9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: Δείτε το πρόγραμμα

Η Καλαμάτα υποδέχεται για 9η συνεχόμενη χρονιά τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες, έναν καταξιωμένο θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την κλασική μουσική στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, η πόλη μεταμορφώνεται σε ζωντανό κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, φιλοξενώντας διακεκριμένους μουσικούς και σολίστ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φεστιβάλ προσφέρει συναυλίες και masterclasses υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας φέτος, μέσα από μια πληθώρα τη σύζευξη διαφορετικών μουσικών ειδών και στιλ, την έννοια της ποικιλομορφίας. Ξεκινώντας από τη διαφοροποίηση μεταξύ γραπτών και προφορικών μουσικών παραδόσεων του Μεσαίωνα και φτάνοντας μέχρι τον διάλογο της pop και της avant-garde δημιουργίας των τελευταίων δεκαετιών, το φετινό πρόγραμμα αναζητεί τον διαχρονικό κοινό τόπο της ανθρώπινης δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Εν μέσω ενός κόσμου που φλέγεται, αυτός δεν μπορεί παρά να εντοπίζεται στην κοινή εμπειρία του να είσαι άνθρωπος, μια εμπειρία η οποία υπερβαίνει οποιεσδήποτε πολιτισμικές και ατομικές διαφορές.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο βιολοντσελίστας Jean-Guihen Queyras, ο βιολονίστας Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, η μεσόφωνος Ema Nikolovska, το ντουέτο βιολοντσέλου και κρουστών των Hugo Rannou και Emil Kuyumcuyan, το φωνητικό σύνολο TRËI και το σύνολο βαλκανικής μουσικής TRI i DVE, το ελληνικό σύνολο μεσαιωνικής και αναγεννησιακής μουσικής Lycabettus καθώς και ένα κουαρτέτο από την ελληνική μοντέρνα τζαζ μουσική σκηνή.

Παράλληλα, προσφέρονται masterclasses σε πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, φωνητική και μουσική δωματίου. Τέλος, για πρώτη φορά διοργανώνεται από το φεστιβάλ Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών για την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν η βιολοντσελίστρια Indira Rahmatulla, ο συνθέτης Στάθης Γυφτάκης και ο βιολοντσελίστας Δημήτρης Λάμπος. Από το 2017, το φεστιβάλ προωθεί τη δημιουργική σύμπραξη, την καλλιτεχνική ανταλλαγή και την εξέλιξη νέων ταλέντων, μέσα από την εκπαίδευση και τις ζωντανές μουσικές παραγωγές.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε χώρους όπως το Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης και το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική σκηνή). Το φεστιβάλ προάγει τη συνεργασία διαφορετικών γενεών και καταβολών, ενισχύοντας την παρουσία της μουσικής σε διάφορες τέχνες και θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές δημιουργίες.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «ΤΕΡΨΙΣ» και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μέγας Χορηγός του Φεστιβάλ από το 2018 είναι το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Υποστηρικτής του Φεστιβάλ είναι το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου και χορηγός το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» προσφέρει επί σειρά ετών υποτροφίες σε σπουδαστές της πόλης.

Μέγας Χορηγός Επικοινωνίας του Φεστιβάλ είναι η ΕΡΤ3, το Τρίτο Πρόγραμμα 90,9, και η ΕΡΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας είναι επιπλέον διακεκριμένες με την ευρωπαϊκή αναγνώριση ποιοτικών φεστιβάλ τέχνης EFFE LABEL 2024-2025.

