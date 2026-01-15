Toυρνάς και Τσακνής στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Oι κορυφαίοι τραγουδιστές ενώνουν φωνές και τις κιθάρες τους

Toυρνάς και Τσακνής στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ
Συνεχίζουν Όλο Τον Ιανουάριο Τσακνής- Τουρνάς
Ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συνεχίζουν για όλο τον Ιανουάριο τις επιτυχημένες τους εμφανίσεις στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τις συνεχόμενες sold out εμφανίσεις τους!

«Οι Εύθυμες Κυράδες» με τη Μαίρη Βιδάλη και τον Μπάμπη Χατζηδάκη

Δύο εμβληματικοί δημιουργοί του ελληνικού ροκ, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής, συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής σε μια μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό», που έχει ήδη εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς. Ένα ζωντανό ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού ροκ, γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και διαχρονικά τραγούδια.

Μαζί, ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους σε ένα πρόγραμμα που αγαπήθηκε από το κοινό από την πρώτη κιόλας στιγμή. Στη σκηνή του Άλσους ακούγονται αγαπημένα τραγούδια-σταθμοί από την πλούσια δισκογραφία τους όπως τα «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω», «Όπου φυσάει ο άνεμος», «Άνθρωπε αγάπα», αλλά και «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι», «Ρωγμές» και πολλά ακόμη, μέσα από νέες ενορχηστρώσεις, απρόσμενα ντουέτα και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών.

Διονύσης Τσακνής 

Διονύσης Τσακνής 

Με τη δύναμη των στίχων, τη σκηνική χημεία των δύο καλλιτεχνών και την αίσθηση γιορτής που δημιουργείται σε κάθε παράσταση, «Το Ροκ το Ελληνικό» συνεχίζει να συγκινεί και να ξεσηκώνει το κοινό και τον Ιανουάριο.

Κώστας Τουρνάς 

Κώστας Τουρνάς 

Για όσους δεν πρόλαβαν — αλλά και για όσους θέλουν να το ζήσουν ξανά.

Πληροφορίες: ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487 Ώρα έναρξης: 21:00.

 

