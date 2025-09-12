Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025: Δείτε ποιοι stars θα βρεθούν στην σκηνή!

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025, ο μεγαλύτερος και ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, έρχεται για 20η χρονιά, με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο.



Φέτος, σε μία μοναδική, επετειακή γιορτή για τα 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας, γιορτάζουμε με ένα ανεπανάληπτο μουσικό υπερθέαμα!

Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 ζούμε το ΛΑΪΒ με την Ελένη Φουρέιρα, τη Special Guest Marina Satti και τους 20 years celebration superstars Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά! Μαζί τους, από το positive stage θα μας απογειώσουν οι FY, Kidd, Klavdia, Marseaux, Onemanshow, Roi, Solmeister και πολλοί ακόμα!



Την ΗΘΕ 2025 παρουσιάζουν η Dat Lilly και η Venetia Kamara!

Στην ΗΘΕ 2025 τραγουδάς, χορεύεις με την παρέα σου και μοιράζεσαι ξεχωριστές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες που θα προσφέρουν την απόλυτη μουσική εμπειρία της χρονιάς!

Έλα και ζήσε το ΛΑΪΒ, όπως ποτέ ξανά!