Πρόγραμμα συναυλιών

Δευτέρα 25.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) - Είσοδος: 10€, 5€

TRI i DVE: BALKAN O’CLOCK: Ένα μουσικό ταξίδι στα Βαλκάνια



Το πολυπολιτισμικό σύνολο TRI i DVE, με μέλη από την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ιαπωνία, έχει έδρα τη Λοζάνη. Το όνομά του, που σημαίνει «τρία και δύο» στα βουλγαρικά, εκφράζει την ευελιξία του σχήματος να κινείται ανάμεσα σε ντουέτα, τρίο και κουιντέτα, αντλώντας έμπνευση από ασύμμετρους βαλκανικούς ρυθμούς. Με κλασική καταβολή, το σχήμα παντρεύει τη μουσική των Ρομά, του Κλέζμερ και των Βαλκανίων με παραδοσιακά όργανα και σύγχρονες συνθέσεις. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως το Vivacello Liestal και το Lavaux Classic, ενώ συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Nebojsa Zivkovic και ο Wynne Evans. Πρόσφατα παρουσίασε την πρεμιέρα του Images Balkaniques του Nathan Stornetta με την Kammerphilharmonie Graubünden και τη Sinfonietta de Lausanne.

Felix Froschhammer: βιολί

Nico Prinz: βιολοντσέλο και ταμπούρα,

Ivaylo Dimitrov: ακορντεόν

Tashko Tasheff: κοντραμπάσο, ζουρνάς 3i2.info



Τρίτη 26.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) - Είσοδος: 10€, 5€

LYCABETTUS ENSEMBLE: ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Γραπτές και προφορικές μουσικές παραδόσεις του Μεσαίωνα



Η Ειρήνη Μπιλίνη Μωραΐτη και η Αθανασία Τέλιου ερμηνεύουν μουσική του ευρωπαϊκού Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, καθώς και προφορικές παραδόσεις από τη Μεσόγειο. Το σύνολο ιδρύθηκε το 2021 στην Αθήνα και εξερευνά τις ιστορικές και πολιτισμικές συνδέσεις μεταξύ καταγεγραμμένης και προφορικής μουσικής παράδοσης.



Ειρήνη Μπιλίνη Μωραΐτη: φωνή, μεσαιωνική βιέλα, σάζι, κρουστά

Αθανασία Τέλιου (μεσαιωνική βιέλα, βιόλα ντα γκάμπα) lycabettusensemble.com



Τετάρτη 27.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) - Είσοδος ελεύθερη

1ος Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών: Τελικός Γύρος



Νέοι ταλαντούχοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα για σοπράνο, πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο. Συνοδός πιανίστας είναι η Lidiia Nochovska, απόφοιτος της Εθνικής Μουσικής Ακαδημίας Tchaikovsky του Κιέβου με διεθνείς σπουδές και εμπειρία σε σημαντικές μουσικές σκηνές.



Πέμπτη 28.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) - Είσοδος ελεύθερη

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ: Μουσική για όλη την οικογένεια

Μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια με το διάσημο έργο του Camille Saint-Saëns, που ζωντανεύει με χιούμορ και φαντασία τα ζώα μέσα από μουσικές εικόνες.



Βίκη Βασιλειάδη: φλάουτο

Ιωάννης Μανωλακάκης: κλαρινέτο

Emil Kuyumcuyan: ξυλόφωνο

Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου: Γκλόκενσπιλ

Lidiia Nochovska, Μαρία Παπαπετροπούλου: πιάνο

Felix Froschhammer, Αντώνιος Μαζιώτης: βιολί

Σοφία Αναγνώστου: βιόλα

Indira Rahmatulla: βιολοντσέλο

Tashko Tasheff: κοντραμπάσο

Λίλλυ Τριαντάρη: αφήγηση

Παναγιώτης Αδάμ: σκηνογραφία

Παρασκευή 29.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

Masterclass με τον Jean-Guihen Queyras



Jean-Guihen Queyras

Η περιέργεια, η ποικιλομορφία και η αφοσίωση στη μουσική χαρακτηρίζουν το έργο του Jean-Guihen Queyras. Με ταπεινότητα αναδεικνύει την ουσία της παρτιτούρας, ερμηνεύοντας παλαιά και σύγχρονη μουσική. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου Arcanto και μέλος του τρίο με Isabelle Faust και Alexander Melnikov. Έχει διακριθεί ως Artist in Residence σε σημαντικά φεστιβάλ και αίθουσες, ενώ η δισκογραφία του είναι εντυπωσιακή. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μουσικής του Φράιμπουργκ, καθώς και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του φεστιβάλ Rencontres Musicales de Haute-Provence. jeanguihenqueyras.com

