Μια προσωπική, ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο προφίλ του στο Instagram, μιλώντας ανοιχτά για την απώλεια της μητέρας του, Κικής Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής γνωστοποίησε ότι η μητέρα του έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες και μοιράστηκε ένα μήνυμα για τη σημασία της παρουσίας των γονιών στη ζωή των παιδιών τους.

Με αυτή την ανάρτηση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε γνωστό ότι «έφυγε» η μητέρα του, Κική στις 29 Ιανουαρίου /Φωτογραφία Instagram

Το απόγευμα της Πέμπτης, «ανέβασε» απόσπασμα από ταινία κινουμένων σχεδίων και τη συνόδευσε με λόγια για τη δική του απώλεια και την απουσία που βιώνει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «🖤♥️ Εγώ αυτό το κούδούνι δε θα το ξανάκουσω…Η Μητέρα μου έφυγε απο την ζωή πριν λίγους μήνες… Μακάρι ομως να ήξερα οτι απο ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και όταν ανοίξω την Πόρτα θα την αντικρίσω…Όλα αυτα σας τα γράφω για ολους εσάς που έχετε ακόμα την Μαμα σας,να βρείτε λίγο χρόνο η πολύ και να πάτε να την δείτε…ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ…Και τόν Μπαμπά σας… μια μέρα ετσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δε θα ξαναχτυπήσει…♥️🖤».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Το μήνυμα προς όσους έχουν τους γονείς τους

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν περιορίστηκε μόνο στην αναφορά στη μητέρα του, αλλά απηύθυνε και μια άμεση προτροπή σε όσους έχουν ακόμη κοντά τους τους γονείς τους.

Η ανάρτησή του εστιάζει στην αξία της επαφής και του χρόνου με την οικογένεια, με αφορμή τη δική του εμπειρία απώλειας. Όπως καταλήγει: «Και τον μπαμπά σας. Μια μέρα έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι δε θα ξαναχτυπήσει».

Η δημοσίευση του παρουσιαστή προκάλεσε συγκίνηση στους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς συνδέθηκε με ένα βίωμα που αφορά πολλούς ανθρώπους: την απουσία ενός γονέα και τη σκέψη ότι κάποιες καθημερινές στιγμές δεν επιστρέφουν.