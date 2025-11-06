Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική

Με πιο σκληρές γόμες

06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
Δεκαπέντε ημέρες μετά τον προηγούμενο γύρο, η Formula 1 επιστρέφει στην αμερικανική ήπειρο για το Grand Prix του Σάο Πάολο. Το βραζιλιάνικο Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει τον προτελευταίο αγώνα Sprint, πριν από τον τελευταίο της σεζόν στο Κατάρ. Η Βραζιλία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το άθλημα, με μια πλούσια αγωνιστική κληρονομιά. Είναι η πατρίδα πολλών σπουδαίων πρωταθλητών που έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της Formula 1. Η πίστα του Interlagos, έχει έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό από ευθείες και διάφορους τύπους στροφών, συνήθως προσφέρει φανταστικό θέαμα και αμφίρροπες μάχες.  Οι ξαφνικές καταιγίδες συχνά προσθέτουν στην αβεβαιότητα του τελικού αποτελέσματος. 

Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική

Αυτή την εβδομάδα, το καπέλο Pirelli Podium Cap είναι πράσινο και κίτρινο, αντικατοπτρίζοντας τα χρώματα της εθνικής σημαίας της Βραζιλίας. Η ειδική αυτή έκδοση, την οποία θα φορέσουν οι οδηγοί στο βάθρο, παράγεται από την Pirelli Design με σχεδιαστή τον Denis Dekovic και μπορεί να αγοραστεί εδώ https://store.pirelli.com. 

Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική

Οι γόμες 

Η φετινή επιλογή γομών ελαστικών για το Grand Prix του Σάο Πάολο παραπέμπει στο 2023, με τις γόμες C2, C3 και C4 να είναι η σκληρή, μέση και μαλακή γόμα αντίστοιχα. Η επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο σκληρή από την τριάδα που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι. Πέρυσι, τα ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα δεν χρειάστηκαν στον αγώνα, αλλά όταν χρησιμοποιήθηκαν την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου, έδειξαν υψηλά επίπεδα φθοράς, καθώς και τοπική παραμόρφωση (graining), ιδιαίτερα στον πίσω άξονα.

Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική

Η πίστα είχε ξαναστρωθεί πλήρως, με άσφαλτο και η επιφάνεια είναι πολύ λεία, λιγότερο τραχιά από τα προηγούμενα χρόνια, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ανωμαλίες στην πίστα. Εάν οι συνθήκες είναι παρόμοιες, με τις αναπόφευκτες διαφοροποιήσεις λόγω της γήρανσης της ασφάλτου, η επιλογή των πιο σκληρών γομών θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών, τα οποία είναι ήδη πιο ανθεκτικά στην πτώση απόδοσης από τη γκάμα του 2024. Αυτό ίσως επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί και η μαλακή γόμα (Soft), στον αγώνα, η οποία πέρυσι χρησιμοποιήθηκε πέρυσι μόνο για τις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint. 

 

 