Σάββατο 30.08.2025 Ι 20:30

Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης – Είσοδος ελεύθερη

QUEYRAS – NIKOLOVSKA – KADESHA

Έργα των Bach, Saariaho, Ravel και Villa-Lobos



Η συναυλία συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Jean-Guihen Queyras

Η περιέργεια, η ποικιλομορφία και η αφοσίωση στη μουσική χαρακτηρίζουν το έργο του Jean-Guihen Queyras. Με ταπεινότητα αναδεικνύει την ουσία της παρτιτούρας, ερμηνεύοντας παλαιά και σύγχρονη μουσική. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου Arcanto και μέλος του τρίο με Isabelle Faust και Alexander Melnikov. Έχει διακριθεί ως Artist in Residence σε σημαντικά φεστιβάλ και αίθουσες, ενώ η δισκογραφία του είναι εντυπωσιακή. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μουσικής του Φράιμπουργκ, καθώς και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του φεστιβάλ Rencontres Musicales de Haute-Provence. jeanguihenqueyras.com



Ema Nikolovska: Μεσόφωνος

Ξεκίνησε ως βιολονίστα και με έμφυτη μουσικότητα ενσαρκώνει «με αυτοπεποίθηση και αντίκτυπο» (Opera Today) μουσικούς και οπερατικούς ρόλους. Αποφοίτησε από το Διεθνές Στούντιο Όπερας της Deutsche Staatsoper Berlin, όπου το 2023 έκανε το ντεμπούτο της ως Οκτάβιαν στο «Der Rosenkavalier». Τη σεζόν 2023/24 εμφανίστηκε στην Canadian Opera Company («The Cunning Little Vixen») και στο Linbury Theatre της Royal Opera («Picture a Day Like This»). Πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στην Ιαπωνία τραγουδώντας άριες του Μότσαρτ με τη Συμφωνική Ορχήστρα NHK και τον Petr Popelka. Η Ema, ήδη καταξιωμένη ρεσιταλίστρια, έχει συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια με τους Martha Argerich, Sir András Schiff, Charles Richard-Hamelin και Sean Shibe.



Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα: Βιολονίστας

Έχει εμφανιστεί ως σολίστας σε όλη την Ευρώπη και είναι συνιδρυτής του βραβευμένου Trio Gaspard, μέλος του Κουαρτέτου Kelemen και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Caerus Chamber Ensemble. Γεννημένος στην Αθήνα, αλβανικής και ελληνικής καταγωγής, σπούδασε στη Musikhochschule Würzburg και στην Ακαδημία Kronberg. jonianiliaskadesha.net

Κυριακή, 31.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος: 10€, 5€

RANNOU – KUYUMCUYAN: DANCESUITE

Μια σύγχρονη… «χοροεσπερίδα» για τσέλο και κρουστά

Hugo Rannou

Γάλλος τσελίστας από την Πικαρδία, ζει στη Στουτγκάρδη. Σπούδασε με Michel Poulet, Véronique Marin, Adriana Contino, Daniel Grosgurin, Conradin Brotbek και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2018 με τον David Eggert στη Βέρνη. Έχει κερδίσει το 1ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Knopf στο Ντίσελντορφ και το 2ο Βραβείο στον

Διεθνή Διαγωνισμό Julio Cardona στην Πορτογαλία. Είναι μέλος των TRIO vis-à-vis και Christopher James Hall Trio. Ήταν πρώτος τσελίστας στην Όπερα του Pforzheim (2020-2024). Παράλληλα παίζει τζαζ και chanson και διδάσκει βιολοντσέλο και παιδαγωγικά στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Στουτγκάρδης (HMDK).

