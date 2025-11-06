Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε είναι η πληρωμή

Οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά τα και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης / Βίντεο Ερτ

Tη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας myΘέρμανση στην πύλη myAADE, δηλώνοντας τον τρόπο θέρμανσης, τα στοιχεία της κατοικίας και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (IBAN) για την κατάθεση του ποσού.

Το επίδομα αφορά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 και έχει στόχο να ελαφρύνει το ενεργειακό βάρος των πολιτών. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ενίσχυση σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορα είδη καυσίμων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ρεύμα.

Όσοι υποβάλουν την αίτηση νωρίς θα λάβουν προκαταβολή, διευκολύνοντας την κάλυψη των πρώτων εξόδων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: έως 16.000 ευρώ

Ζευγάρι: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Μονογονεϊκή οικογένεια: έως 29.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα: έως 80.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία: έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά παιδί

Τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης

Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε ορεινές ή πολύ ψυχρές περιοχές μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ. Για παράδειγμα, κάτοικος στο Καρπενήσι ενδέχεται να λάβει μεγαλύτερη ενίσχυση από κάποιον στην Αθήνα, λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών.

Οι αγορές καυσίμων μετρούν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Για πετρέλαιο θέρμανσης, η περίοδος ξεκινά 15 Οκτωβρίου 2025, ενώ για ξύλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025.

Επίδομα θέρμανσης: Σε τρεις δόσεις οι πληρωμές

Το επίδομα θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις:

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για όσους υποβάλουν αίτηση νωρίς

για όσους υποβάλουν αίτηση νωρίς Έως 29 Μαΐου 2026 για τις υπόλοιπες αγορές

για τις υπόλοιπες αγορές Έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση