Χαρά Παππά: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη

«Μια άσχημη φάση δεν είναι το τέλος»

Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Χαρά Παππά με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Χαρά Παππά: «Πυροδοτούνται πολλά άσχημα συναισθήματα…Και εγώ παλεύω»

Η πρώην παίκτρια του GNTM, θέλησε να κάνει μία δημόσια αναφορά στη δύσκολη περίοδο που είχε περάσει πριν χρόνια, όταν πάλευε με την κατάθλιψη.

χαρά παππα

«Αν μου έλεγε κάποιος χρόνια πριν, όταν είχα κατάθλιψη και δεν πίστευα ότι θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα… Αν μου έλεγε πέρυσι, που η υγεία μου ήταν στα χειρότερα της…

Αν μου έλεγε κάποιος σε οποιαδήποτε πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου ότι θα είμαι χαρούμενη να ξυπνάω καθημερινά, ότι θα ζω έχοντας τόσες καθημερινές μικρές στιγμές ευτυχίας, ότι θα έρθουν καλά πράγματα, ότι θα ανυπομονώ για το μέλλον, ότι θα παλεύω με όρεξη γι’ αυτό, ότι θα έχω ένα περιβάλλον που αγαπώ και μ’ αγαπάει γι’ αυτό που πραγματικά είμαι, ότι θα έχω βρει την γαλήνη μέσα μου… Δεν θα το πίστευα ποτέ! Και αυτό θέλω να είναι μία υπενθύμιση ότι ακόμα και αν είσαι σε μία άσχημη φάση δεν είναι το τέλος. Υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα που σε περιμένουν…», έγραψε στην ανάρτησή της η Χαρά Παππά.

Η ανάρτησή της:

χαρά παππά

H Χαρά Παππά είχε μιλήσει και παλαιότερα για την κατάθλιψη με την οποία πάλευε: «Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος που παλεύει με κάτι μέσα του έχει τεράστια δύναμη! Η διάθεσή μου είναι ελεγχόμενη τον τελευταίο καιρό… το άγχος είναι που με βασανίζει παραπάνω! Ιδίως τώρα το καλοκαίρι που δεν είχα κάτι να με αγχώνει όντως μέσα στην ημέρα και παρόλα αυτά ξυπνούσα απότομα με ένα βάρος στο στήθος σαν να έχω ξεχάσει κάτι να κάνω… Και με έχει κουράσει πολύ που τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής μου ξυπνώ έτσι το πρωί… Αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι!».