Emil Kuyumcuyan

Διεθνώς αναγνωρισμένος κρουστός, συνθέτης και ηλεκτρονικός μουσικός, με καταγωγή από Κροατία, Ελλάδα, Αρμενία και Αφρική, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη. Έχει κερδίσει 1ο βραβείο στους Διεθνείς Διαγωνισμούς Tromp, Στοκχόλμης και Λουξεμβούργου. Εμφανίζεται παγκοσμίως ως σολίστ και με σύνολα όπως Les Percussions de Strasbourg, Trio K/D/M, Ensemble Intercontemporain και Ορχήστρα Φιλαρμονικής Ραδιοφώνου Γαλλίας. Το έργο του περιλαμβάνει σύγχρονη κλασική, ηλεκτρονική και πολυμεσική μουσική, με το πρώτο του ηλεκτρονικό άλμπουμ να κυκλοφορεί το 2023. Σπούδασε στη Στουτγάρδη και Λυών και είναι καθηγητής κρουστών στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών HfMDK Φρανκφούρτης, έχοντας διδάξει επίσης σε CRR Rennes και RNCM Μάντσεστερ. Υποστηρίζεται από τις εταιρείες Kolberg Percussion και Turkish Cymbals. emilkuyumcuyan.com

Δευτέρα, 01.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ

Masterclass με τον Felix Froschhammer



Felix Froschhammer

Ο Γερμανός βιολονίστας σαγηνεύει το κοινό με τις ευρείες μουσικές ικανότητές του. Είναι πρώτο βιολί του casalQuartett και εξάρχων του Ensemble Symphonique Neuchâtel και της Sinfonietta de Lausanne. Ενεργός σολίστας, συμμετέχει στα σύνολα Ensemble Chaarts και Tri i Dve, με έμφαση στη μουσική των Βαλκανίων. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Salzburger Festspiele, το Φεστιβάλ Μπετόβεν (Βαρσοβία) και το Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Από το 2018 είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Festival du Jura (Ελβετία). felixfroschhammer.com



Τρίτη 02.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος: 10€, 5€

TRËİ: ONE’S FOR SORROW, TWO’S FOR JOY

Μοιρολογίστρες, μαίες, μάντισσες, μάγισσες: το σύνολο τραγουδά για τη δίωξη και την ενδυνάμωση και τιμά όλες τις γυναίκες που, εδώ και αιώνες, τραγουδούν για όσους διαβαίνουν τα κατώφλια της ζωής και του θανάτου.



Το σύνολο TRËİ ερμηνεύει φωνητική λαϊκή μουσική διαφόρων πολιτισμών καθώς και συνθέσεις των μελών του. Η αναζήτηση της ουσίας του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος είναι ένα θέμα που διατρέχει τη μουσική τους. Οι τρεις γυναίκες συνυφαίνουν τις αντιθέσεις τους και τιμάνε την ποικιλομορφία σε όλες τις μορφές της. Το TRËİ εδρεύει στη Βασιλεία και το όνομα του τρίο προέρχεται από τα ραιτορομανικά, το οποίο είναι ένα μειονοτικό γλωσσικό ιδίωμα των Άλπεων.



Abélia Nordmann, Gizem Şimşek, Mara Miribung: σύλληψη, συνθέσεις, μεταγραφές, φωνητικά, τσέλο, αρμόνιο, ψαλτήρι trëi.com

