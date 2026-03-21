Γνωστός bodybuilder του TikTok σε σπείρα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη - Κατασχέθηκαν 5.200 κάψουλες και 360 ενέσιμα φιαλίδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γνωστός bodybuilder και tiktoker - Εντοπίστηκαν αναβολικά μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ στο γυμναστήριό του / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη από τις Αρχές γνωστός bodybuilder με έντονη παρουσία στο TikTok. Μετά από έρευνα που έγινε σε γυμναστήριο που συνδέεται με τον bodybuilder, εντοπίστηκαν αναβολικά και απαγορευμένα σκευάσματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη, με οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ τους, και πιο συγκεκριμένα ένας 36χρονος, η 31 ετών αδελφή του και ο 61 ετών πατέρας τους. Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, με την οποία παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος η οποία κορυφώθηκε χθες το πρωί με τη σύλληψη των τριών εμπλεκόμενων προσώπων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν γυμναστήριο και κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση τα παράνομα σκευάσματα, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και ιστοσελίδα για την προώθηση των προϊόντων τους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα αναβολικά προορίζονταν κυρίως για αθλητές, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αγωνιστικής τους ικανότητας, ενόψει ή κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων.

Παράλληλα, φαίνεται να διακινούσαν συμπληρώματα διατροφής που δεν ήταν εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, στο γυμναστήριο - κατάστημα και σε όχημα, κατασχέθηκαν 1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών, 301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, 195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων, 61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων, 15.930 γραμμάρια απαγορευμένων συμπληρωμάτων σε μορφή σκόνης, 3.802 κάψουλες και δισκία μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων. Ακόμη, κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 3.490 ευρώ, όπως επίσης έγγραφα, παραστατικά και τιμολόγια, ένα αεροβόλο πιστόλι κι ένα περίστροφο κρότου, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
TIKTOK
 |
BODYBUILDER
 |
ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top