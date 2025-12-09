Χριστούγεννα στο σχολείο Μάγων- Ζήσε με το παιδί σου μία μαγική εμπειρία

Το Ίδρυμα Ευγενίδου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με ένα πλούσιο, γιορτινό πρόγραμμα που συνδυάζει την επιστήμη με τη μαγεία των γιορτών. Πλανηταριακές παραστάσεις, εντυπωσιακά science shows, δημιουργικά εργαστήρια και διαδραστικές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους για αξέχαστες χριστουγεννιάτικες στιγμές. Πλανητάριο.

Στο πλανητάριου του Ιδρύματος Ευγενίδου επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων η πλήρως ανανεωμένη, κλασική πλανηταριακή παράσταση Το Άστρο των Χριστουγέννων, πιο συναρπαστική από ποτέ. Με ολοκαίνουργια, υψηλής ανάλυσης ψηφιακά γραφικά, πλούσια κινηματογραφικά γυρίσματα και ένα αναβαθμισμένο, καθηλωτικό soundtrack. Η νέα αυτή εκδοχή μεταμορφώνει μια αγαπημένη εμπειρία σε ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό ταξίδι!

Επίσης συνεχίζουν να προβάλλονται οι αγαπημένες παραστάσεις:

T.REX, Οι Αστροεξερευνητές, Ο Κρούμκα στους Πλανήτες, Πέρα από τη Γη, Είμαστε Αστρόσκονη, Η Ιστορία της Γης και Ταξίδι στον Γαλαξία. Πρόγραμμα - Αγορά εισιτηρίων

Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολείο Μάγων: Οδηγίες για μικρούς μάγους σε κίνδυνο

Ένα σχολείο για μάγους ανοίγει τις πόρτες του αυτόν τον Δεκέμβριο στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας! Ένα μαγικό, φαντασμαγορικό science show γεμάτο δράση, χιούμορ και εκπλήξεις, που θα εξιτάρει τη φαντασία σου και θα μετατρέψει την επιστήμη στην πιο εντυπωσιακή εμπειρία μαγείας!

Μέσα από πειράματα γεμάτα μυστήριο και σπινθηροβόλες ιδέες, θα δεις: Ξόρκια να «ζωντανεύουν» , επιθετικές αράχνες να θρυμματίζονται, πυκνά σύννεφα πάγου να σκεπάζουν τα πάντα, φλόγες σαν τις ανάσες των δράκων και άλλα πολλά! Κάθε επίδειξη συνδυάζει επιστήμη και μαγεία με τρόπους που θα σου κόψουν την ανάσα.

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής 6/12-21/12 Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11:15-12:15 και στις 17:00-18:00 24/12, 31/12 και 6/1 στις 11:15-12:15 26/12-30/12 και 2/1-5/1 στις 11:15-12:15 και στις 17:00-18:00

UTech Lab Merry and Bright

Δημιούργησε μια μοναδική γιορτινή κατασκευή στο UTech Lab! Στην σειρά εργαστηρίων Merry and Bright, θα φτιάξεις ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο δέντρο LED, για να διακοσμήσει και να φωτίσει τον χώρο σου.

Δύο εργαστήρια γεμάτα δημιουργία:

Μετατροπή εικόνας σε 3D μοντέλο και εκτύπωσή του σε 3D εκτυπωτή.

Προσθήκη φωτισμού με ταινία LED, προγραμματισμός με Arduino και δημιουργία χρωματικών μοτίβων.

Στο τέλος θα πάρεις μαζί σου αυτή τη μοναδική κατασκευή!

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

1ος κύκλος: 13/12, 20/12 | 10:30-12:00

2ος κύκλος: 13/12, 20/12 | 14:30-16:00

Πού Κρύφτηκαν τα Δώρα, Άγιε Βασίλη;

Συναγερμός στον Βόρειο Πόλο!

