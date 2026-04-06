Η Μαρία Κάλλας «ζωντανεύει» μέσα από το έργο του Νίκου Φλώρου

Στο εμβληματικό Theatro Municipal de São Paulo πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία και έντονη διεθνή απήχηση τα εγκαίνια της έκθεσης του γλύπτη Νίκου Φλώρου.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η «Θεά από Ατσάλι», ένα έργο αφιερωμένο στη θρυλική Μαρία Κάλλας, που μετατρέπει τη φωνή σε ύλη και τη μνήμη σε διαχρονική εμπειρία.

Το μνημειώδες γλυπτό, ύψους 2,5 μέτρων και βάρους περίπου 400 κιλών, δεσπόζει στον ιστορικό χώρο της όπερας, στον ίδιο τόπο όπου η Μαρία Κάλλας εμφανίστηκε το 1951, δημιουργώντας έναν ισχυρό συμβολισμό επιστροφής και αιωνιότητας.

Η «Θεά από Ατσάλι» ακολουθεί μια σπουδαία διεθνή πορεία, από τη Βενετία και τη Ρώμη, στο Παρίσι και την UNESCO, όπου το έργο απέκτησε διεθνή αναγνώριση και συνδέθηκε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έως το Ντουμπάι και τη Φλωρεντία στο Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, πριν κορυφωθεί στο Σάο Πάολο.



Παρουσία διεθνούς κύρους προσωπικοτήτων

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων: Ανάμεσά τους ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σάο Πάολο, κ. Thomas Matsoukas, η Υπουργός Πολιτισμού της Πολιτείας στο Σάο Πάολο, κα Marilia Marton, ο Επικεφαλής αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Σάο Παόλο, κ Nelson Antonio Tabajara de Oliveira, η Δημοτική Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, κα Angela Gandra, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτισμού, κ. Rodrigo Massi, η Διευθύντρια του Theatro Municipal de São Paulo, Andrea Caruso Saturnino, ο Πρόεδρος/Διευθυντής του Διαγωνισμού Maria Callas, Paulo Esper, η εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπίας στην UNESCO Μαρία Χατζιανέστη, ο Vincenzo De Vivo, ο μάνατζερ Pepe Velasco, η κριτικός Fabiana Crepaldi, ο Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες, Dom Iosif, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζήλων, Dom Meletios, ο Ματθαίος Παιδούσης.



Η μουσική κορύφωση της βραδιάς



Μετά τα αποκαλυπτήρια της «Θεάς από Ατσάλι», η σκηνή του Theatro Municipal de São Paulo μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο υψηλής καλλιτεχνικής συγκίνησης. H παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου, με συνοδεία πιάνου ερμήνευσε άριες της Μαρίας Κάλλας με συνοδεία πίανου.

Η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο παρουσίασε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ιταλικό λυρικό ρεπερτόριο, ερμηνεύοντας την άρια «Un bel dì vedremo» από την Madama Butterfly και το «Vissi d’arte» από την Tosca του Giacomo Puccini.

Η Παπαθανασίου, της οποίας η καριέρα εκτείνεται στις μεγαλύτερες λυρικές σκηνές του κόσμου — από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης και την Opéra de Paris έως τη Royal Opera House του Λονδίνου και το Sydney Opera House — χάρισε στη βραδιά μια ερμηνεία που ένωσε συμβολικά δύο ελληνικές φωνές: εκείνη που σιώπησε για πάντα και εκείνη που συνεχίζει να λάμπει ενώ ο Daniel Gonçalves συνόδευσε στο πιάνο με υψηλή δεξιοτεχνία και ευαισθησία.



Διάρκεια Έκθεσης

Έως 20 Ιουνίου 2026