Σίσσυ Χρηστίδου: Από τις παραλίες… στο σαλόνι του σπιτιού της

Το καλοκαίρι με τον σύντροφό της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στην Αθήνα μετά από καλοκαιρινές διακοπές σε διάφορους προορισμούς.
  • Ταξίδεψε σε Κέρκυρα, Μύκονο, Κρήτη, Πύλο, Πάτμο, Χαλκιδική και Πάρο, συχνά με τους γιους της και φίλους.
  • Η Κέρκυρα είχε ξεχωριστή θέση στις διακοπές της λόγω του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου.
  • Η προσωπική της ζωή είναι στο επίκεντρο, με τη νέα σχέση της μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Μαραντίνη.
  • Ετοιμάζεται να επιστρέψει στους επαγγελματικούς ρυθμούς για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Τέλος στις καλοκαιρινές διακοπές έβαλε η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία επέστρεψε στην Αθήνα και στο σπίτι της, μετά από αρκετές εβδομάδες γεμάτες ταξίδια, χαλάρωση και όμορφες στιγμές.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό από την Κέρκυρα

Η παρουσιάστρια, το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου, δημοσίευσε ένα story μέσα από το σαλόνι της, δείχνοντας πως άφησε πίσω της τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και βρίσκεται πλέον ξανά στην καθημερινότητά της.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το sexy και πολύχρωμο μπικίνι της στην πισίνα της Κέρκυρας

Το φετινό καλοκαίρι είχε πολλές στάσεις για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Η ίδια ταξίδεψε σε Κέρκυρα, Μύκονο, Κρήτη, Πύλο, Πάτμο, Χαλκιδική και Πάρο, απολαμβάνοντας τον χρόνο της άλλοτε μαζί με τους δύο γιους της και άλλοτε με την παρέα των φίλων της.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές αποδράσεις της είχε η Κέρκυρα, την οποία επισκέφθηκε αρκετές φορές. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου νησιού, καθώς εκεί βρίσκεται για επαγγελματικούς λόγους και ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιές, SUP και βόλτες με σκάφος στους Αντίπαξους

Η προσωπική ζωή της παρουσιάστριας έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τη σχέση της με τον Στέφανο Νεδέλκο να αποτελεί το πρώτο ειδύλλιο που γίνεται γνωστό μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Παρότι η Σίσσυ Χρηστίδου επιλέγει να μην μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή, έχει ξεκαθαρίσει κατά καιρούς πως θέλει να κρατά μακριά από τη δημοσιότητα όσα αφορούν την οικογένειά της. Οι δύο γιοι της παραμένουν άλλωστε η απόλυτη προτεραιότητά της.

Πλέον, έχοντας ολοκληρώσει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα. Η επιστροφή στη βάση της σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με την παρουσιάστρια να ετοιμάζεται σταδιακά να επιστρέψει στους επαγγελματικούς της ρυθμούς.

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