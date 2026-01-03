Πτήσεις: Έρχεται «τέλος» για τα φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

Προτεραιότητα στους επιβάτες που πληρώνουν περισσότερα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.01.26 , 19:16 Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του
03.01.26 , 18:38 Βενεζουέλα: «Ήρθε η ώρα της ελευθερίας» δηλώνει η Ματσάδο
03.01.26 , 18:00 BMW M4 GT3 EVO: Για τους...«παιχνιδιάρηδες»
03.01.26 , 17:46 Με έξι αγώνες το έπαθλο Mega Four 4x4 του 2026
03.01.26 , 17:33 Τουρκική πρόκληση κατά την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού -Αστυπάλαιας
03.01.26 , 17:30 Ποιος Έλληνας ηθοποιός αποκάλυψε πως ήταν εξαρτημένος από τον τζόγο;
03.01.26 , 16:34 Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»
03.01.26 , 16:31 Τραγωδία στην Καβάλα: Ψαράς βρέθηκε νεκρός στις εκβολές Στρυμόνα
03.01.26 , 16:20 Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα
03.01.26 , 14:52 Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
03.01.26 , 14:50 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
03.01.26 , 14:29 Τραγωδία στις Σέρρες: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος πυροσβέστης
03.01.26 , 14:21 Tα απίστευτα οφέλη της χειμερινής κολύμβησης
03.01.26 , 13:52 Mυστήριο με τον θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς - Η ανακοίνωση της οικογένειας
03.01.26 , 12:42 Αταμάν: «Γι’ αυτο δεν έβαλα καθόλου τον Χολμς»
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Θανάσης Δημόπουλος)
Πτήσεις: Έρχεται Τέλος Για Τα Φθηνά Αεροπορικά Εισιτήρια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αεροπορικές εταιρείες μπαίνουν στο 2026 ακολουθώντας μια στρατηγική που γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη: δίνουν προτεραιότητα στους επιβάτες που πληρώνουν περισσότερα, ενισχύουν τις διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες θέσεων και περιορίζουν τις παροχές για όσους επιλέγουν το φθηνότερο εισιτήριο.

Η τάση αυτή, που έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να ενταθεί, αλλάζοντας την εμπειρία του ταξιδιού τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΤΗΣΕΙΣ
 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top