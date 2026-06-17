Δείτε βιντεο για την Ούμα Θέρμαν από την εκπομπή της ΕΡΤ, Πρωίσαν σε είδον

Μια σπουδαία και πολυσχιδής προσωπικότητα, ο πατέρας της διάσημης ηθοποιού Ούμα Θέρμαν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν, ο οποίος υπήρξε διακεκριμένος συγγραφέας και ένας από τους πιο αναγνωρισμένους μελετητές του βουδισμού παγκοσμίως, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τον πνευματικό κόσμο.

Η Ούμα Θέρμαν πιο εντυπωσιακή από ποτέ στο Red Sea International Film Festival της Τζένα, τον περασμένο Δεκέμβριο /Φωτογραφία AP Images/Amr Nabil

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Tibet House US. Πρόκειται για τον μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό που ο ίδιος είχε συνιδρύσει, αφιερώνοντας τη ζωή του στη διάδοση και τη διατήρηση του θιβετιανού πολιτισμού.

Στο επίσημο «αντίο» του οργανισμού, ο Ρόμπερτ χαρακτηρίζεται ως ένας άνθρωπος του οποίου οι διδασκαλίες επηρέασαν και φώτισαν αμέτρητες ζωές, ενώ μεταφέρθηκε και η παράκληση της οικογένειας για σεβασμό της ιδιωτικότητάς της αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η ανάρτηση για τον θάνατο του Ρόμπερτ Θέρμαν

Η πορεία του ήταν γεμάτη διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση. Για τρεις δεκαετίες και μέχρι το 2020, κόσμησε τα έδρανα του Πανεπιστημίου Columbia ως καθηγητής Ινδο-Θιβετιανών Βουδιστικών Σπουδών. Οι New York Times τον είχαν ανακηρύξει ως τον κορυφαίο Αμερικανό ειδικό στον Θιβετιανό Βουδισμό, ενώ το 1997 το περιοδικό TIME τον είχε συμπεριλάβει στη λίστα με τους 25 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν το 2007 στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια /Φωτογραφία AP Images/ANDY KROPA

Παρά τη σπουδαία ακαδημαϊκή του καριέρα, ο ίδιος ένιωθε πάντα βαθιά περήφανος για την οικογένειά του και την κόρη του, Ούμα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, με διάχυτη την πατρική αγάπη αλλά και τη βουδιστική του φιλοσοφία, είχε δηλώσει πως το να έχει μια τόσο υπέροχη κόρη ήταν για εκείνον ένα κομμάτι «καλού κάρμα».

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν έζησε μια γεμάτη ζωή στο πλευρό της αγαπημένης του συζύγου, Νένα, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1967 και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Είχε επίσης άλλη μια κόρη από τον πρώτο του γάμο με την ενδυματολόγο Κριστόφ ντε Μενίλ. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια σπουδαία κληρονομιά πίσω του.