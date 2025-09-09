Ο Κόσμος του Πάρη: Δραστηριότητες 2025-2026

Στον Κόσμο του Πάρη δεν πλήττεις ποτέ… γιατί η περιπέτεια κρύβεται σε κάθε γωνιά!
👩🍳Στην κουζίνα μας, σε ανανεωμένο χώρο της Δέσποινας Ματθαίου στον Άλιμο, ανακατεύουμε γεύσεις, ιδέες και πολύ γέλιο.
🎶Στη Βούλα, φτιάχνουμε Μουσική Παρέα που ανεβάζει τη διάθεση (και κατεβάζει το άγχος).
🚶♂️Στο εξωτερικό πρόγραμμα αυτονομίας, βγαίνουμε από τη «φωλιά» μας για να μάθουμε μικρά μυστικά της καθημερινότητας.
⚽Και προσεχώς… αθλητικές δράσεις! Γιατί καλά τα πιρούνια και οι νότες, αλλά πρέπει να κουνηθούμε και λίγο!
👉Ο κόσμος του Πάρη μεγαλώνει, και μαζί του μεγαλώνει και η χαρά μας.
Εσύ θα μείνεις απ’ έξω;