Τετάρτη, 03.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10€, 5€

NIKOLOVSKA – KNUTSON: LES BONNES CHANSONS

Η παράδοση του Λιντ σε Γερμανία, Γαλλία και Τσεχία



Ema Nikolovska: Μεσόφωνος

Ξεκίνησε ως βιολονίστα και με έμφυτη μουσικότητα ενσαρκώνει «με αυτοπεποίθηση και αντίκτυπο» (Opera Today) μουσικούς και οπερατικούς ρόλους. Αποφοίτησε από το Διεθνές Στούντιο Όπερας της Deutsche Staatsoper Berlin, όπου το 2023 έκανε το ντεμπούτο της ως Οκτάβιαν στο «Der Rosenkavalier». Τη σεζόν 2023/24 εμφανίστηκε στην Canadian Opera Company («The Cunning Little Vixen») και στο Linbury Theatre της Royal Opera («Picture a Day Like This»). Πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στην Ιαπωνία τραγουδώντας άριες του Μότσαρτ με τη Συμφωνική Ορχήστρα NHK και τον Petr Popelka. Η Ema, ήδη καταξιωμένη ρεσιταλίστρια, έχει συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια με τους Martha Argerich, Sir András Schiff, Charles Richard-Hamelin και Sean Shibe.



Cole Knutson: Πιάνο

Ο Καναδός πιανίστας έχει εμφανιστεί σε αίθουσες όπως το Carnegie Hall, Pierre Boulez Saal, Berlin Konzerthaus, Salle Bourgie και Salle Cortot. Το 2025, με τον Jeeyoung Lim, απέσπασαν το Πρώτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου της Λυών. Έχει λάβει πλήρη υποτροφία από το Guildhall School of Music & Drama και υποστήριξη από το Sylva Gelber Music Foundation, Métis Nation Saskatchewan, Gabriel Dumont Institute, SK Arts, Guildhall Trust και Art Song Foundation of Canada. Συμμετείχε σε residencies στο Musée d'Orsay και σε προγράμματα όπως το SongStudio στο Carnegie Hall, Académie Royaumont και Liedakademie Heidelberger Frühling.

Σημαντικές επιρροές του είναι οι Julius Drake, Eugene Asti, Wolfram Rieger, Graham Johnson, Rudolf Piernay, Thomas Hampson και Renée Fleming. coleknutson.com



Pablo Hernán Benedí: Βιόλα

Γεννημένος το 1991 στη Μαδρίτη, σπούδασε βιολί στο Antonio Soler Conservatory στο San Lorenzo de El Escorial με την Polina Kotliarskaya και συνέχισε τις σπουδές του στο Guildhall School of Music & Drama στο Λονδίνο με τους David Takeno και András Keller. Το 2010 έγινε μέλος του Κουαρτέτου Chiaroscuro, του οποίου η πρώτη ηχογράφηση το 2011 απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Ως σολίστ, έχει εμφανιστεί με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου, τους London Mozart Players και το Concerto Budapest.

Πέμπτη, 04.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΙΝΤ ΚΑΙ ΑΡΙΑΣ

Εργαστήριο με τους Ema Nikolovska και Cole Knutson



Ema Nikolovska: Μεσόφωνος

Ξεκίνησε ως βιολονίστα και με έμφυτη μουσικότητα ενσαρκώνει «με αυτοπεποίθηση και αντίκτυπο» (Opera Today) μουσικούς και οπερατικούς ρόλους. Αποφοίτησε από το Διεθνές Στούντιο Όπερας της Deutsche Staatsoper Berlin, όπου το 2023 έκανε το ντεμπούτο της ως Οκτάβιαν στο «Der Rosenkavalier». Τη σεζόν 2023/24 εμφανίστηκε στην Canadian Opera Company («The Cunning Little Vixen») και στο Linbury Theatre της Royal Opera («Picture a Day Like This»). Πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στην Ιαπωνία τραγουδώντας άριες του Μότσαρτ με τη Συμφωνική Ορχήστρα NHK και τον Petr Popelka. Η Ema, ήδη καταξιωμένη ρεσιταλίστρια, έχει συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια με τους Martha Argerich, Sir András Schiff, Charles Richard-Hamelin και Sean Shibe.



