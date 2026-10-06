Αντέδρασε η Ανθή Βούλγαρη: «Σιγά μη βάλουμε και σιγαστήρα!»

Η σκληρή on air απάντηση στον Χάρη Χριστόπουλο για τις γυναίκες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη αντέτεινε τις δηλώσεις του Χάρη Χριστόπουλου για τις σχέσεις ανδρών-γυναικών στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.
  • Ο Χριστόπουλος υποστήριξε ότι οι γυναίκες πρέπει να μην μιλούν όταν οι άντρες μιλούν, προκαλώντας την αντίδραση της Βούλγαρη.
  • Η Βούλγαρη τόνισε ότι ο σεβασμός πρέπει να είναι αμοιβαίος και ότι η καθημερινότητα δεν επιτρέπει απόλυτη ηρεμία.
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος διαφώνησε με τη Βούλγαρη, υποστηρίζοντας την ανάγκη σεβασμού στην κούραση του άλλου.
  • Η συζήτηση έκλεισε με αναφορά στις ισορροπίες στις σχέσεις, με τη Βούλγαρη να δηλώνει ότι κανείς δεν πρέπει να έχει το πάνω χέρι.

Αντίδραση προκάλεσαν στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega οι δηλώσεις του Χάρη Χριστόπουλου για το τι ζητούν οι άντρες από τις γυναίκες, με την Ανθή Βούλγαρη να απαντάει σε έντονο ύφος το πρωί της Τρίτης. Η παρουσιάστρια στάθηκε κυρίως στην αναφορά ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να μιλάει όταν ο άντρας μιλάει, επιμένοντας ότι ο σεβασμός οφείλει να είναι αμοιβαίος.

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Όσα είπε ο Χάρης Χριστόπουλος για τις γυναίκες

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκαν οι τοποθετήσεις του γνωστού φωτογράφου, ο οποίος υποστήριξε πως οι άντρες θέλουν «ηρεμία, σεβασμό, γαλήνη κι επαφή», ενώ πρόσθεσε: «Όταν μπαίνει στο σπίτι να τον ηρεμείτε, να μην του μιλάτε. Έρχεται κουρασμένος. Δε θα μιλάτε όταν μιλάει».

Ο Χάρης Χριστόπουλος έδωσε τις δικές τους συμβουλές στις γυναίκες

Ο Χάρης Χριστόπουλος έδωσε τις δικές τους συμβουλές στις γυναίκες

Η θέση αυτή σχολιάστηκε στον αέρα της πρωινής εκπομπής του Mega, με την Ανθή Βούλγαρη να εκφράζει άμεσα τη διαφωνία της.

Η απάντηση της Ανθής Βούλγαρη στον αέρα του Mega

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια: «Ο σεβασμός είναι ένα πράγμα που πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν. Όταν λέει ο κύριος Χριστόπουλος "να μπαίνεις στο σπίτι και να μη μιλάς όταν μιλάει", σιγά μη βάλουμε και σιγαστήρα».

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Στη συνέχεια επανήλθε, συνδέοντας τη θέση της με τις συνθήκες της καθημερινότητας, λέγοντας: «Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε ήρεμες και γαλήνιες, Χάρη μου. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Η παρουσιάστρια συνέχισε την τοποθέτησή της υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα μιας απόλυτα ήρεμης σχέσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνουν πολλά ζευγάρια. Όπως είπε: «Αυτές οι σχέσεις οι ήρεμες, οι βγαλμένες από το παραμύθι, δεν υπάρχουν σε μια καθημερινότητα που τρέχεις πέρα δώθε να προλάβεις. Ο σεβασμός θα πρέπει να υπάρχει από τις δύο πλευρές».

Βούλγαρη & Χασαπόπουλος αντέδρασαν στις δηλώσεις του γνωστού φωτογράφου

Βούλγαρη & Χασαπόπουλος αντέδρασαν στις δηλώσεις του γνωστού φωτογράφου

Η διαφωνία με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο

Διαφορετική προσέγγιση είχε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος διαφώνησε με την Ανθή Βούλγαρη κι υπερασπίστηκε την ανάγκη σεβασμού στην κούραση του άλλου. Όπως είπε: «Το να έχεις έναν σεβασμό και να σέβεσαι την κούραση του αλλουνού δε σημαίνει ότι ο άλλος είναι αγάς».

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Όταν η συζήτηση συνεχίστηκε, ο δημοσιογράφος σχολίασε επίσης: «Δεν απευθύνεται σε εσένα. Μην τα παίρνετε όλα προσωπικά. Απλώς ο άνθρωπος λέει πέντε συμβουλές για τις γυναίκες, δε σας θίγει».

Η κουβέντα έκλεισε με νέα τοποθέτηση για τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι. Όταν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε πως «οι γυναίκες έχουν πάρει το πάνω χέρι στα σπίτια», η Ανθή Βούλγαρη απάντησε: «Κανείς δεν πρέπει να παίρνει το πάνω χέρι. Ούτε πάνω, ούτε κάτω».

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