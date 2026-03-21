Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους

Η εταιρεία ρούχων της Αθηνάς Οικονομάκου και της Μαίρης Συνατσάκη έκοψε την πίτα της - Βίντεο

Η εταιρεία ρούχων που διατηρεί η Αθηνά Οικονομάκου με τη Μαίρη Συνατσάκη έκοψε χθες βράδυ (20/3) την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς.

Η Μαίρη Συνατσάκη δεν κατάφερε να παραστεί στη γιορτή, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποκάλυψε, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πως διαγνώστηκε με Covid.

Η ίδια περίμενε πώς και πώς να ανταλλάξει με τις συνεργάτιδές της ευχές για μια επιτυχημένη και δημιουργική σεζόν, ωστόσο η ζωή είχε διαφορετικά σχέδια. Παρά την αρχική της απογοήτευση, η Μαίρη Συνατσάκη δεν έχασε το χιούμορ της, σχολιάζοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «ΚΟΒΙΝΤ, σε μισώ».

Η Μαίρη Συνατσάκη κι ας μην έδωσε το παρών ήταν εκεί, αφού η ομάδα της δεν την ξέχασε. Όσοι βρέθηκαν πάντως στη συνάντηση, χόρεψαν και τραγούδησαν τις αμέτρητες επιτυχίες τους των δύο αγαπημένων καλλιτεχνών.

Η αφιέρωση στη Μαίρη Συνατσάκη από τους συνεργάτες της