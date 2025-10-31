7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης

Ειδικοί επισημαίνουν τι να προσέχετε στις ετικέτες των προϊόντων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 14:36 Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις και οφέλη
31.10.25 , 14:28 Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
31.10.25 , 14:23 «Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
31.10.25 , 14:00 Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου
31.10.25 , 13:53 Το σοκ της Μουρίκη στο IQ 160: «Το μωρό, πού πήγε;» - Δείτε sneak preview
31.10.25 , 13:53 Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
31.10.25 , 13:29 Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου
31.10.25 , 13:26 Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους
31.10.25 , 13:12 Butt Breathing Έρευνα: Δεν είναι αστείο, αναμένεται να βοηθήσει ασθενείς
31.10.25 , 13:02 Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»
31.10.25 , 13:01 Cash or Trash: Οι γραβάτες με φιγούρες κινουμένων σχεδίων!
31.10.25 , 12:59 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα
31.10.25 , 12:42 Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160
31.10.25 , 12:35 Black Friday 2025: Έναρξη των μεγάλων εκπτώσεων στην Αμερική
31.10.25 , 12:24 Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
«Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Η πλατφόρμα που εντοπίζει τα τοξικά συστατικά σε τρόφιμα και καλλυντικά / Βίντεο: ΕΡΤ

Ξυπνάτε το πρωί, βάζετε την ενυδατική σας κρέμα, λούζεστε με το αγαπημένο σας σαμπουάν, χρησιμοποιείτε το άρωμα της επιλογής σας, το μέικ απ και τα υπόλοιπα προϊόντα ομορφιάς... Ειδικότερα οι γυναίκες «τιμούμε» καθημερινά τα είδη περιποίησης. Πόσο προσέχουμε, όμως, τα συστατικά που αναγράφονται στις ετικέτες αυτών των προϊόντων και κατά πόσο αυτά είναι «φιλικά» για την υγεία μας;

 

Όπως αναφέρει στο περιοδικό Fortune η Αλέξα Φρίντμαν, περιβαλλοντική επιδημιολόγος του Environmental Working Group (EWG), «Τα περισσότερα από αυτά τα συστατικά δεν ελέγχονται ως προς την ασφάλεια πρoτού εισέλθουν στην αγορά».

Παρακάτω αναφέρονται τα πιο επιβλαβή συστατικά που πρέπει να αποφεύγετε σε ό,τι αφορά τα προσωπικά σας προϊόντα. Δείτε τι πρέπει να προσέξετε στις ετικέτες, με σκοπό να αποφύγετε τις βλαβερές χημικές ουσίες και να μειώσετε τη συνολική «έκθεση του σώματος».

7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης

Οι γυναίκες «τιμούμε» καθημερινά τα είδη περιποίησης. Πόσο προσέχουμε, όμως, τα συστατικά που αναγράφονται στις ετικέτες αυτών των προϊόντων; / Φωτογραφία: Unsplash.com

Άρωμα

Όπως αναφέρει η Φρίντμαν: «Τα προϊόντα είναι σίγουρα πιο ελκυστικά όταν μυρίζουν καλά, όμως τα αρώματα που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες μπορεί να κρύβουν επιβλαβείς χημικές ουσίες». Μάλιστα: «Στα μείγματα "μη ονομαζόμενων αρωμάτων", μπορεί να υπάρχουν 300 διαφορετικές χημικές ουσίες», αναφέρει η επιδημιολόγος. Αρκετά από αυτά τα συστατικά μπορεί να είναι ασφαλή, όμως όλες οι εταιρίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις ετικές των προϊόντων όλα τα συστατικά σε εν λόγω μείγματα.

Τι να προσέξετε στην ετικέτα: Αποφύγετε το Lilial, καθώς και οτιδήποτε αναγράφει «αποσμητικό/parfum/άρωμα», διχως να αναφέρονται αναλυτικά τα συστατικά.


Φορμαλδεΰδη

Η φορμαλδεΰδη έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο της Ομάδας 1 από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), ενώ μελέτες την έχουν συνδέσει με τον καρκίνο του ρινοφάρυγγα, καθώς και των ρινικών κόλπων, καθώς και με τη λευχαιμία.

Όπως αναφέρουν επίσημα η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία και η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), η φορμαλδεΰδη εντοπίζεται σε θεραπείες εξομάλυνσης μαλλιών (γνωστές ως θεραπείες κερατίνης), καθώς και σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας (όπως σαμπουάν και υγρά βρεφικά σαπούνια).

