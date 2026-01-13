Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART

Με Καληώρα, Μάντακα και Ούστα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 11:53 Σκότωσε τον αδερφό και την οικογένειά του για να καλύψει τη σχέση του
13.01.26 , 11:46 Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον
13.01.26 , 11:40 Ενέσεις απώλειας βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματήσετε;
13.01.26 , 11:35 Άννα Βίσση για τη νέα της καλλιτεχνική στέγη: «O χώρος θα αλλάξει τελείως»
13.01.26 , 11:29 Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη
13.01.26 , 11:28 Γκάφα της ΕΡΤ: Έδειξαν επεισόδια από συναυλία του ΛΕΞ αντί για... Ιράν!
13.01.26 , 11:23 Άση Μπήλιου: Τρίτη και 13 με Σελήνη στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζει;
13.01.26 , 11:20 Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
13.01.26 , 11:04 Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART
13.01.26 , 11:01 Πανελλαδική απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» για 48 ώρες
13.01.26 , 10:48 Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
13.01.26 , 10:44 Κωνσταντίνος Αρτσίτας: Όσα είπε για τη Μαλέσκου και τον Κωνσταντάρα
13.01.26 , 10:36 Αννίτα Πάνια: «Η προσωπική μου ζωή αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς τίτλο»
13.01.26 , 10:13 Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν
13.01.26 , 10:03 Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για την ακύρωση της περιοδείας με τον Χαρούλη
Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν σας αρέσουν οι αστυνομικές ιστορίες του ένδοξου film noir. Αν βλέπετε μανιωδώς ταινίες του Χίτσκοκ κι έχετε μια retromania, τότε Ο Τέλειος Φόνος στο θέατρο ELIART, βασισμένο στο κλασικό Dial M for Murder του 1954, είναι το κατάλληλο θέαμα για εσάς. 

Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γιώργος Φρατζεσκάκης, που κρατάει τον ρόλο του επιθεωρητή, διατηρεί στην παράστασή του αυτόν τον «χιτσκοκικό» ρυθμό, αποφεύγοντας τις περιττές φλυαρίες, εστιάζοντας στο ψυχολογικό κομμάτι αλλά και στις -ίσως κλισέ- ανατροπές. Ως απατημένος σύζυγος Τόνι Γουέντις), ο Θάνος Καληώρας, είναι αυτός που... πλέκει το μυστήριο, σε έναν ρόλο που του ταιριάζει γάντι. 

Με στιλ χολιγουντιανού γόη, ο Χρήστος Μάντακας ενσαρκώνει πειστικά τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Μαρκ Χάλιντεϊ κι εραστή της Μάργκο Γουέντις, που υποδύεται η Αλεξάνδρα Ούστα. Με ιδιαίτερη ευαισθησία και τις κατάλληλες ψυχολογικές διακυμάνσεις, πείθει ως παγιδευμένη σύζυγος.

Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART

Μικρότερος, αλλά σημαντικός ο ρόλος του Παναγιώτη Κατσίκη, ενώ ο Γιώργος Φρατζεσκάκης δίνει ρυθμό στην εξέλιξη της πλοκής.

Το σκηνικό που παραμένει το ίδιο σε όλη τη διάρκεια της παράστασης αλλά και τα κοστούμια του Σάββα Πασχαλίδη μεταφέρουν το κοινό στην κατάλληλη αισθητική εποχής, ενισχύοντας το noir ύφος.

Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART

Σαφέστατα μια παράσταση που αξίζει να δει κάποιος που αγαπάει το κλασικό θέατρο μυστηρίου, σε ένα ιδιαίτερα friendly χώρο, αυτόν του θεάτρου ELIART. Αν και το τέλος είναι σε πολλούς γνωστό, η απόλαυση βρίσκεται στη διαδρομή και στον τρόπο που ξετυλίγεται το «τέλειο» σχέδιο.

Θέατρο ELIART
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα
Τηλ. 210-3477677

Συντελεστές

Απόδοση - Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικό - Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης
Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης
Μουσική επιμέλεια: Joniman
Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη
Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου
Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης

Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

Ημέρες & ώρες: Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Προπώληση Εισιτηρίων: More.com

Τιμές εισιτηρίων: 21 € κανονικό, 18 € μειωμένο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΦΟΝΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ELIART
 |
ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΥΣΤΑ
 |
ΑΛΦΡΕΝΤ ΧΙΤΣΚΟΚ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top