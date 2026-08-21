Τέλος στις καλοκαιρινές διακοπές έβαλε η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία επέστρεψε στην Αθήνα και στο σπίτι της, μετά από αρκετές εβδομάδες γεμάτες ταξίδια, χαλάρωση και όμορφες στιγμές.

Η παρουσιάστρια, το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου, δημοσίευσε ένα story μέσα από το σαλόνι της, δείχνοντας πως άφησε πίσω της τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και βρίσκεται πλέον ξανά στην καθημερινότητά της.

Το φετινό καλοκαίρι είχε πολλές στάσεις για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Η ίδια ταξίδεψε σε Κέρκυρα, Μύκονο, Κρήτη, Πύλο, Πάτμο, Χαλκιδική και Πάρο, απολαμβάνοντας τον χρόνο της άλλοτε μαζί με τους δύο γιους της και άλλοτε με την παρέα των φίλων της.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές αποδράσεις της είχε η Κέρκυρα, την οποία επισκέφθηκε αρκετές φορές. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου νησιού, καθώς εκεί βρίσκεται για επαγγελματικούς λόγους και ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Η προσωπική ζωή της παρουσιάστριας έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τη σχέση της με τον Στέφανο Νεδέλκο να αποτελεί το πρώτο ειδύλλιο που γίνεται γνωστό μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Παρότι η Σίσσυ Χρηστίδου επιλέγει να μην μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή, έχει ξεκαθαρίσει κατά καιρούς πως θέλει να κρατά μακριά από τη δημοσιότητα όσα αφορούν την οικογένειά της. Οι δύο γιοι της παραμένουν άλλωστε η απόλυτη προτεραιότητά της.

Πλέον, έχοντας ολοκληρώσει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα. Η επιστροφή στη βάση της σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με την παρουσιάστρια να ετοιμάζεται σταδιακά να επιστρέψει στους επαγγελματικούς της ρυθμούς.