Μητσοτάκης: Συνάντησε τους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, μέσω της ειδικής πτήσης που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean, υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες και αφορούσε περισσότερους από 100 επιβάτες και δεκάδες κατοικίδια.

Κατά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως επρόκειτο για μία από τις πιο δύσκολες αποστολές που οργανώθηκαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε να μπορέσουν οι πολίτες να επιστρέψουν στην Ελλάδα μαζί με τα ζώα τους. Όπως είπε, για έναν άνθρωπο που έχει ζώα, είναι αδιανόητο να χρειαστεί να φύγει αφήνοντάς τα πίσω. Η ίδια η επιχείρηση είχε παρουσιαστεί δημόσια ως η πρώτη οργανωμένη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους από την περιοχή.

