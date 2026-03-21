Μητσοτάκης: Συνάντησε τους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

«Δεν μπορώ να φανταστώ να φεύγει κανείς χωρίς τα ζώα του»

21.03.26 , 18:07 BMW Group: Σταθερά τα κέρδη του ομίλου
21.03.26 , 17:08 Σοκ με Σισοκό στον Παναθηναϊκό - Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν
21.03.26 , 17:02 Πότε αλλάζει η ώρα: «Χάνουμε» μια ώρα ύπνου
21.03.26 , 16:32 Τριήμερο 25ης Μαρτίου: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλο το οδικό δίκτυο
21.03.26 , 16:32 Έλενα Παπαρίζου: Διαψεύδει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο - Η ανάρτησή της
21.03.26 , 16:13 Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος
21.03.26 , 16:07 Μητσοτάκης: Συνάντησε τους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή
21.03.26 , 15:44 Γνωστός bodybuilder του TikTok σε σπείρα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη
21.03.26 , 15:32 Βάνα Μπάρμπα: «Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα»
21.03.26 , 15:30 «Σε περιμένουμε καιρό» της ομάδας Act 0 Theatre Ensemble στο Επί Κολωνώ
21.03.26 , 15:17 Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ
21.03.26 , 13:54 Βαρύ πένθος για την Εύα Αντωνοπούλου
21.03.26 , 13:50 «Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου να πωλούνται σε εκπομπή του Τσαγκαράκη»
21.03.26 , 13:31 Γεωργιάδης: «Κακώς έφαγα κρακεράκι αλλά ήταν λόγος να με τραβήξει βίντεo;»
21.03.26 , 13:11 Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: «Δεν έχω να κρύψω κάτι»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»
Περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Μητσοτάκης: Συνάντησε Τους Έλληνες Που Επαναπατρίστηκαν
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή.
  • Η επαναπατριστική πτήση οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean.
  • Περισσότεροι από 100 επιβάτες και δεκάδες κατοικίδια συμμετείχαν στην επιχείρηση.
  • Ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αποστολή ως μία από τις πιο δύσκολες που οργανώθηκαν.
  • Η πτήση είναι η πρώτη οργανωμένη επαναπατριστική πτήση Ελλήνων με κατοικίδια από την περιοχή.

Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, μέσω της ειδικής πτήσης που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean, υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες και αφορούσε περισσότερους από 100 επιβάτες και δεκάδες κατοικίδια.

Κατά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως επρόκειτο για μία από τις πιο δύσκολες αποστολές που οργανώθηκαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε να μπορέσουν οι πολίτες να επιστρέψουν στην Ελλάδα μαζί με τα ζώα τους. Όπως είπε, για έναν άνθρωπο που έχει ζώα, είναι αδιανόητο να χρειαστεί να φύγει αφήνοντάς τα πίσω. Η ίδια η επιχείρηση είχε παρουσιαστεί δημόσια ως η πρώτη οργανωμένη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους από την περιοχή.

