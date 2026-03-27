TEDxAUTH 2026: Ζήσε την “KRASIS” και ανακάλυψε τον εαυτό σου!

Το TEDxAUTH, μέρος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού TED, που προωθεί ιδέες που αξίζει να διαδοθούν, σας προσκαλεί στο Main-event του, την Κυριακή 26 Aπριλίου 2026 στo Imperial Port (26ης Οκτωβρίου 59)!

Στο φετινό μας Main-event με θέμα την “KRASIS”, το TEDxAUTH θα φέρει αντιμέτωπους τους συμμετέχοντες με τις πολυδιάστατες πτυχές τους, μέσα από ομιλίες και performances που θα αναδείξουν την παρουσία της “KRASIS” σε κάθε τομέα, αποδεικνύοντας πως όλοι είμαστε ένα συνονθύλευμα διαφορετικών στοιχείων. Στο event θα φιλοξενηθούν επίσης πλήθος δημιουργικών και διαδραστικών workshops, αλλά και ενημερωτικές δράσεις από φοιτητικές ομάδες, οργανισμούς και εταιρείες.

Στο τέλος της ημέρας θα ακολουθήσει το καθιερωμένο after party και θα ρίξουμε όλοι μαζί αυλαία στην μοναδική εμπειρία του φετινού TEDxAUTH! Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν το εισιτήριό τους για το event μέσα από την πλατφόρμα εισιτηρίων που θα βρουν εδώ, είτε μέσα από την ιστοσελίδα και τα social media του οργανισμού. Hurry up γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Λίγα λόγια:

Στη σύγχρονη, απαιτητική καθημερινότητα, ο άνθρωπος καλείται να αναλάβει και να ισορροπήσει ανάμεσα σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Οι ρόλοι αυτοί δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά ενώνονται και αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας την πολυσχιδή προσωπικότητα του ατόμου.

Εξάλλου, η ίδια η ανθρώπινη υπόσταση είναι το αποτέλεσμα μιας διαρκούς ένωσης διαφορετικών στοιχείων. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται “KRASIS”—ένας όρος με βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική γραμματεία— και σημαίνει την ανάμειξη ποικίλων στοιχείων με στόχο τη δημιουργία κάτι νέου, μοναδικού και αυθεντικού. Φέτος, το TEDxAUTH, για 9η συνεχή χρονιά, επιδιώκει να αναδείξει αυτά τα «κράματα»: τις μοναδικές ιδέες που εμπνέουν, καθοδηγούν και μεταμορφώνουν τους ανθρώπους, διαμορφώνοντας τη δική τους προσωπική διαδρομή.

Η φετινή θεματική αντλεί την έμπνευσή της από τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη στα «Ηθικά Νικομάχεια», τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, αλλά και από την ίδια τη φύση του θεσμού.

Το TEDx, αποτελώντας από μόνο του μια κράση Τεχνολογίας, Ψυχαγωγίας και Σχεδιασμού (Technology, Entertainment, Design), συναντά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με στόχο να αναδείξει την πολυμορφία και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης. Ο κάθε άνθρωπος αποτελείται από χιλιάδες διαφορετικά χαρακτηριστικά που συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτή είναι και η ουσία της ύπαρξης: η στιγμή που όλα αυτά τα ετερώνυμα στοιχεία ενώνονται για να προκύψει η «Κράση» — η δική μας μοναδική αλήθεια.

Αυτή τη χρονιά, το TEDxAUTH θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει ομιλητές από ποικίλους κλάδους, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας τις ιστορίες, τις ιδέες και τις εμπειρίες τους. Ομιλητές από διαφορετικούς τομείς: επιστημονικό, καλλιτεχνικό και από τον χώρο του αθλητισμού, οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με τις διαφορετικές όψεις της ταυτότητάς τους, θα μας αποκαλύψουν τη σημασία αυτής της σύνθεσης στη ζωή τους, καθώς μην ξεχνάμε ότι…

“Ο κόσμος αλλάζει όταν τολμάμε να ανακατέψουμε τα χρώματα μας” !

Το TED αποτελεί έναν παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση και αλλαγή του κόσμου, μέσω της δύναμης της διάδοσης ιδεών πολιτιστικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το TEDxAUTH, μια φοιτητική πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενστερνίζεται το παραπάνω όραμα στοχεύοντας στην προώθηση καινοτόμων ιδεών στα πλαίσια της φοιτητικής κοινότητας αλλά και της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 8 επιτυχημένα events, παρατηρεί με ικανοποίηση την ολοένα αυξανόμενη δυναμική του που συνοδεύεται από την αποδοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου.

Eσύ είσαι έτοιμος να βιώσεις την κράση μέσα σου;

Ήρθε η ώρα να το ανακαλύψεις!

