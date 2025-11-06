First Dates: «Δε με πειράζει να είναι πολλά αγόρια αρκεί να μη συναντηθούν»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης 6/11

Το Breakfast@Star παρουσίασε το πρωί ένα αποκλειστικό και άκρως απολαυστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο του First Dates, και ήδη ανυπομονούμε για όσα θα δούμε απόψε!

Δες το First Dates

Το πιο ρομαντικό - και συχνά ξεκαρδιστικό- ραντεβού της τηλεόρασης επιστρέφει απόψε με νέες γνωριμίες, απρόβλεπτες ερωτήσεις και απαντήσεις και φλερτ που θα συζητηθούν.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, ένας από τους παίκτες κλέβει την παράσταση με την απάντηση που δίνει στη Ζενεβιέβ:

«Νίκο, από πού ήρθες;»
«Από την κοιλιά της μητέρας μου!»

FIRST DATES

Αλλά και οι υπόλοιποι δεν πάνε πίσω — με... μαντινάδες, όπως «άλλοι κοιτάζουν το κορμί και την καλαισθησία, και άλλοι γυρεύουν στην ψυχή πνευματική αξία».

Οι συζητήσεις ανεβαίνουν επίπεδο όταν η Επιστήμη, που συμμετέχει, τονίζει πως δεν την πειράζει αν θα έχει ένα ή πολλά αγόρια:

Ζενεβιέβ: «Τι ψάχνεις από το First Dates;»
Επιστήμη«Κάτι που να είναι συνεχόμενα εναλλασσόμενο, γιατί βαριέμαι τη ρουτίνα»
Ζενεβιέβ: «Άρα θέλεις ένα αγόρι ή πολλά αγόρια;»
Επιστήμη: «Αν είναι πολλά, δεν έχω θέμα — αρκεί να μη συναντηθούν μεταξύ τους!»

first dates

Απολαυστικές στιγμές, γέλια, φλερτ και… μικρές αλήθειες για τον έρωτα έρχονται απόψε στις οθόνες μας. Και φυσικά, όπως λένε και οι ίδιοι: «First Date χωρίς Ζεν και Τάσο, δε γίνεται!».

Συντονιστείτε απόψε στις 21:00 στο Star για ένα επεισόδιο που υπόσχεται να μας βάλει για τα καλά στο mood του φθινοπωρινού ρομαντισμού. Γιατί, όπως ειπώθηκε και στο Breakfast@Star, το κρύο θέλει δύο!

FIRST DATES
 |
BREAKFAST@STAR
