Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τα συγκινητικά λόγια & η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

«Μας έβαλε να αναθεωρήσουμε πολλά για τη ζωή μας»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ερμήνευσε ποτ πουρί στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».
  • Αφιέρωσε το «Πού να εξηγώ» στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας για την αγάπη του κόσμου προς αυτόν.
  • Τόνισε την ανάγκη αποδοχής και την επίδραση της απώλειας του Μαζωνάκη στη ζωή μας.
  • Ο Οκτώβριος θα είναι παραγωγικός για την Ελεωνόρα, με νέο single και εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου.
  • Ετοιμάζει νέο δίσκο με υπογραφή επιτυχημένου δημιουργού.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρέθηκε καλεσμένη στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», όπου ερμήνευσε ένα ποτ πουρί γεμάτο με επιτυχίες της - παλιές και καινούργιες.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι εικόνες από το ταξίδι της στη Λισαβόνα!

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από το «Αλ Τσαντίρι»

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από το «Αλ Τσαντίρι»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της τραγουδίστριας στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Πριν του αφιερώσει το «Πού να εξηγώ» του Αντώνη Βαρδή, μίλησε για την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του, αλλά και για όσα μας δίδαξε η απώλειά του:

«Βιώνουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μας έχει στιγματίσει όλους, είτε κάνουμε αυτή τη δουλειά είτε όχι. Η αγάπη που έχει δεχτεί είναι σπάνια και μοναδική, και δυστυχώς κάτι τέτοιες στιγμές ίσως χρειάζονται για να καταλαβαίνουμε πόση ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον. Η αποδοχή είναι κάτι που έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος σε κάθε του στιγμή», ανέφερε αρχικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Μας έχει βάλει σε μια διαδικασία να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα για τη ζωή μας και τις επιλογές μας. Ο καθένας μας είναι μοναδικός».

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Πιασμένοι χέρι χέρι στα Ματογιάννια

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Το τραγούδι που αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Το τραγούδι που αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Οκτώβριος προβλέπεται ιδιαίτερα παραγωγικός και δημιουργικός για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη όσον αφορά τα επαγγελματικά της. Προσεχώς κυκλοφορεί το νέο της single σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια, ενώ στο τέλος του μήνα ξεκινά εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου. Παράλληλα, ετοιμάζει νέο δίσκο, ο οποίος φέρει την υπογραφή του επιτυχημένου δημιουργού.

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ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
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