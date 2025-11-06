Τα swing του Χιώτη: Η μουσική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε!

Από Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Τα Swing Του Χιώτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη μουσική παράσταση που ανεβαίνει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, θα ακούσουμε τους βασικούς σταθμούς όλης της μουσικής πορείας και εξέλιξης του Μανώλη Χιώτη.

Η Αναστασία συναντά τον Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall


Επί σκηνής ο βιρτουόζος  του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, την Πέννυ Μπαλτατζή, την Χρυσούλα Στεφανάκη και τέσσερις  σολίστες μουσικούς.

Τα swing του Χιώτη: Η μουσική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε!

Ο καινοτόμος Μανώλης Χιώτης, ο οποίος με δική του επινόηση προσέθεσε την τέταρτη χορδή στο μέχρι τότε τρίχορδο μπουζούκι, έδωσε στα μαγικά του δάχτυλα φτερά και κατόρθωσε να παίζει σε μεγάλες ταχύτητες, ρυθμούς και μοτίβα, που άλλαξαν το τοπίο της διασκέδασης της χώρας.
 
Swing, mambo, bossanova και άλλοι λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί μαγνήτιζαν τους θαμώνες σε όποιο κέντρο εμφανίζονταν με παρτενέρ του τη σπουδαία Μαίρη Λίντα.

Τα swing του Χιώτη: Η μουσική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε!
  
Η χαρά και η αισιοδοξία εκείνης της εποχής γίνεται και σημερινή με τα χορευτικά swing επί σκηνής από τους χορευτές Μαριάντζελα Σαλίχου, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Στέφανο Καλικάκη, Ορέστη Λύγδα της σχολής Athens Lindy Hop.

Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα

Η Λίνα Νικολακοπούλου σχεδιάζει και επιμελείται καλλιτεχνικά τα swing, τα mambo και τα λαϊκά του Μανώλη Χιώτη.
 
Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο
Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο
Διονύσης Κοκόλης – τρομπέτα
Νίκος Σκομόπουλος – ντραμς

Πληροφορίες:
Τα swing του Χιώτη 
Από Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 
Έναρξη: 22:30
Εισιτήρια: 10 ευρώ (bar), 25 ευρώ (τραπέζι) 
Προπώληση: more.com
Κρατήσεις: 210 9315600 

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο 
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21
Τηλέφωνο: 21 0931 5600 
www.gialino.gr

