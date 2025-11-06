Χαρά Παππά: «Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο»

Για την εμπειρία της στο GNTM και την κριτική που δέχτηκε τότε, το θέμα υγείας που την ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια αλλά και τον έρωτα στη ζωή της και τη σχέση της με τον Στέφανο Τσαγκαράκη μίλησε η Χαρά Παππά.

«Όσο ήμουν μέσα στο σπίτι του GNTM, θυμάμαι θετικά πράγματα. Όταν βγήκα μετά ήρθαν τα αρνητικά συναισθήματα. Δεν άντεχα την άδικη κριτική, ειδικά όταν κάποιος με έβριζε χωρίς λόγο, έστελναν άσχημα μηνύματα ακόμη και στους γονείς μου» ανέφερε μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Κωνστατίνο Ντάφλο η Χαρά Παππά.

«Δεν άντεχαν την προσωπική ζωή μου και ήθελαν να με βρίσουν για να νιώσω καλά…» εξομολογήθηκε το γνωστό μοντέλο.

«Πήρα πολλά θετικά μηνύματα από κορίτσια μετά την ανάρτηση που έκανα για την κατάθλιψη. Ο δρόμος για την υγεία μου είναι ακόμη κάτι που το βαδίζω… Ο Covid προσέβαλε το νευρικό μου σύστημα, δε μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Έτρεξα σε πάρα πολλούς γιατρούς και με έδιωχναν ότι δεν έχω κάτι. Με τον σύντροφό μου είμαστε μαζί 4 χρόνια, είναι τέλεια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο, δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν» αποκαλύπτει η Χαρά Παππά.