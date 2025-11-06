Κοζάρη – Μουζουράκης: Στην πρεμιέρα της παράστασης “Οι Ερωτευμένοι”

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Η Μαριλού Κοζάρη και ο Πάνος Μουζουράκης πραγματοποίησαν μια από τις πιο κομψές και χαλαρές κοινές τους εμφανίσεις, στηρίζοντας τη φίλη τους Melia Kreiling στην πρεμιέρα της παράστασης «Οι Ερωτευμένοι» (Fool for Love) του Sam Shepard, σε σκηνοθεσία της Έλενας Πέγκα, στο θέατρο BIOS.

Κοζάρη – Μουζουράκης: Στην πρεμιέρα της παράστασης “Οι Ερωτευμένοι”

Το ζευγάρι έφτασε μαζί στο θέατρο, χαμογελαστό και ευδιάθετο, τραβώντας τα βλέμματα των φωτογράφων. Ο Πάνος Μουζουράκης, με το χαρακτηριστικό του στυλ, και η Μαριλού Κοζάρη, σε κομψή αλλά ανεπιτήδευτη εμφάνιση, απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και αυθεντικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Η παρουσία τους στην πρεμιέρα δεν ήταν τυχαία, καθώς η Melia Kreiling, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση, είναι στενή φίλη του ζευγαριού. Η Ελληνοβρετανίδα ηθοποιός υποδύεται τη Mey, μια γυναίκα παγιδευμένη σε μια έντονη, σχεδόν καταστροφική σχέση με τον Eddie, ρόλο που ερμηνεύει ο Παναγιώτης Γαβρέλας.

Κοζάρη – Μουζουράκης: Στην πρεμιέρα της παράστασης “Οι Ερωτευμένοι”

Το έργο “Fool for Love” του Sam Shepard θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά κείμενα της αμερικανικής δραματουργίας. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα απομονωμένο μοτέλ στην έρημο της Καλιφόρνιας, όπου οι δύο ήρωες ξανασυναντιούνται και αναμετριούνται με το παρελθόν, το πάθος και τα σκοτεινά μυστικά που τους ενώνουν και τους χωρίζουν.

Η σκηνοθεσία της Έλενας Πέγκα δίνει στο έργο μια αισθησιακή αλλά και ωμή διάσταση. Το σκηνικό —ένα λιτό δωμάτιο μοτέλ περιτριγυρισμένο από σκόνη, καθρέφτες και φώτα νέον— λειτουργεί ως καθρέφτης των συναισθημάτων των ηρώων. Οι ερμηνείες της Melia Kreiling και του Παναγιώτη Γαβρέλα εντυπωσίασαν το κοινό, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Δημήτρης Καραβιώτης και Νίκος Βατικιώτης, ολοκληρώνοντας μια δυνατή ομάδα επί σκηνής.

Η βραδιά στο BIOS κύλησε μέσα σε έντονα συναισθήματα, με τους καλεσμένους να χειροκροτούν θερμά την παράσταση. Ανάμεσά τους, η Μαριλού Κοζάρη και ο Πάνος Μουζουράκης, που απόλαυσαν τη βραδιά με χαμόγελα και θετική ενέργεια, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη και η αγάπη πάνε πάντα μαζί.

 

