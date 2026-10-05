Φθινόπωρο: Οι λόγοι που το καθιστούν ιδανική εποχή για το ετήσιο τσεκ απ

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Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Πανελλαδική επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας: Είναι δωρεάν, αφορά ασφαλισμένους και ανασφάλιστους πολίτες σε όλες τις περιοχές της χώρας / Βίντεο: ΕΡΤ

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Το φθινόπωρο σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά από μια περίοδο που για πολλούς ανθρώπους, είναι πιο χαλαρή. Στις διακοπές συνήθως βελτιώνονται οι συνήθειες διατροφής, ενώ αυξάνεται η σωματική δραστηριότητα και η επαφή με τη φύση. Η επάνοδος αποτελεί μια καλή αφορμή για να επανέλθει στο προσκήνιο η αναγκαιότητα της πρόληψης.

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Το φθινόπωρο σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα και  αποτελεί μια καλή αφορμή για να επανέλθει στο προσκήνιο η αναγκαιότητα της πρόληψης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το φθινόπωρο σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα και  αποτελεί μια καλή αφορμή για να επανέλθει στο προσκήνιο η αναγκαιότητα της πρόληψης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Από τα σχολικά θρανία στον οικογενειακό προγραμματισμό

«Η εποχή συμπίπτει επίσης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των φοιτητών στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες μπορεί να απαιτούνται, ανάλογα με την περίπτωση, συγκεκριμένες ιατρικές αξιολογήσεις ή πιστοποιητικά», αναφέρει η κ. Όλγα Αμπαρτζίδου, Διευθύντρια Παθολόγος, Metropolitan Hospital.
«Να σημειωθεί ότι η πρόληψη στη φάση αυτή περιλαμβάνει τον προγραμματισμό εμβολιασμού και σίγουρα μπορούν να γίνουν έγκαιρες παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής ανάλογα πάντα με την ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα του κάθε εξεταζόμενου» επισημαίνει.

Η αξία των εξατομικευμένων ιατρικών εξετάσεων

«Ο προληπτικός έλεγχος βοηθά να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας μας και να εντοπίζουμε έγκαιρα παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κάποιας πάθησης στο μέλλον. Αυτός θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως το σωματικό βάρος, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να καθορίζεται αυστηρά μετά από κλινική εξέταση, παραπομπή για το σύνολο των απαιτούμενων εξετάσεων και εν συνεχεία καθορισμό του προφίλ κινδύνου του ατόμου ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, όχι απαραίτητα φαρμακευτικές», προσθέτει.

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Η πρόληψη ως σταθερή ετήσια συνήθεια 

«Γιατί, λοιπόν, να μην αποτελέσει η έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου μια σταθερή υπενθύμιση για ετήσιο ραντεβού με τον ιατρό για τον προληπτικό έλεγχο ολόκληρης της οικογένειας; Είναι ηλίου φαεινότερο ότι με την ολοκλήρωση της επανόδου στη ρουτίνα αυτός θα τοποθετείται ολοένα σε χαμηλότερη προτεραιότητα λόγω των καθημερινών υποχρεώσεων», καταλήγει η κ. Αμπαρτζίδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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