Cole Knutson: Πιάνο

Ο Καναδός πιανίστας έχει εμφανιστεί σε αίθουσες όπως το Carnegie Hall, Pierre Boulez Saal, Berlin Konzerthaus, Salle Bourgie και Salle Cortot. Το 2025, με τον Jeeyoung Lim, απέσπασαν το Πρώτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου της Λυών. Έχει λάβει πλήρη υποτροφία από το Guildhall School of Music & Drama και υποστήριξη από το Sylva Gelber Music Foundation, Métis Nation Saskatchewan, Gabriel Dumont Institute, SK Arts, Guildhall Trust και Art Song Foundation of Canada. Συμμετείχε σε residencies στο Musée d'Orsay και σε προγράμματα όπως το SongStudio στο Carnegie Hall, Académie Royaumont και Liedakademie Heidelberger Frühling. Σημαντικές επιρροές του είναι οι Julius Drake, Eugene Asti, Wolfram Rieger, Graham Johnson, Rudolf Piernay, Thomas Hampson και Renée Fleming. coleknutson.com

Παρασκευή, 05.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟΥ

Masterclasses με Hernán, Καντέσα και Μουζά



Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα: Βιολονίστας

Έχει εμφανιστεί ως σολίστας σε όλη την Ευρώπη και είναι συνιδρυτής του βραβευμένου Trio Gaspard, μέλος του Κουαρτέτου Kelemen και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Caerus Chamber Ensemble. Γεννημένος στην Αθήνα, αλβανικής και ελληνικής καταγωγής, σπούδασε στη Musikhochschule Würzburg και στην Ακαδημία Kronberg. jonianiliaskadesha.net



Pablo Hernán Benedí: Βιόλα

Γεννημένος το 1991 στη Μαδρίτη, σπούδασε βιολί στο Antonio Soler Conservatory στο San Lorenzo de El Escorial με την Polina Kotliarskaya και συνέχισε τις σπουδές του στο Guildhall School of Music & Drama στο Λονδίνο με τους David Takeno και András Keller. Το 2010 έγινε μέλος του Κουαρτέτου Chiaroscuro, του οποίου η πρώτη ηχογράφηση το 2011 απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Ως σολίστ, έχει εμφανιστεί με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου, τους London Mozart Players και το Concerto Budapest.



Αλεξία Μουζά: Πιάνο

Φημίζεται για την εκρηκτική ενέργεια, την καθαρότητα και την ακρίβεια της ερμηνείας της, με πολλές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου. Σπούδασε στη Διεθνή Ακαδημία Πιάνου της Ίμολα με τους Leonid Margarius και Anna Kravtchenko και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Μουσικής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης με τον Boaz Sharon, με υποτροφίες από το Ελληνικό Κράτος και το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, καθώς και στη Σχολή Μουσικής Buchmann-Mehta στο Τελ Αβίβ με τον Arie Vardi. Έχει δώσει συναυλίες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική και έχει εμφανιστεί με ορχήστρες όπως η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα του Τόκιο, η Φιλαρμονική και η Καμεράτα του Ισραήλ, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού, η Simon Bolivar, η Ορχήστρα Haydn του Bolzano, καθώς και οι Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης και η Ακαδημία Σολίστ του Καζακστάν.

Σάββατο, 06.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10€, 5 €

FROM FOOTPRINTS TO MILESTONES

Μοντέρνα τζαζ



Οι τέσσερις μουσικοί συναντήθηκαν στη σχολή Jazzart και, επηρεασμένοι από καλλιτέχνες όπως οι Miles Davis (δεύτερο κουιντέτο), Wayne Shorter, Sam Rivers, Paul Bley και Karin Krog, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το κουαρτέτο. Το σύνολο λειτουργεί ως πεδίο πειραματισμού, όπου συνδυάζονται αυτοσχεδιασμός, σύνθεση και ενορχήστρωση, απομακρυνόμενο από τη συμβατική παραστατικότητα και δίνοντας χώρο σε πιο αφαιρετικές, ελεύθερες μορφές έκφρασης.



