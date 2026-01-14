«Παραλήρημα για δύο» του Ευγένιου Ιονέσκο στη Σκηνή Brecht – 2510

Το «Παραλήρημα για δύο» του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Μαρκέλλας Αργυροπούλου, που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στη Σκηνή Brecht – 2510, δεν είναι απλώς μια ακόμη ανάγνωση του εμβληματικού έργου του Θεάτρου του Παραλόγου.

Πρόκειται για μια σκηνική εμπειρία υψηλής εννοιολογικής πυκνότητας, που μετατρέπει τον συζυγικό καβγά σε φιλοσοφικό πείραμα και τη γλώσσα σε πεδίο αποσύνθεσης.

Η σκηνοθετική ματιά της Μαρκέλλας Αργυροπούλου απομακρύνεται συνειδητά από τη φαρσική επιφάνεια του έργου.

Αντί να αντιμετωπίσει το «Παραλήρημα για δύο» ως μια κωμικοτραγική σύγκρουση χαρακτήρων, το προσεγγίζει ως οντολογική καταβύθιση: μια μελέτη πάνω στη φθορά, την εντροπία και τη σταδιακή κατάρρευση των συστημάτων που συγκροτούν την ανθρώπινη ύπαρξη — από τη σχέση και την ταυτότητα έως τη γλώσσα και τη μνήμη.

Το ζευγάρι του Ιονέσκο, εγκλωβισμένο σε ένα διαμέρισμα-κέλυφος, λειτουργεί εδώ σαν ένα κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα. Καμία νέα πληροφορία δεν εισέρχεται πραγματικά, καμία ουσιαστική έξοδος δεν είναι δυνατή. Η επανάληψη, η φθορά και η σύγκρουση συσσωρεύονται, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια προς τη «θερμική ισορροπία» — μια κατάσταση ακινησίας που ισοδυναμεί με τον θάνατο, όχι μόνο βιολογικά αλλά και υπαρξιακά. Ο εξωτερικός κόσμος, ένας αόρατος αλλά εκκωφαντικός πόλεμος, καταρρέει παράλληλα, λειτουργώντας ως αντανάκλαση της εσωτερικής διάλυσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάδειξη της «ψηφιακής» διάστασης του παραληρήματος. Η παράσταση μοιάζει να διαβάζει το έργο του Ιονέσκο μέσα από το φίλτρο της σύγχρονης εποχής, όπου η δυαδική λογική —Μέσα/Έξω, Άνδρας/Γυναίκα, Εγώ/Άλλος— παύει να λειτουργεί.

Οι διαχωριστικές γραμμές θολώνουν, η επικοινωνία γεμίζει «θόρυβο», και η πραγματικότητα παρουσιάζει τα συμπτώματα ενός συνεχούς glitch. Οι ήρωες δεν διαφωνούν απλώς· αποσυντονίζονται, χάνουν τη σταθερότητα των σημείων αναφοράς τους και βυθίζονται σε έναν λόγο που αυτοαναιρείται.

Η γλώσσα, κεντρικό εργαλείο του Ιονέσκο, μετατρέπεται στη σκηνή της Brecht – 2510 σε υλικό υπό διάλυση. Οι λέξεις δεν γεφυρώνουν, αλλά βαθαίνουν το χάσμα. Οι προτάσεις επαναλαμβάνονται, παραμορφώνονται, χάνουν το νόημά τους, μέχρι που το ίδιο το νόημα καθίσταται ύποπτο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι χαρακτήρες αναζητούν απεγνωσμένα μια ταυτότητα — όχι ως σταθερό σχήμα, αλλά ως προσωρινό αποτύπωμα μέσα στα ερείπια.

Το «Παραλήρημα για δύο» στη σκηνοθεσία της Μαρκέλλας Αργυροπούλου είναι, τελικά, μια παράσταση για την αδυναμία σύνδεσης σε έναν κόσμο υπερκορεσμένο από πληροφορία και βία. Ένα θεατρικό δοκίμιο που συνομιλεί με τη φυσική, τη φιλοσοφία και την ψηφιακή εμπειρία, αποδεικνύοντας πως το παράλογο του Ιονέσκο όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά γίνεται ολοένα και πιο οικείο — και ανησυχητικά επίκαιρο.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Ευγένιος Ιονέσκο

Σκηνοθεσία: Μαρκέλλα Αργυροπούλου

Μετάφραση: Μαριλένα Κοντογουλίδου

Πρωτότυπη Μουσική: Ηρώ

Κοστούμια: Ιωάννα Πατσουλάκη

Ερμηνεύουν: Γιώργος Ζώης , Μαρκέλλα Αργυροπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Σκηνογραφία: Jonathan Elem

Κατασκευή Σκηνικών : Δημήτρης Μέλλος

Επικοινωνία : Άντζυ Νομικού ( angienomikou@gmail.com)

Make up-Μαλλιά : Αγγελική Γκλαβίνα

Φωτογραφίες : Κατερίνα Αρβανίτη

Ψηφιακή Επεξεργασία : Μαίανδρος

Παραγωγή : ΑΡΣΙΝΟΗ

Σημείωμα Σκηνοθέτιδας

«Η σκηνική μου πρόταση πάνω στο “Παραλήρημα για Δύο” επιχειρεί να χαρτογραφήσει το αδιέξοδο της ανθρώπινης συμβίωσης, εστιάζοντας στη φθορά που φέρνει ο χρόνος και η συνήθεια.

Οι δύο ήρωες δεν περιορίζονται στα όρια μιας συμβατικής συζυγικής διαμάχης. Αντιθέτως, μοιάζουν με δύο εμμονικούς οργανισμούς που καταναλώνουν ο ένας τον άλλον, οδεύοντας προς την απόλυτη αδράνεια. Ενώ η εξωτερική πραγματικότητα διαλύεται βίαια από τον πόλεμο, εκείνοι παραμένουν οχυρωμένοι στο μικρόκοσμό τους.

Μέσα από το πρίσμα του Ιονέσκο, το διαμέρισμα μεταμορφώνεται σε ένα κέλυφος –ταυτόχρονα καταφύγιο και φυλακή– όπου οι λέξεις χάνουν το νόημά τους και η λογική συντρίβεται. Η απειλή που πλησιάζει τους απογυμνώνει από κάθε κοινωνική ιδιότητα, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους ως απλές βιολογικές μονάδες που παλεύουν για επιβίωση.

Η παράσταση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κάτοπτρο της σύγχρονης αποξένωσης, προκαλώντας τον θεατή να αντικρίσει την ιλαροτραγωδία της δικής του καθημερινότητας και ίσως , να θρυμματίσει το κέλυφος του εφησυχασμού του προτού να είναι αργά.»

Μαρκέλλα Αργυροπούλου

Πληροφορίες Παράστασης

Χώρος: Σκηνή Brecht – 2510 (Γ’ Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα)

Παραστάσεις: από 20/01/2026 – 07/04/2026 (12 παραστάσεις)

Διάρκεια: 60”

Ημέρα & Ώρα: Κάθε Τρίτη στις 21:00

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ (Γενική Είσοδος), 12€ (Μειωμένο: Φοιτητικό, Ανέργων, Ατόμων άνω των 65)

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/paralirima-gia-dyo-skini-brecht-2510/?lang=el] / Ταμείο του θεάτρου