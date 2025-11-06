Νίκος Πορτοκάλογλου: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα του «Οι Ερωτευμένοι»

Πηγή: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Νίκος Πορτοκάλογλου: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Μαρίνα Κατσιώτη.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα του θεατρικού έργου «Οι Ερωτευμένοι» (Fool for Love) του Σαμ Σέπαρντ, που παρουσιάζεται στο θέατρο BIOS σε σκηνοθεσία της Έλενας Πέγκα.

Νίκος Πορτοκάλογλου με την σύζυγό του, Μαρίνα Κατσιώτη - Melia Kreiling

Νίκος Πορτοκάλογλου με την σύζυγό του, Μαρίνα Κατσιώτη - Melia Kreiling

Η βραδιά συγκέντρωσε πλήθος καλλιτεχνών και θεατρόφιλων που ήρθαν να παρακολουθήσουν τη σύγχρονη αυτή ματιά πάνω στο πάθος, τα μυστικά και την καταστροφική φύση του έρωτα — θεματικές που χαρακτηρίζουν το εμβληματικό έργο του Σέπαρντ. Ανάμεσά τους, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Μαρίνα Κατσιώτη, οι οποίοι πόζαραν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Η Μαρίνα Κατσιώτη, πάντα κομψή και διακριτική, επέλεξε ένα σικ casual look, ενώ ο Νίκος Πορτοκάλογλου, πιστός στο ανεπιτήδευτο στιλ του, έδειχνε χαλαρός και χαρούμενος. Οι δυο τους απολαμβάνουν να στηρίζουν την τέχνη και ειδικά το θέατρο, που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής ζωής της Αθήνας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο δημοφιλής δημιουργός είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι πέρασαν κρίσιμες περιόδους, φτάνοντας κοντά στο διαζύγιο, όμως τελικά η αγάπη και η αναζήτηση βοήθειας τους ένωσαν ξανά. «Δεν έχω να σου πω συνταγή για τον γάμο. Δεν ήταν βίος ανθόσπαρτος. Απλά είχαμε το ένστικτο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που έφτανε το πράγμα στο απροχώρητο. Φτάσαμε στο παρά πέντε του διαζυγίου 2-3 φορές. Είχαμε ένα ένστικτο που μας έσωσε να ζητήσουμε βοήθεια. Αυτό μέχρι πριν κάποια χρόνια ήταν ταμπού. Για εμάς δούλεψε», είχε πει.  