Κάποιος μπέρδεψε τον σάκο του Άγιου Βασίλη και τα δώρα σκορπίστηκαν παντού. Πού κρύφτηκαν τα δώρα, Άγιε Βασίλη;

Τα ξωτικά τρέχουν πανικόβλητα, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Θα βοηθήσεις να σωθούν τα Χριστούγεννα; Μέσα στον μαγικό, τρισδιάστατο κόσμο του Delightex Edu, θα γίνεις εσύ ο ήρωας της αποστολής: θα δημιουργήσεις το δικό σου 3D περιβάλλον, θα κρύψεις και θα προγραμματίσεις τα δώρα, θα γράψεις κώδικα και… θα παίξεις το παιχνίδι σου για να τα ξαναβρείς.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

24/12, 30/12, 2/1, 7/1 | 10:00-11:30

31/12 | 9:30-11:00

O DJ των Χριστουγέννων

Θες να δεις πώς ένα τραγούδι μπορεί να γίνει… κώδικας; Έλα στο εργαστήριο Ο DJ των Χριστουγέννων, όπου θα συνθέσουμε χριστουγεννιάτικες μελωδίες με κώδικα στο περιβάλλον Sonic Pi.

Η μουσική και ο προγραμματισμός μπορούν να συνεργαστούν για να φτιάξουν κάτι πραγματικά μοναδικό.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

29/12 | 11:00-12:30

30/12, 2/1, 7/1 | 12:00-13:30

31/12 | 11:30-13:00

Εργαστήρια AΙ Πέτρα–Ψαλίδι–Χαρτί με AI

Έχεις φανταστεί ποτέ να μάθεις σε έναν υπολογιστή να παίζει Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί; Σε αυτό το εργαστήριο η Τεχνητή Νοημοσύνη μαθαίνει από τα χέρια σου

Αν θες να δεις πώς ένα μοντέλο AI μπορεί να «κατανοήσει» τις χειρονομίες σου και να παίξει το πιο κλασικό παιχνίδι της παρέας, Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί με AI, τότε βρίσκεσαι στο σωστό σημείο.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

20/12, 11/01 | 15:45-17:45

21/12, 24/12, 30/12, 10/01 | 10:45-12:45

No-Code Game Design: Tetris με τη βοήθεια του ΑΙ

H μαγεία του προγραμματισμού... χωρίς προγραμματισμό!

Ανακάλυψε πώς μπορείς να δημιουργήσεις το πρώτο σου παιχνίδι χωρίς καθόλου προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας μόνο τη φαντασία σου, έξυπνα prompts και τη δύναμη του ChatGPT!

Σε αυτό το hands-on εργαστήριο θα εξερευνήσεις πώς λειτουργεί η ανάπτυξη παιχνιδιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης και θα σχεδιάσεις τη δική σου εκδοχή του κλασικού Tetris με την βοήθεια του ΑΙ.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

20/12, 29/12, 31/12, 11/01 | 10:45-12:15

21/12, 10/01 | 15:45-17:15

Φέτος τα Χριστούγεννα, η Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταμορφώνεται σε έναν λαμπερό, διαδραστικό χώρο που συνδυάζει τη μαγεία των γιορτών με τον θαυμαστό κόσμο της επιστήμης. Καθώς περιηγείστε στα στολισμένα εκθέματα, θα ανακαλύψετε ότι πολλά από αυτά… κρύβουν τη δική τους χριστουγεννιάτικη διάσταση. Σε πολλά σημεία σας περιμένουν μικρές γιορτινές ανατροπές: Εσύ γνώριζες ότι η κόκκινη μύτη του Ρούντολφ μπορεί να εξηγηθεί μέσα από την βιολογία ή πώς προλαβαίνει ο Άη Βασίλης να μοιράσει όλα τα δώρα σε μία νύχτα;

Με μια ατμόσφαιρα ζεστή και φωτεινή, η Έκθεση σάς προσκαλεί να εξερευνήσετε, να πειραματιστείτε και να δείτε τα Χριστούγεννα μέσα από το πιο αναπάντεχο πρίσμα: αυτό των επιστημών και της τεχνολογίας. Σε μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος υποδέχεται μικρούς και μεγάλους για να ανακαλύψουν τη μαγεία του βιβλίου και της ανάγνωσης μέσα στις γιορτές.