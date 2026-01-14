«Οι Εύθυμες Κυράδες» με τη Μαίρη Βιδάλη και τον Μπάμπη Χατζηδάκη

Στο ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 Σαίξπηρ ερμηνεύει για 4η φορά η Μαίρη Βιδάλη και αυτή την φορά στο θέατρο της.

Στον κεντρικό ρόλο του Φάλσταφ ο Μπάμπης Χατζηδάκης. Μαζί τους η πρωταγωνίστρια της οπερέτας της Λυρικής Σκηνής Λυδία Αγγελοπούλου για πρώτη φορά στο Διάχρονο θέατρο.

Από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ, θα απολαύσουμε την σπαρταριστή κωμωδία «Οι εύθυμες Κυράδες (του Ουίνζορ)» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ σε μορφή μιούζικαλ.

Το έργο διακωμωδεί τα ερωτικά παθήματα του Φάλσταφ, ενός ξεπεσμένου ιππότη. Μια φάρσα έξυπνα δομημένη και μια περιπέτεια γεμάτη από παρεξηγήσεις που προκαλούν πολύ γέλιο, αναπτύσσεται γύρω από την προσπάθεια του Φάλσταφ να κερδίσει τις καρδιές των κυριών της πόλης. Τα βασικά θέματα του έργου είναι η αγάπη, ο γάμος, η ζήλια, η εκδίκηση, η κοινωνική τάξη και ο πλούτος. Με πολλά ερωτικά υπονοούμενα και πολύ σαρκασμό.

Το χωρατό, η αφέλεια, η σοβαροφάνεια, οι γκάφες και οι παρεξηγήσεις μεταξύ των χαρακτήρων δίνουν το κωμικό αποτέλεσμα. Οι χαρακτήρες ανήκουν στη μεσαία τάξη. Ο επίδοξος εραστής και οι γυναίκες του έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αυτήν την ηθογραφική φάρσα. Είναι ένα έργο γεμάτο ενέργεια και γρήγορη δράση.

Στην απαιτητική παραγωγή με 12μελή θίασο, σε μια παράσταση μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, της οποίας την σκηνοθεσία υπογράφει η Κατερίνα Μαντέλη, θα απολαύσουμε την Μαίρη Βιδάλη, τον Μπάμπη Χατζηδάκη, την Λυδία Αγγελοπούλου, τον Σταύρο Παρχαρίδη, τον Γιώργο Γιαννακόπουλο. Συμπρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά: Κώστας Ζέκος, Γιώργος Καπετανάκος, Νίκος Παπαδάκης, Γιώργος Σατιλμής, Αιμιλία Σπαχάι, Δημήτρης Τσάκωνας, και η Έφη Χαντζούλη.

Την μουσική διασκευή και τους στίχους υπογράφει ο Σταύρος Παρχαρίδης, με μουσική και τραγούδια, ειδικά για την παράσταση, του Θάνου Γεωργουλά.

Τα εντυπωσιακά κοστούμια εποχής είναι της Βάνιας Αλεξαντρόβνα, τα σκηνικά της Ιωάννας Κατσιαβού και οι φωτισμοί του Γιώργου Δανεσή.



ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ

“Οι Εύθυμες Κυράδες’’ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Μουσική κωμωδία

Από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μουσική διασκευή: Σταύρος Παρχαρίδης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαντέλη

Μουσική-τραγούδια: Θάνος Γεωργουλάς

Σκηνικά: Ιωάννα Κατσιαβού

Κοστούμια: Βάνια Αλεξαντρόβνα

Φωτισμοί: Γιώργος Δανεσής

VideoArt - φωτογραφίες: Αντώνης Μανδρανής

Πρόγραμμα: Εκδόσεις Δρόμων

Αφίσα: mapcreations.gr

Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Τσάκωνας

Πρωταγωνιστούν

Μαίρη Βιδάλη, Μπάμπης Χατζηδάκης, Λυδία Αγγελοπούλου, Σταύρος Παρχαρίδης, Γιώργος Γιαννακόπουλος

Συμπρωταγωνιστούν [αλφαβητικά]:

Κώστας Ζέκος, Γιώργος Καπετανάκος, Νίκος Παπαδάκης, Γιώργος Σατιλμής, Αιμιλία Σπαχάι, Δημήτρης Τσάκωνας, και η Έφη Χαντζούλη.

Πληροφορίες παραστάσεων:

ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ

Πυθέου 50- 52, Αθήνα 117 43 - 2107233229

Στάση ΜΕΤΡΟ Αγ. Ιωάννης [έξοδος Κασομούλη

Έναρξη παραστάσεων: 31/01/26

Ημέρες και ώρα παραστάσεων: Φεβρουάριος Σάββατο 9μμ και Κυριακή 7:30μμ Μάρτιος, Απρίλιος κάθε Τετάρτη 7:30μμ

Διάρκεια παράστασης: 150’

Διάλειμμα: Ναι

Εισιτήρια

Γενική Είσοδος: 15 €