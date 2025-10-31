Νάκης- Αφεντάκη: Από τα stories...στα έδρανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Ποιοι ξεχώρισαν στην Πορτογαλία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 17:29 Ασπρόπυργος: «Δεν έκανε γυμναστική η 10χρονη την ώρα που κατέρρευσε»
31.10.25 , 17:19 Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»
31.10.25 , 17:05 Επίθεση στον Βορίδη: Συνελήφθησαν έξι άτομα
31.10.25 , 16:27 GNTM: «Η Ελένη υποστηρίζει το αγόρι της; Δεν ξέρω αν τα έχουν...»
31.10.25 , 15:54 Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
31.10.25 , 15:51 Πειραιάς: Ακρωτηριάστηκε το πόδι 72χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο
31.10.25 , 15:50 Χωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπά το τουρνουά ATP Athens
31.10.25 , 15:49 Ασπρόπυργος: 10χρονη κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
31.10.25 , 15:39 Χανιά: Φόβοι Για Βεντέτα Μετά Τη Δολοφονία - Τι Λένε Συγγενείς Του Θύματος
31.10.25 , 15:38 First Dates: Οι καλύτερες ατάκες από το χθεσινό επεισόδιο!
31.10.25 , 15:30 Χανιά: Τι Λέει Ο Πατέρας Του 22χρονου Που Έχασε Τη Ζωή Του Σε Τροχαίο
31.10.25 , 15:27 Αναστασία: Η solo περιοδεία της σε Αμερική & Καναδά- Tραγούδησε σε 9 πόλεις
31.10.25 , 15:16 ΕΛΤΑ: Η ανακοίνωση για το «κύμα» λουκέτων - «Κανείς χωρίς ταχυδρόμο»
31.10.25 , 15:11 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Μια χαρά μιλάμε με τον Αναστάσιο Ντούγκα»
31.10.25 , 15:05 Φοινικούντα: Η κρύπτη στο εικονοστάσι και το τρισάγιο στο σπίτι του θύματος
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Ασπρόπυργος: 10χρονη κατέρρευσε και πέθανε την ώρα της γυμναστικής
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Για πρώτη φορά καταδικάστηκε συνοδηγός για τροχαίο - Θρήνος για τη Νάντια
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Οι Έλληνες influencers που έλαμψαν στην Πορτογαλία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από ένα “like” μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα.Από μια φωνή μπορεί να ξεκινήσει μια αλλαγή.Αυτό ακριβώς απέδειξε η ελληνική αποστολή του ΕΣΥΝ ( Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας ) στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, στη συνάντηση των Εθνικών Συμβουλίων Νέων των χωρών του Νότου ( S.Y.C ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωταγωνιστές, τον Βαγγέλη Νάκη και την Πάμαιρη Αφεντάκη.

«Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ» στο θέατρο Δρόμος

Νάκης- Αφεντάκη: Από τα stories...στα έδρανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Η Ελλάδα, με μια αποστολή διαφορετική από κάθε άλλη, έκανε αισθητή την παρουσία της όχι μόνο με λόγια αλλά με στάση, τόλμη και δημιουργικότητα.

Νάκης- Αφεντάκη: Από τα stories...στα έδρανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

 Οι Βαγγέλης Νάκης, ένας ελπιδοφόρος νέος, που μάχεται για τα δικαιώματα και τη φωνή της νεολαίας,  που έχει απασχολήσει με την κοινωνική του δράση, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ ξεχώρισε και με την πρόσφατη ομιλία του στη ΔΕΘ, με το project του «Τerminal Z» και η Πάμαιρη Αφεντάκη, δύο από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες influencers με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, εκπροσώπησαν τη φωνή, μιας νέας γενιάς που αρνείται να μένει θεατής. Η συμμετοχή τους δεν ήταν απλώς συμβολική — ήταν πρωτοποριακή. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα έδωσε το βήμα στους creators να σταθούν ισότιμα δίπλα σε θεσμικούς εκπροσώπους, να μιλήσουν για τα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία και να ανοίξουν τον διάλογο.

 Νάκης- Αφεντάκη: Από τα stories...στα έδρανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Η ελληνική φωνή ακούστηκε δυνατά και καθαρά, όταν τέθηκε το Κυπριακό Ζήτημα, με σαφές μήνυμα: η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος της Τουρκίας και συνεχίζει να υπερασπίζεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της ενότητας του ευρωπαϊκού χώρου.

 Ήταν μια στιγμή ευθύνης και αξιοπρέπειας, αλλά και μια υπενθύμιση ότι οι νέοι δεν μένουν αμέτοχοι στα εθνικά και ευρωπαϊκά ζητήματα.

 Οι influencers, Βαγγέλης Νάκης και Πάμαιρη Αφεντάκη, με τη μοναδική τους ικανότητα να συνδέονται με το κοινό, να εμπνέουν και να κινητοποιούν, αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά και σύγχρονα «όπλα» για τη δημοκρατία.Όχι γιατί απλώς μεταδίδουν μηνύματα, αλλά γιατί δημιουργούν συζητήσεις, δίνουν χώρο στις φωνές των νέων και αποδεικνύουν ότι η επιρροή μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνική ευθύνη. Ανοίγοντας έναν νέο δρόμο, εκεί όπου η πολιτική συναντά τη δημιουργία,και τα stories μετατρέπονται σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΑΚΗΣ
 |
ΠΑΜΑΙΡΗ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
 |
ΕΣΥΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top