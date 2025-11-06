Τα swing του Χιώτη: Η μουσική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε!

Στη μουσική παράσταση που ανεβαίνει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, θα ακούσουμε τους βασικούς σταθμούς όλης της μουσικής πορείας και εξέλιξης του Μανώλη Χιώτη.



Επί σκηνής ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, την Πέννυ Μπαλτατζή, την Χρυσούλα Στεφανάκη και τέσσερις σολίστες μουσικούς.

Ο καινοτόμος Μανώλης Χιώτης, ο οποίος με δική του επινόηση προσέθεσε την τέταρτη χορδή στο μέχρι τότε τρίχορδο μπουζούκι, έδωσε στα μαγικά του δάχτυλα φτερά και κατόρθωσε να παίζει σε μεγάλες ταχύτητες, ρυθμούς και μοτίβα, που άλλαξαν το τοπίο της διασκέδασης της χώρας.



Swing, mambo, bossanova και άλλοι λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί μαγνήτιζαν τους θαμώνες σε όποιο κέντρο εμφανίζονταν με παρτενέρ του τη σπουδαία Μαίρη Λίντα.





Η χαρά και η αισιοδοξία εκείνης της εποχής γίνεται και σημερινή με τα χορευτικά swing επί σκηνής από τους χορευτές Μαριάντζελα Σαλίχου, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Στέφανο Καλικάκη, Ορέστη Λύγδα της σχολής Athens Lindy Hop.

Η Λίνα Νικολακοπούλου σχεδιάζει και επιμελείται καλλιτεχνικά τα swing, τα mambo και τα λαϊκά του Μανώλη Χιώτη.



Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο

Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο

Διονύσης Κοκόλης – τρομπέτα

Νίκος Σκομόπουλος – ντραμς

Πληροφορίες:

Τα swing του Χιώτη

Από Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Έναρξη: 22:30

Εισιτήρια: 10 ευρώ (bar), 25 ευρώ (τραπέζι)

Προπώληση: more.com

Κρατήσεις: 210 9315600

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21

Τηλέφωνο: 21 0931 5600

www.gialino.gr