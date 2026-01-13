Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART

Αν σας αρέσουν οι αστυνομικές ιστορίες του ένδοξου film noir. Αν βλέπετε μανιωδώς ταινίες του Χίτσκοκ κι έχετε μια retromania, τότε Ο Τέλειος Φόνος στο θέατρο ELIART, βασισμένο στο κλασικό Dial M for Murder του 1954, είναι το κατάλληλο θέαμα για εσάς.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γιώργος Φρατζεσκάκης, που κρατάει τον ρόλο του επιθεωρητή, διατηρεί στην παράστασή του αυτόν τον «χιτσκοκικό» ρυθμό, αποφεύγοντας τις περιττές φλυαρίες, εστιάζοντας στο ψυχολογικό κομμάτι αλλά και στις -ίσως κλισέ- ανατροπές. Ως απατημένος σύζυγος Τόνι Γουέντις), ο Θάνος Καληώρας, είναι αυτός που... πλέκει το μυστήριο, σε έναν ρόλο που του ταιριάζει γάντι.

Με στιλ χολιγουντιανού γόη, ο Χρήστος Μάντακας ενσαρκώνει πειστικά τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Μαρκ Χάλιντεϊ κι εραστή της Μάργκο Γουέντις, που υποδύεται η Αλεξάνδρα Ούστα. Με ιδιαίτερη ευαισθησία και τις κατάλληλες ψυχολογικές διακυμάνσεις, πείθει ως παγιδευμένη σύζυγος.

Μικρότερος, αλλά σημαντικός ο ρόλος του Παναγιώτη Κατσίκη, ενώ ο Γιώργος Φρατζεσκάκης δίνει ρυθμό στην εξέλιξη της πλοκής.

Το σκηνικό που παραμένει το ίδιο σε όλη τη διάρκεια της παράστασης αλλά και τα κοστούμια του Σάββα Πασχαλίδη μεταφέρουν το κοινό στην κατάλληλη αισθητική εποχής, ενισχύοντας το noir ύφος.

Σαφέστατα μια παράσταση που αξίζει να δει κάποιος που αγαπάει το κλασικό θέατρο μυστηρίου, σε ένα ιδιαίτερα friendly χώρο, αυτόν του θεάτρου ELIART. Αν και το τέλος είναι σε πολλούς γνωστό, η απόλαυση βρίσκεται στη διαδρομή και στον τρόπο που ξετυλίγεται το «τέλειο» σχέδιο.

Θέατρο ELIART

Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα

Τηλ. 210-3477677

Συντελεστές

Απόδοση - Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Σκηνικό - Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης

Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης

Μουσική επιμέλεια: Joniman

Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη

Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου

Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης

Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

Ημέρες & ώρες: Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Προπώληση Εισιτηρίων: More.com

Τιμές εισιτηρίων: 21 € κανονικό, 18 € μειωμένο