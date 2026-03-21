BMW Group: Σταθερά τα κέρδη του ομίλου

Συνέπεια και ανθεκτικότητα: Το BMW Group παρέμεινε σε σταθερή πορεία το 2025, παρά τις μεγάλες προκλήσεις. Χάρη στην ελκυστική γκάμα μοντέλων σε όλες τις τεχνολογίες κίνησης, στο αναπτυσσόμενο και γεωγραφικά ισορροπημένο επιχειρηματικό του μοντέλο και στην πειθαρχημένη διαχείριση κόστους, το BMW Group κατέγραψε για ακόμη μία φορά κέρδη προ φόρων άνω των 10 δισ. ευρώ. Παρά τις σημαντικές πρόσθετες πιέσεις από δασμούς, η εταιρεία παρουσίασε σταθερό περιθώριο κέρδους προ φόρων (EBT) για τον Όμιλο στο 7,7%.Όπως και το προηγούμενο έτος, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε πάνω από 7 δισ. ευρώ, θέτοντας τα θεμέλια για πρόταση καταβολής μερίσματος σε επίπεδα αντίστοιχα με το 2024. (2024: 7,7%)

Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) παραμένουν ο μοχλός ανάπτυξης για το BMW Group.

Κατά το οικονομικό έτος 2025, το BMW Group αύξησε τις πωλήσεις BEV παγκοσμίως σε 442.056 μονάδες (+3,6%), που αντιστοιχούν στο 17,9% των συνολικών πωλήσεών του. Αυτό σημαίνει ότι ένα στα έξι οχήματα του Ομίλου που πωλήθηκαν ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Στη MINI, το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο, με ένα στα τρία οχήματα να είναι ήδη αμιγώς ηλεκτρικό.