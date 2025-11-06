First Dates: «Μην εστιάζεις στα κιλά και τη στραβή μύτη» - Δείτε το trailer

Τι θα δούμε απόψε - Νέο επεισόδιο την Πέμπτη 6/11 στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 14:49 Λυγγερίδης: Συγκλόνισαν Οι Γονείς Του Στη Δίκη
06.11.25 , 14:37 Νίκος Πορτοκάλογλου: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
06.11.25 , 14:18 Βορίζια: Δίωξη για την δολοφονία της 56χρονης σε βάρος του 43χρονου
06.11.25 , 14:15 Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
06.11.25 , 14:00 Ράμα Ντουβάτζι: Όλοι μιλούν για τη Gen Z «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης
06.11.25 , 13:53 First Dates: «Μην εστιάζεις στα κιλά και τη στραβή μύτη» - Δείτε το trailer
06.11.25 , 12:58 Cash or Trash: Η Κλαίρη πήγε τη Chanel τσάντα της
06.11.25 , 12:54 Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
06.11.25 , 12:08 Απεργία των γιατρών σε νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα
06.11.25 , 11:40 Τα Φαντάσματα - Sneak Preview: Η πεθερά της Μαρίνας κρυφακούει και...
06.11.25 , 11:33 Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε είναι η πληρωμή
06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
06.11.25 , 11:29 «Ανώνυμη Κλήση»: Δείτε on demand το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τις 13/11
06.11.25 , 11:28 Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
06.11.25 , 11:22 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Βορίζια: Δίωξη για την δολοφονία της 56χρονης σε βάρος του 43χρονου
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Νίκος Κουρής για τον γιο του: «Mεγάλες οι αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει αγάπη»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 21χρονος Γρηγόρης που είχε εξαφανιστεί
Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, κάθε βραδιά είναι μια νέα ευκαιρία για αγάπη, χημεία και αυθόρμητες στιγμές και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως θα εξελιχθεί! Η Ζεν, μέσα σε ένα εστιατόριο γεμάτο προσμονή και ρομαντισμό, υποδέχεται νέα ζευγάρια που έρχονται με έναν κοινό σκοπό: να δώσουν μια ευκαιρία στον έρωτα, όσο απρόβλεπτος κι αν είναι!

Ο Νίκος έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με παιχνιδιάρικη διάθεση και έτοιμος να γνωρίσει, να γελάσει, να φλερτάρει, να πει μαντινάδες και ίσως λίγα παραπάνω ανέκδοτα απ’ όσα επιτρέπονται σε ένα ραντεβού. «Μην εστιάζεις στα κιλά και τη στραβή μου μύτη», είναι ένας  από τους στίχους του. Για καλή του τύχη, η γλυκιά Φλώρα έχει έρθει με ανάλογη διάθεση, καθώς θέλει να ζήσει μια νέα εμπειρία και νιώθει έτοιμη για ό,τι της επιφυλάσσει η μοίρα του First Dates!

Η 19χρονη Έμιλυ ψάχνει ένα αγόρι που θα την κάνει να χαμογελά και θα χαίρεται μαζί του μια υγιή σχέση, μακριά από την τοξικότητα. Ο Σίμος δηλώνει πως δεν ζηλεύει και θέλει να γνωρίσει μια ανεξάρτητη κοπέλα, με όρεξη για περιπέτεια! Θα μπορέσει να το αποδείξει όταν η Έμιλυ κάνει μια αναπάντεχη αποκάλυψη για την προσωπικότητά της ή μήπως, τελικά, δεν είναι έτοιμος να ζήσει έναν περιπετειώδη έρωτα χωρίς προκαταλήψεις;

Η Επιστήμη, με τα μωβ μαλλιά της, τα τατουάζ και την παιδική της αύρα, αποδεικνύει πως το σπάνιο όνομά της είναι το λιγότερο ενδιαφέρον στοιχείο πάνω της. Ο Θανάσης, ήρεμος και ελεύθερος από επιλογή, αναζητά κι εκείνος τον έρωτα και όταν οι δυο τους συναντιούνται, ο χρόνος μοιάζει απλά να σταματά!

Ένα επεισόδιο που θυμίζει πως ο έρωτας έχει πολλούς τρόπους να φανερωθεί κι ακόμα περισσότερους να μας εκπλήξει!

First Dates: «Μην εστιάζεις στα κιλά και τη στραβή μύτη» - Δείτε το trailer

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top