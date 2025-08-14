H συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη στη Σύρο

H τραγουδίστρια έρχεται να ξεσηκώσει τους θαυμαστές της με τα τραγούδια της

Η Ματούλα Ζαμάνη Δίνει Συναυλία Στη Σύρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ματούλα Ζαμάνη στη Σύρο για μία μεγάλη συναυλία την Τετάρτη 20 Αυγούστου στο γήπεδο ΕΠΣ Κυκλάδων. Ερχόμαστε να συναντηθούμε μυστικά φανερά μαζί για μια συναυλία του καλοκαιριού.

Η Ζαμάνη ταξιδεύει ως τη Σύρο

Η Ζαμάνη ταξιδεύει ως τη Σύρο

Να ενώσουμε τα χέρια μας

Να τα σηκώσουμε ψηλά

Να δούμε τι και πως

Να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε

Να δούμε πως ο προικοθήρας γίνεται λαγός

Και πως οι καουμπόηδες το βάζουν στα πόδια μόλις φανούν οι Ινδιάνοι

Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία

Πως θα είναι ελεύθερα τα βουνά, οι θάλασσες και ο έρωτας

Σαν άπιαστες και ανθρώπινες στιγμές και επιθυμίες

Πως ζευγάρωσαν φέτος οι τσαλαπετεινοί

Πως τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια

Πως δεν εξηγείται τίποτα

Το αληθινό μόνο βιώνεται

Όσα εμπόδια και αν βάζουν οι πέτρινες καρδιές

Πως ο ήλιος κάθε φορά απλά ανατέλλει

Πως ένα μερμήγκι φέρνει την άνοιξη

Πως όσο πιο ευάλωτοι τόσο πιο ελεύθεροι

Με κλαρίνα , βιολιά , ηλεκτρικές σιωπές

Μουσική για ρομαντικές καρδιές που κάνουν το γλυκό κράξ

Χωρίς μεσάζοντες και ρουφηχτήρια

Μόνο της ζωής τα τρεχαντήρια

Πως υπάρχει ένας άλλος κόσμος να ανακαλύψουμε

Κάτω απ’ τον ουρανό

με τις μπονάτσες ή τις τρικυμίες του καιρού

Σας καλούμε να καπετανίσουμε και να τσιλιμιλιντούλιχιονι

Καλή αντάμωση

Ματούλα🧜‍♀️

H συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη στη Σύρο

Προπώληση εισιτηρίων: more.com Link προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/matoula-zamani-syros-20/8/

Και στα φυσικά σημεία: Kings of Pasta και 4all Ερμούπολης και Ποσειδωνίας

Τιμές εισιτηρίων: από 18€

Ώρα Έναρξης: 21.00

Χώρος διεξαγωγής συναυλίας: Γήπεδο ΕΠΣ Κυκλάδων.

 

ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ
