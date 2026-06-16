Σμαράγδα Καρύδη: Με μπικίνι στον... Παράδεισό της στη Μύκονο!

Παραμένει σε άψογη φόρμα η «Πηνελόπη Μουρίκη»

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σμαράγδα Καρύδη απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο, μοιράζοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε εικόνες με μπικίνι και προσωπικό μήνυμα για την ελευθερία και την ευτυχία που νιώθει στο νησί.
  • Περιγράφει τη Μύκονο ως τον «παράδεισο» και «σπίτι της ευτυχίας» για εκείνη.
  • Ευχαρίστησε τους φίλους της που τη φιλοξενούν και μοιράζονται τις καλοκαιρινές στιγμές μαζί της.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε θετικά σχόλια και ευχές από τους followers της.

Η Σμαράγδα Καρύδη περνάει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο και μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσής της στο νησί των Ανέμων, συνοδεύοντάς τις με προσωπικό μήνυμα για τον τόπο όπου νιώθει ελεύθερη και ξεγνοιαστή. 

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Η ανάρτηση της ταλαντούχας ηθοποιού έγινε το βράδυ της Δευτέρας και περιλάμβανε φωτογραφίες της με διαφορετικού χρώματος μπικίνι. Η ηθοποιός, που διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, έδειξε στιγμές από τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Τυχερή η Σμαράγδα Καρύδη που βρήκε τον... Παράδεισό της!

Τυχερή η Σμαράγδα Καρύδη που βρήκε τον... Παράδεισό της! /Φωτογραφία Instagram

Στο κειμενάκι που συνόδευσε τις εικόνες, η «Πηνελόπη Μουρίκη» από το IQ 160, έγραψε: «Εγώ τον βρήκα τον παράδεισο και δεν είναι πολύ μακριά. Το λέω και "σπίτι της ευτυχίας" γιατί τα έχεις όλα στα ξυπόλητα πόδια σου και νιώθεις ελεύθερος όπως στα παιδικά καλοκαίρια», περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο το καλοκαιρινό της καταφύγιο στη Μύκονο. 

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Η ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη

Η ηθοποιός έκλεισε την ανάρτησή της με ευχαριστήριο μήνυμα προς τους ανθρώπους που τη φιλοξενούν και μοιράζονται μαζί της αυτές τις ημέρες. Όπως έγραψε: «Σας ευχαριστώ τόσο φίλοι μου που μου δανείζετε λίγο απ’ το καλοκαίρι σας». 

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Η Σμαράγδα Καρύδη αγαπάει το καλοκαίρι και τη θάλασσα και δεν τον κρύβει!

Η Σμαράγδα Καρύδη αγαπάει το καλοκαίρι και τη θάλασσα και δεν τον κρύβει! /Φωτογραφία Instagram

Η δημοσίευση συγκέντρωσε αμέσως σχόλια κι ευχές από τους followers της, οι οποίοι της ευχήθηκαν να συνεχίσει να απολαμβάνει το καλοκαίρι στο αγαπημένο της νησί.

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ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
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