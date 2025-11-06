Cash or Trash: Η Κλαίρη πήγε τη Chanel τσάντα της

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Κλαίρη περνάει για δεύτερη φορά την πόρτα του Cash Or Trash και παρουσιάζει ένα υπέροχο αντικείμενο μόδας. Η Δέσποινα Μοιραράκη δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να επιβεβαιώνει τη λατρεία της για τις τσάντες και για μια ακόμα φορά σκέφτεται να μπει και εκείνη στο δωμάτιο των αγοραστών και να διεκδικήσει το αντικείμενο! Η πωλήτρια είναι καταξιωμένη επιχειρηματίας στο χώρο της πώλησης αντικειμένων μόδας και όπως χαρακτηριστικά δηλώνει στην κάμερα της εκπομπής, το ηλεκτρονικό τμήμα πωλήσεων της επιχείρησής της παρά λίγο να «κρασάρει», μετά την παρουσία της στην πρώτη της δημοπρασία στο Cash Or Trash!

Η Ελισσάβετ είναι λάτρης του ρετρό, μέσα από μια σύγχρονη διάθεση. Έχοντας παρακολουθήσει το Cash or Trash και αγαπώντας όλες τις πτυχές και τις ιδέες της χρήσης αντικειμένων σε έναν χώρο, παρουσιάζει ένα αντικείμενο, που ανήκει σε μια από τις πιο αγαπημένες κατηγορίες των αγοραστών. Ο «Αραχνούλης» των κόμικς ταράζει τις ισορροπίες ανάμεσα στον Άλεξ Σταυρίδη, στον Μελέτη Παγώνη, στον Θανάση Μαυρομάτη και στην Άντα Πανά. Πόσο ικανοποιημένη θα αφήσει το τελικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας την έμπειρη πωλήτρια;

Ο Παντελής είναι δημοσιογράφος και έρχεται από τις Σέρρες αποκλειστικά για το Cash Or Trash! Ο νεαρός πωλητής, αν και έκανε τις προσπάθειές του στα παιδικά του χρόνια, τελικά αποδείχθηκε ανεπίδεκτος μαθήσεως στο πιάνο. Το αντικείμενο, που αποκαλύπτει στο δωμάτιο των αγοραστών, είναι και η τελευταία ανάμνηση, αυτής της περιόδου, που αποφάσισε να αποχαιρετίσει. Το χιούμορ και η αποφασιστικότητά του είναι τα δύο στοιχεία της προσωπικότητάς του, που τον βοηθούν να διαπραγματευτεί με τους αγοραστές, στην πρώτη δημοπρατική εμπειρία του.