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

  • Κουαρτένιο-15
  • Υδαντοΐνη DMDM
  • Ιμιδαζολιδινυλική ουρία
  • Διαζολιδινυλική ουρία
  • Πολυοξυμεθυλενική ουρία
  • Υδροξυμεθυλογλυκινικό νάτριο
  • Βρονοπόλη
  • Γλυοξάλη

7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης

Δείτε τι πρέπει να προσέξετε στις ετικέτες, με σκοπό να αποφύγετε τις βλαβερές χημικές ουσίες και να μειώσετε τη συνολική «έκθεση του σώματος» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μεθυλενογλυκόλη

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μεθυλενογλυκόλη είναι τοξικολογικά ισοδύναμη με τη φορμαλδεΰδη, η οποία χρησιμοποιείται επίσης σε θεραπείες και προϊόντα ισιώματος μαλλιών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διαδικασία θέρμανσης των προϊόντων που περιέχουν μεθυλενογλυκόλη, απελευθερώνεται στο περιβάλλον φορμαλδεΰδη, την οποία οι άνθρωποι μπορούν στη συνέχεια να εισπνεύσουν.


Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου (QACs)

Σύμφωνα με το EWG, η συγκεκριμένη χημική ουσία, η οποία εντοπίζεται σε αρκετά προϊόντα περιποίησης μαλλιών και δέρματος, όπως μακιγιάζ, λοσιόν κ.ά., χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Όπως αναφέρει η Φρίντμαν, οι ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου μπορούν επίσης να απελευθερώσουν φορμαλδεΰδη και επιπρόσθετα να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και του αναπνευστικού.

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

  • Λέξεις που τελειώνουν σε «χλωριούχο -μόνιο», που ξεκινούν ή έχουν «κουαρτένιο»
  • Τα κοινά QAC περιλαμβάνουν: χλωριούχο μπεεντριμόνιο, χλωριούχο κετιμόνιο και χλωριούχο στεαραλκόνιο.

Φθαλικές ενώσεις

Οι φθαλικές ενώσεις είναι υπεύθυνες για τη διάρκεια του αρώματος στα καλλυντικά. Όπως αναφέρει το EWG, οι ενώσεις αυτές προσκολλώνται στο δέρμα, ενώ κάποιες από αυτές τις χημικές ουσίες είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, καθώς και στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα (όπως ο πρόωρος τοκετός).

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

  • Λέξεις που τελειώνουν σε «-φθαλάτη».

7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης

Ξυπνάτε το πρωί, βάζετε την ενυδατική σας κρέμα, λούζεστε με το αγαπημένο σας σαμπουάν, χρησιμοποιείτε το άρωμα της επιλογής σας, το μέικ απ και τα υπόλοιπα προϊόντα ομορφιάς... Πόσο φιλικά είναι όμως για την υγεία μας τα συστατικά τους; / Φωτογραφία: Unsplash.com

Parabens

Τα parabens είναι μια κατηγορία χημικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά σε καλλυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και τρόφιμα που έχουν συνδεθεί με ενδοκρινικές διαταραχές. Όπως αναφέρει ο FDA, τα parabens εντοπίζονται σε καλλυντικά προϊόντα όπως μακιγιάζ, ενυδατικές κρέμες, προϊόντα περιποίησης μαλλιών και προϊόντα ξυρίσματος.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε parabens μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, στειρότητα και μπορεί να συνδέεται με διάφορους καρκίνους. 

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

  • Λέξεις που τελειώνουν σε «-πάραμπεν». Παραδείγματα περιλαμβάνουν προπυλοπαραμπέν, ισοβουτυλοπαραμπέν, ισοπροπυλοπαραμπέν, μεθυλοπαραμπέν, βουτυλοπαραμπέν και αιθυλοπαραμπέν.

Χημικά PFAS

Γνωστά ως «αιώνια χημικά», οι χημικές ουσίες -υπέρ και πολυφθοροαλκυλίου ή PFAS, είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι οποίοι εντοπίζονται συνήθως σε αδιάβροχα προϊόντα και αντικολλητικά τηγάνια, με κύριο χαρακτηριστικό τους ότι δε διασπώνται στο σώμα μας ή στο περιβάλλον.

Η Λίντα Μπίρνμπαουμ, πρώην διευθύντρια του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας, δήλωσε στο Fortune ότι η έκθεση σε PFAS μπορεί να οδηγήσει σε ενδοκρινικές διαταραχές, επηρεάζοντας:

  • Το μεταβολισμό της γλυκόζης
  • Τη λειτουργία του θυρεοειδούς
  • Το μεταβολισμό του λίπους
  • Το μεταβολισμό των οστών
  • Αναπαραγωγικές ορμόνες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε στειρότητα και ορισμένους καρκίνους (όπως του μαστού, των νεφρών και του προστάτη).

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

  • Λέξεις που ξεκινούν με «υπερφθορο-» ή «πολυφθορο-».

Ισοθειαζολινόνη

Όπως αναφέρει η Φρίντμαν, οι συγκεριμένες χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται ως αντιμικροβιακό συντηρητικό και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και ερεθισμό του δέρματος.

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

  • Λέξεις που τελειώνουν σε «-ισοθειαζολινόνη», ειδικά μεθυλισοθειαζολινόνη ή μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΓΕΙΑ
 |
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
 |
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 |
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
 |
ΟΜΟΡΦΙΑ
 |
ΣΑΜΠΟΥΑΝ
 |
ΑΡΩΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top