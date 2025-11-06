Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 21χρονος Γρηγόρης που είχε εξαφανιστεί

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση 21χρονου που αγνοούταν τους τελευταίους πέντε μήνες.

Ο Γρηγόρης είχε χαθεί στις 11 Ιουνίου και έναν μήνα αργότερα, στις 11 Ιουλίου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Μετά από πέντε μήνες αγωνίας, το βράδυ της Τετάρτης γράφτηκε ο επίλογος στην υπόθεση του άτυχου Γρηγόρη . Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε πως ο 21χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Λίγο αργότερα, το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γρηγόρη και δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.