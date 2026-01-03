Mυστήριο με τον θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο της 34χρονης κόρης του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, η οποία βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. 

Νεκρή σε ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου της από τον ιατροδικαστή. 

Η Βικτόρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διάδρομο του ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της μετά την άφιξη των διασωστών. Ωστόσο, η κλήση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταγράφηκε ως «κώδικας 3 για υπερβολική δόση, αλλαγή χρώματος», σύμφωνα με ηχητικό υλικό της επικοινωνίας.

Το NBC Bay Area μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η οικογένειά της, με μια λιτή ανακοίνωση, τοποθετήθηκε για τη θλιβερή είδηση. «Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ευχαριστούμε». 

Ο Τόμι Λι Τζόουνς με την κόρη του Βικτόρια

Ο Τόμι Λι Τζόουνς με την κόρη του Βικτόρια / Φωτογραφία αρχείου AP (Richard Shotwell)

Τόμι Λι Τζόουνς: Τα νομικά προβλήματα της κόρης του Βικτόρια

Η Βικτόρια Τζόουνς είχε ιστορικό νομικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, είχε συλληφθεί τουλάχιστον δύο φορές τον τελευταίο χρόνο. Μία από τις συλλήψεις αφορούσε κατοχή ναρκωτικών. Στις 28 Απριλίου 2025, η Τζόουνς συνελήφθη στην κομητεία Νάπα της Καλιφόρνια και της απαγγέλθηκαν τρεις πλημμεληματικές κατηγορίες: παρεμπόδιση αστυνομικού, τελούσε υπό την επήρεια ελεγχόμενης ουσίας χωρίς έγκυρη συνταγή και κατοχή ελεγχόμενης ουσίας χωρίς συνταγή. Δήλωσε αθώα.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη σύλληψη του Μαΐου, η Βικτόρια κρατήθηκε ξανά στις 17 Ιουνίου στην κομητεία Νάπα και κατηγορήθηκε για πλημμεληματική ενδοοικογενειακή επίθεση. Στις 1 Ιουλίου δήλωσε επίσης αθώα.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς 

Η Βικτόρια, κόρη του πρωταγωνιστή του Men in Black και της πρώην συζύγου του Κίμπερλι Κλάφλεϊ, είχε εμφανιστεί σε μικρούς ρόλους σε ταινίες του πατέρα της, μεταξύ των οποίων το Men in Black II (2002) και το The Three Burials of Melquiades Estrada (2005). Εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο της δραματικής τηλεοπτικής σειράς One Tree Hill την περίοδο 2003–2012, το 2005.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο IMDb, η τελευταία της εμφάνιση στην οθόνη ήταν στην ταινία The Horseman (2014), σε σκηνοθεσία του πατέρα της. Σε προφίλ που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker το 2006, ο Τζόουνς είχε μιλήσει ανοιχτά για τις χαρές αλλά και τις δυσκολίες της συνεργασίας με την τότε έφηβη κόρη του στο The Three Burials of Melquiades Estrada.

«Είναι καλή ηθοποιός, έχει κάρτα του Σωματείου Ηθοποιών (SAG) και μιλά άψογα ισπανικά», είχε δηλώσει στο περιοδικό. «Όταν ήταν μωρό, είπα στη Λετίσια, τη νταντά της, να της μιλά μόνο ισπανικά».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι της έλειπε η εργασιακή πειθαρχία. «Έπρεπε να σηκωθεί στις 5 το πρωί για τον ρόλο της», είπε. «Ένα πρωί δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι. Της είπα: “Αγάπη μου, αυτή είναι δουλειά”. Αλλά δεν κουνήθηκε. Οπότε την απέλυσα».

«Ύστερα, χωρίς να μου πουν τίποτα, μέλη της παραγωγής πήγαν, την ξύπνησαν και την έφεραν εσπευσμένα στο γύρισμα την τελευταία στιγμή», πρόσθεσε.

