφέρουν ενέργεια και ενυδατώνουν τον οργανισμό. Είναι ιδανική τροφή για αθλητές και δραστήρια άτομα.

Η συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση είναι 1-2 κουταλιές της σούπας (15-30 γραμμάρια).

Σπόροι chia: Γευστικές δέες για να τους απολαύσετε

Ανακατέψτε 1-2 κουταλιές της σούπας σπόρους σε ένα ποτήρι νερό. Αφήστε το για 10 λεπτά να φουσκώσει.

Αναμείξτε 2 κουταλιές σπόρους τσία με γάλα ή φυτικό ρόφημα και αφήστε το μείγμα στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Προσθέστε μέλι, φρούτα ή ξηρούς καρπούς.

Πασπαλίστε τους σε γιαούρτι, smoothies ή βρώμη.

Μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες ή δημητριακά.

Η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, στα δυναμωτικά πρωινά της γεύματα προσθέτει επίσης, μύρτιλα, τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φράουλες, οι οποίες ενυδατώνουν και προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα και μπανάνα, η οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες κάλιο, βιταμίνη Β6 και βιταμίνης C.