Σοφία Μπράιλα: Τραγούδι

Γεννημένη στην Αθήνα, ξεκίνησε κλασικό πιάνο από μικρή και συνέχισε σύγχρονο τραγούδι και τζαζ στο Ωδείο Μουσικής Πράξης, συμμετέχοντας σε τζαζ σύνολα. Από το 2020 σπουδάζει τζαζ αυτοσχεδιασμό με τον Σύλβιο Σύρρο στη σχολή Jazzart. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα εργάζεται ως freelancer γραφίστρια, έχοντας αποφοιτήσει από το Τμήμα Γραφιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.



Gabriele Milozzi: Άλτο και σοπράνο σαξόφωνο

Ξεκίνησε σαξόφωνο στα 11 και αποφοίτησε από το Ωδείο «G. Rossini» του Pesaro. Το 2011 κέρδισε υποτροφία για το Berklee College of Music, όπου σπούδασε με καλλιτέχνες όπως George Garzone, Hal Crook, Bob Gullotti και Jason Palmer, αποφοιτώντας με άριστα. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα με τον Σύλβιο Σύρρο. Έχει συνεργαστεί με Αρίωνα Γυφτάκη, Σπύρο Μάνεση, Αναστάση Γούλιαρη και έχει εμφανιστεί σε σκηνές σε Ελλάδα, Ιταλία και ΗΠΑ.



Σωτήρης Χούτος: Κιθάρα

Γεννημένος στην Αθήνα το 1986, μεγάλωσε με λαϊκά και παραδοσιακά ακούσματα, ξεκινώντας με το μπουζούκι και γοητεύτηκε από την ηλεκτρική κιθάρα μέσα από βινύλια του Καζαντζίδη και ροκ δίσκους. Σπούδασε κλασική θεωρία στο Ωδείο Ραϋμόνδη (πτυχίο Αρμονίας, 2006) και ηλεκτρική κιθάρα με τον Ιωάννη Κούση και αργότερα με τον Αχιλλέα Διαμαντή που τον έφερε κοντά στην τζαζ. Το 2015 αποφοίτησε από τη Σ.Ε.Μ.Φ.Ε (ΕΜΠ) και το 2016 απέκτησε πιστοποίηση performance από το University of West London. Από το 2018 σπουδάζει στο JazzArt και έχει παίξει σε σχήματα διαφόρων στυλ.



Αρίωνας Γυφτάκης: Κοντραμπάσο

Γεννημένος το 1995 στην Καλαμάτα, ξεκίνησε βιολί σε ηλικία 7 ετών και μετά στράφηκε στο ηλεκτρικό μπάσο. Το ενδιαφέρον του για την τζαζ τον οδήγησε στο κοντραμπάσο, όπου σπούδασε τζαζ αυτοσχεδιασμό με τον Σύλβιο Σύρρο και κλασικό κοντραμπάσο με τον Τάκη Καππογιάννη. Το 2013 κέρδισε πλήρη υποτροφία στο Berklee College of Music, όπου σπούδασε με σημαντικούς καθηγητές όπως John Lockwood και Eddie Gomez. Από το 2021 διδάσκει στο Jazzart και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Γιώργος Κοντραφούρης, Σπύρος Μάνεσης και Daniel Rotem.

Πληροφορίες

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Indira Rahmatulla, Στάθης Γυφτάκης, Δημήτρης Λάμπος

Βοηθοί Παραγωγής: Αλεξάνδρα Θεογιάννη, Κων/να Μαλαπάνη

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Λαυρέντης Χωραΐτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιστοσελίδας: Γιώτα Βεργοπούλου

Φωτογράφος: Στυλιανός Παπαρδέλας

Ηχολήπτες: Αλεξ Μπεκ, Lennart Pieper

Video – Trailer: Νίκος Παγωνάκης

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Χορηγοί & Υποστηρικτές

Μέγας Χορηγός του Φεστιβάλ: Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια

Υποστηρικτής: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου

Χορηγός: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Υποτροφίες: Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας»

Μέγας Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, Τρίτο Πρόγραμμα 90,9, ΕΡΤ Καλαμάτας

Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Βιλλεαρδουίνου 1, Καλαμάτα