Cash or Trash: Η Κλαίρη πήγε τη Chanel τσάντα της

Σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 14:49 Λυγγερίδης: Συγκλόνισαν Οι Γονείς Του Στη Δίκη
06.11.25 , 14:37 Νίκος Πορτοκάλογλου: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
06.11.25 , 14:18 Βορίζια: Δίωξη για την δολοφονία της 56χρονης σε βάρος του 43χρονου
06.11.25 , 14:15 Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
06.11.25 , 14:00 Ράμα Ντουβάτζι: Όλοι μιλούν για τη Gen Z «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης
06.11.25 , 13:53 First Dates: «Μην εστιάζεις στα κιλά και τη στραβή μύτη» - Δείτε το trailer
06.11.25 , 12:58 Cash or Trash: Η Κλαίρη πήγε τη Chanel τσάντα της
06.11.25 , 12:54 Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
06.11.25 , 12:08 Απεργία των γιατρών σε νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα
06.11.25 , 11:40 Τα Φαντάσματα - Sneak Preview: Η πεθερά της Μαρίνας κρυφακούει και...
06.11.25 , 11:33 Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε είναι η πληρωμή
06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
06.11.25 , 11:29 «Ανώνυμη Κλήση»: Δείτε on demand το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τις 13/11
06.11.25 , 11:28 Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
06.11.25 , 11:22 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Βορίζια: Δίωξη για την δολοφονία της 56χρονης σε βάρος του 43χρονου
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Νίκος Κουρής για τον γιο του: «Mεγάλες οι αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει αγάπη»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 21χρονος Γρηγόρης που είχε εξαφανιστεί
Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Cash or Trash Trailer 6/11/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Δείτε όλες τις εκπομπές Cash or Trash

Η Κλαίρη περνάει για δεύτερη φορά την πόρτα του Cash Or Trash και παρουσιάζει ένα υπέροχο αντικείμενο μόδας. Η Δέσποινα Μοιραράκη δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να επιβεβαιώνει τη λατρεία της για τις τσάντες και για μια ακόμα φορά σκέφτεται να μπει και εκείνη στο δωμάτιο των αγοραστών και να διεκδικήσει το αντικείμενο! Η πωλήτρια είναι καταξιωμένη επιχειρηματίας στο χώρο της πώλησης αντικειμένων μόδας και όπως χαρακτηριστικά δηλώνει στην κάμερα της εκπομπής, το ηλεκτρονικό τμήμα πωλήσεων της επιχείρησής της παρά λίγο να «κρασάρει», μετά την παρουσία της στην πρώτη της δημοπρασία στο Cash Or Trash!

Cash or Trash: Η Κλαίρη πήγε τη Chanel τσάντα της

Η Ελισσάβετ είναι λάτρης του ρετρό, μέσα από μια σύγχρονη διάθεση. Έχοντας παρακολουθήσει το Cash or Trash και αγαπώντας όλες τις πτυχές και τις ιδέες της χρήσης αντικειμένων σε έναν χώρο, παρουσιάζει ένα αντικείμενο, που ανήκει σε μια από τις πιο αγαπημένες κατηγορίες των αγοραστών. Ο «Αραχνούλης» των κόμικς ταράζει τις ισορροπίες ανάμεσα στον Άλεξ Σταυρίδη, στον Μελέτη Παγώνη, στον Θανάση Μαυρομάτη και στην Άντα Πανά. Πόσο ικανοποιημένη θα αφήσει το τελικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας την έμπειρη πωλήτρια;

Cash or Trash: Η Κλαίρη πήγε τη Chanel τσάντα της

Ο Παντελής είναι δημοσιογράφος και έρχεται από τις Σέρρες αποκλειστικά για το Cash Or Trash! Ο νεαρός πωλητής, αν και έκανε τις προσπάθειές του στα παιδικά του χρόνια, τελικά αποδείχθηκε ανεπίδεκτος μαθήσεως στο πιάνο. Το αντικείμενο, που αποκαλύπτει στο δωμάτιο των αγοραστών, είναι και η τελευταία ανάμνηση, αυτής της περιόδου, που αποφάσισε να αποχαιρετίσει. Το χιούμορ και η αποφασιστικότητά του είναι τα δύο στοιχεία της προσωπικότητάς του, που τον βοηθούν να διαπραγματευτεί με τους αγοραστές, στην πρώτη δημοπρατική εμπειρία του.

Cash or Trash: Η Κλαίρη πήγε τη Chanel τσάντα της

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top