Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 21χρονος Γρηγόρης που είχε εξαφανιστεί

Τα ίχνη του είχαν χαθεί τον Ιούνιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 11:40 Τα Φαντάσματα: Η πεθερά της Μαρίνας την ακούει να μιλά με τον ποιητή!
06.11.25 , 11:33 Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε είναι η πληρωμή
06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
06.11.25 , 11:29 «Ανώνυμη Κλήση»: Δείτε on demand το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τις 13/11
06.11.25 , 11:22 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»
06.11.25 , 11:17 First Dates: «Δε με πειράζει να είναι πολλά αγόρια αρκεί να μη συναντηθούν»
06.11.25 , 11:13 Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
06.11.25 , 11:11 Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
06.11.25 , 11:03 Η αληθινή ιστορία «Eden» στη Sunday Premiere της Nova!
06.11.25 , 10:45 Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
06.11.25 , 10:35 Σοφία Μανωλάκου: «Θα ήθελα να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι»
06.11.25 , 10:34 Χαρά Παππά: «Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο»
06.11.25 , 10:24 Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα
06.11.25 , 10:17 Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»
06.11.25 , 10:16 Κώστας Σλούκας: «Ντρέπομαι για την εικόνα του Παναθηναϊκού»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Βίντεο ντοκουμέντο - Βορίζια: Ο γαμπρός του Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ
Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Νεκρός 21χρονος Που Είχε Εξαφανιστεί Το Καλοκαίρι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση 21χρονου που αγνοούταν τους τελευταίους πέντε μήνες.

Ο Γρηγόρης είχε χαθεί στις 11 Ιουνίου και έναν μήνα αργότερα, στις 11 Ιουλίου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Μετά από πέντε μήνες αγωνίας, το βράδυ της Τετάρτης γράφτηκε ο επίλογος στην υπόθεση του άτυχου Γρηγόρη . Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε πως ο 21χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Λίγο αργότερα, το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Νεκρός 21χρονος που είχε εξαφανιστεί

Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γρηγόρη και δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
21ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top