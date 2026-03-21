Έλενα Παπαρίζου: Διαψεύδει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο - Η ανάρτησή της

Η Έλενα Παπαρίζου ακύρωσε την εμφάνισή της με τον Τάκη Ζαχαράτο, με τον Τάσο Τεργιάκη να αποκαλύπτει την Παρασκευή, στο «Πρωινό», ότι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.
Παπαρίζου: Ακύρωσε ξανά την εμφάνισή της - Τι συμβαίνει με την υγεία της
Το πρωί του Σαββάτου 21/3, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μετέφερε στον αέρα της εκπομπής του ότι η τραγουδίστρια, λίγους μήνες μετά την περιπέτεια υγείας που είχε, βρίσκεται ξανά στο νοσοκομείο.
«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη.
Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Έλενα Παπαρίζου, μέσω ανάρτησής της, θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από την κατάσταση της υγείας της.
«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox», έγραψε η ερμηνεύτρια, ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό της για την ερχόμενη Τετάρτη.