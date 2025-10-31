7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης

Η πλατφόρμα που εντοπίζει τα τοξικά συστατικά σε τρόφιμα και καλλυντικά / Βίντεο: ΕΡΤ

Ξυπνάτε το πρωί, βάζετε την ενυδατική σας κρέμα, λούζεστε με το αγαπημένο σας σαμπουάν, χρησιμοποιείτε το άρωμα της επιλογής σας, το μέικ απ και τα υπόλοιπα προϊόντα ομορφιάς... Ειδικότερα οι γυναίκες «τιμούμε» καθημερινά τα είδη περιποίησης. Πόσο προσέχουμε, όμως, τα συστατικά που αναγράφονται στις ετικέτες αυτών των προϊόντων και κατά πόσο αυτά είναι «φιλικά» για την υγεία μας;

Όπως αναφέρει στο περιοδικό Fortune η Αλέξα Φρίντμαν, περιβαλλοντική επιδημιολόγος του Environmental Working Group (EWG), «Τα περισσότερα από αυτά τα συστατικά δεν ελέγχονται ως προς την ασφάλεια πρoτού εισέλθουν στην αγορά».

Παρακάτω αναφέρονται τα πιο επιβλαβή συστατικά που πρέπει να αποφεύγετε σε ό,τι αφορά τα προσωπικά σας προϊόντα. Δείτε τι πρέπει να προσέξετε στις ετικέτες, με σκοπό να αποφύγετε τις βλαβερές χημικές ουσίες και να μειώσετε τη συνολική «έκθεση του σώματος».

Άρωμα

Όπως αναφέρει η Φρίντμαν: «Τα προϊόντα είναι σίγουρα πιο ελκυστικά όταν μυρίζουν καλά, όμως τα αρώματα που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες μπορεί να κρύβουν επιβλαβείς χημικές ουσίες». Μάλιστα: «Στα μείγματα "μη ονομαζόμενων αρωμάτων", μπορεί να υπάρχουν 300 διαφορετικές χημικές ουσίες», αναφέρει η επιδημιολόγος. Αρκετά από αυτά τα συστατικά μπορεί να είναι ασφαλή, όμως όλες οι εταιρίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις ετικές των προϊόντων όλα τα συστατικά σε εν λόγω μείγματα.

Τι να προσέξετε στην ετικέτα: Αποφύγετε το Lilial, καθώς και οτιδήποτε αναγράφει «αποσμητικό/parfum/άρωμα», διχως να αναφέρονται αναλυτικά τα συστατικά.



Φορμαλδεΰδη

Η φορμαλδεΰδη έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο της Ομάδας 1 από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), ενώ μελέτες την έχουν συνδέσει με τον καρκίνο του ρινοφάρυγγα, καθώς και των ρινικών κόλπων, καθώς και με τη λευχαιμία.

Όπως αναφέρουν επίσημα η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία και η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), η φορμαλδεΰδη εντοπίζεται σε θεραπείες εξομάλυνσης μαλλιών (γνωστές ως θεραπείες κερατίνης), καθώς και σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας (όπως σαμπουάν και υγρά βρεφικά σαπούνια).

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

Κουαρτένιο-15

Υδαντοΐνη DMDM

Ιμιδαζολιδινυλική ουρία

Διαζολιδινυλική ουρία

Πολυοξυμεθυλενική ουρία

Υδροξυμεθυλογλυκινικό νάτριο

Βρονοπόλη

Γλυοξάλη

Μεθυλενογλυκόλη

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μεθυλενογλυκόλη είναι τοξικολογικά ισοδύναμη με τη φορμαλδεΰδη, η οποία χρησιμοποιείται επίσης σε θεραπείες και προϊόντα ισιώματος μαλλιών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διαδικασία θέρμανσης των προϊόντων που περιέχουν μεθυλενογλυκόλη, απελευθερώνεται στο περιβάλλον φορμαλδεΰδη, την οποία οι άνθρωποι μπορούν στη συνέχεια να εισπνεύσουν.



Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου (QACs)

Σύμφωνα με το EWG, η συγκεκριμένη χημική ουσία, η οποία εντοπίζεται σε αρκετά προϊόντα περιποίησης μαλλιών και δέρματος, όπως μακιγιάζ, λοσιόν κ.ά., χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Όπως αναφέρει η Φρίντμαν, οι ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου μπορούν επίσης να απελευθερώσουν φορμαλδεΰδη και επιπρόσθετα να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και του αναπνευστικού.

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

Λέξεις που τελειώνουν σε «χλωριούχο -μόνιο», που ξεκινούν ή έχουν «κουαρτένιο»

Τα κοινά QAC περιλαμβάνουν: χλωριούχο μπεεντριμόνιο, χλωριούχο κετιμόνιο και χλωριούχο στεαραλκόνιο.

Φθαλικές ενώσεις

Οι φθαλικές ενώσεις είναι υπεύθυνες για τη διάρκεια του αρώματος στα καλλυντικά. Όπως αναφέρει το EWG, οι ενώσεις αυτές προσκολλώνται στο δέρμα, ενώ κάποιες από αυτές τις χημικές ουσίες είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, καθώς και στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα (όπως ο πρόωρος τοκετός).

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

Λέξεις που τελειώνουν σε «-φθαλάτη».

Parabens

Τα parabens είναι μια κατηγορία χημικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά σε καλλυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και τρόφιμα που έχουν συνδεθεί με ενδοκρινικές διαταραχές. Όπως αναφέρει ο FDA, τα parabens εντοπίζονται σε καλλυντικά προϊόντα όπως μακιγιάζ, ενυδατικές κρέμες, προϊόντα περιποίησης μαλλιών και προϊόντα ξυρίσματος.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε parabens μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, στειρότητα και μπορεί να συνδέεται με διάφορους καρκίνους.

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

Λέξεις που τελειώνουν σε «-πάραμπεν». Παραδείγματα περιλαμβάνουν προπυλοπαραμπέν, ισοβουτυλοπαραμπέν, ισοπροπυλοπαραμπέν, μεθυλοπαραμπέν, βουτυλοπαραμπέν και αιθυλοπαραμπέν.

Χημικά PFAS

Γνωστά ως «αιώνια χημικά», οι χημικές ουσίες -υπέρ και πολυφθοροαλκυλίου ή PFAS, είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι οποίοι εντοπίζονται συνήθως σε αδιάβροχα προϊόντα και αντικολλητικά τηγάνια, με κύριο χαρακτηριστικό τους ότι δε διασπώνται στο σώμα μας ή στο περιβάλλον.

Η Λίντα Μπίρνμπαουμ, πρώην διευθύντρια του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας, δήλωσε στο Fortune ότι η έκθεση σε PFAS μπορεί να οδηγήσει σε ενδοκρινικές διαταραχές, επηρεάζοντας:

Το μεταβολισμό της γλυκόζης

Τη λειτουργία του θυρεοειδούς

Το μεταβολισμό του λίπους

Το μεταβολισμό των οστών

Αναπαραγωγικές ορμόνες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε στειρότητα και ορισμένους καρκίνους (όπως του μαστού, των νεφρών και του προστάτη).

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

Λέξεις που ξεκινούν με «υπερφθορο-» ή «πολυφθορο-».

Ισοθειαζολινόνη

Όπως αναφέρει η Φρίντμαν, οι συγκεριμένες χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται ως αντιμικροβιακό συντηρητικό και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και ερεθισμό του δέρματος.

Τι να προσέξετε στην ετικέτα:

Λέξεις που τελειώνουν σε «-ισοθειαζολινόνη», ειδικά μεθυλισοθειαζολινόνη ή μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη.