Ο Κόσμος του Πάρη: Δραστηριότητες 2025-2026

Μην καθυστερείς… η περιπέτεια σε περιμένει!

Ο Κόσμος Του Πάρη: Οι Δραστηριότητες Για Το 2025/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον Κόσμο του Πάρη δεν πλήττεις ποτέ… γιατί η περιπέτεια κρύβεται σε κάθε γωνιά!

👩‍🍳Στην κουζίνα μας, σε ανανεωμένο χώρο της Δέσποινας Ματθαίου στον Άλιμο, ανακατεύουμε γεύσεις, ιδέες και πολύ γέλιο.

🎶Στη Βούλα, φτιάχνουμε Μουσική Παρέα που ανεβάζει τη διάθεση (και κατεβάζει το άγχος).

🚶‍♂️Στο εξωτερικό πρόγραμμα αυτονομίας, βγαίνουμε από τη «φωλιά» μας για να μάθουμε μικρά μυστικά της καθημερινότητας.

⚽Και προσεχώς… αθλητικές δράσεις! Γιατί καλά τα πιρούνια και οι νότες, αλλά πρέπει να κουνηθούμε και λίγο!

👉Ο κόσμος του Πάρη μεγαλώνει, και μαζί του μεγαλώνει και η χαρά μας.

Ο Κόσμος του Πάρη: Δραστηριότητες 2025-2026

Εσύ θα μείνεις απ’ έξω;

💬Θέλεις να μάθεις περισσότερα; Μην καθυστερείς… η περιπέτεια σε περιμένει!

