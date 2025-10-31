 Νάκης- Αφεντάκη: Από τα stories...στα έδρανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Από ένα “like” μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα.Από μια φωνή μπορεί να ξεκινήσει μια αλλαγή.Αυτό ακριβώς απέδειξε η ελληνική αποστολή του ΕΣΥΝ ( Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας ) στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, στη συνάντηση των Εθνικών Συμβουλίων Νέων των χωρών του Νότου ( S.Y.C ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωταγωνιστές, τον Βαγγέλη Νάκη και την Πάμαιρη Αφεντάκη.

Η Ελλάδα, με μια αποστολή διαφορετική από κάθε άλλη, έκανε αισθητή την παρουσία της όχι μόνο με λόγια αλλά με στάση, τόλμη και δημιουργικότητα.

Οι Βαγγέλης Νάκης, ένας ελπιδοφόρος νέος, που μάχεται για τα δικαιώματα και τη φωνή της νεολαίας, που έχει απασχολήσει με την κοινωνική του δράση, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ ξεχώρισε και με την πρόσφατη ομιλία του στη ΔΕΘ, με το project του «Τerminal Z» και η Πάμαιρη Αφεντάκη, δύο από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες influencers με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, εκπροσώπησαν τη φωνή, μιας νέας γενιάς που αρνείται να μένει θεατής. Η συμμετοχή τους δεν ήταν απλώς συμβολική — ήταν πρωτοποριακή. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα έδωσε το βήμα στους creators να σταθούν ισότιμα δίπλα σε θεσμικούς εκπροσώπους, να μιλήσουν για τα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία και να ανοίξουν τον διάλογο.



Η ελληνική φωνή ακούστηκε δυνατά και καθαρά, όταν τέθηκε το Κυπριακό Ζήτημα, με σαφές μήνυμα: η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος της Τουρκίας και συνεχίζει να υπερασπίζεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της ενότητας του ευρωπαϊκού χώρου.

Ήταν μια στιγμή ευθύνης και αξιοπρέπειας, αλλά και μια υπενθύμιση ότι οι νέοι δεν μένουν αμέτοχοι στα εθνικά και ευρωπαϊκά ζητήματα.

Οι influencers, Βαγγέλης Νάκης και Πάμαιρη Αφεντάκη, με τη μοναδική τους ικανότητα να συνδέονται με το κοινό, να εμπνέουν και να κινητοποιούν, αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά και σύγχρονα «όπλα» για τη δημοκρατία.Όχι γιατί απλώς μεταδίδουν μηνύματα, αλλά γιατί δημιουργούν συζητήσεις, δίνουν χώρο στις φωνές των νέων και αποδεικνύουν ότι η επιρροή μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνική ευθύνη. Ανοίγοντας έναν νέο δρόμο, εκεί όπου η πολιτική συναντά τη δημιουργία,και τα stories μετατρέπονται σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.