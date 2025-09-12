Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025: Δείτε ποιοι stars θα βρεθούν στην σκηνή!

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 00:03 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025: Δείτε ποιοι stars θα βρεθούν στην σκηνή!
11.09.25 , 23:56 Μακρυπούλια: Ταξίδι στην Κολωνία με Νίκο Μουτσινά και Ευγενία Σαμαρά
11.09.25 , 23:53 Βίντεο Ντοκουμέντο Από Τη Δράση Του Διαρρήκτη Με Τα Χαρτομάντηλα
11.09.25 , 23:31 Καρέ Καρέ Η Παράνομη Αλιεία Τριών Τουρκικών Γρι-γρι Στη Λέσβο
11.09.25 , 23:16 Σύλληψη σκηνοθέτη: «Ερχόταν σαν πατέρας, μας φρόντιζε και ζητούσε...»
11.09.25 , 22:41 Γιώργος Παράσχος: «Η χημειοθεραπεία δεν είχε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε»
11.09.25 , 22:37 Μέγα Σπήλαιο: Αρνούνται Τις Κατηγορίες Ο Ηγούμενος Και Ο Μοναχός
11.09.25 , 22:22 Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
11.09.25 , 22:05 Ford: Οδηγείστε τα ηλεκτρικά της στην έκθεση Θεσσαλονίκης
11.09.25 , 22:01 Τροχαίο στην Αχαΐα: Δύο νεκρού μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων
11.09.25 , 21:57 Ιωάννα Τούνη: Η μονοήμερη στην Αθήνα για να πάρει τον γιο της, Πάρη
11.09.25 , 21:47 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων
11.09.25 , 21:33 Hyundai IONIQ Concept THREE: Αποκάλυψη στην έκθεση IAA Mobility 2025
11.09.25 , 21:26 Γκύζη: «Λέω, τώρα υπάρχω; Ζω;»- Συγκλονίζει ο υπάλληλος καθαριότητας
11.09.25 , 21:05 Στη φυλακή ο 19χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό μετά από καταδίωξη
Βίντεο Ντοκουμέντο Από Τη Δράση Του Διαρρήκτη Με Τα Χαρτομάντηλα
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο Καλλιμάρμαρο
Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανακοίνωση που έκανε μέσω των social media
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι καλλιτέχνες της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025, ο μεγαλύτερος και ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, έρχεται για 20η χρονιά, με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο.
 
Φέτος, σε μία μοναδική, επετειακή γιορτή για τα 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας, γιορτάζουμε με ένα ανεπανάληπτο μουσικό υπερθέαμα!

Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 ζούμε το ΛΑΪΒ με την Ελένη Φουρέιρα, τη Special Guest Marina Satti και τους 20 years celebration superstars Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά! Μαζί τους, από το positive stage θα μας απογειώσουν οι FY, Kidd, Klavdia, Marseaux, Onemanshow, Roi, Solmeister και πολλοί ακόμα!
 
Την ΗΘΕ 2025 παρουσιάζουν η Dat Lilly και η Venetia Kamara!

Στην ΗΘΕ 2025 τραγουδάς, χορεύεις με την παρέα σου και μοιράζεσαι ξεχωριστές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες που θα προσφέρουν την απόλυτη μουσική εμπειρία της χρονιάς!

Έλα και ζήσε το ΛΑΪΒ, όπως ποτέ ξανά!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 |
ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top