Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλου Θαδδαίου, Μαρτύρων Βάσσης και των τέκνων αυτής, Αλεξάνδρου του εν Ικονίω.

Ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 19 Ιουνίου και 21 Αυγούστου.

Στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται και ως Ιούδας ο Ιακώβου (Λουκ. στ' 16, Πράξ. α' 13, Ιωάν, ιδ' 22). Ήταν πιθανότατα αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου του επιλεγόμενου Μικρού ή Αλφαίου. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου (ι' 3) μνημονεύεται ως Λεββαίος (θαραλλέος) ο επικληθείς και Θαδδαίος (μεγάθυμος), ενώ στο Ευαγγέλιο του Μάρκου (γ' 18) απλώς ως Θαδδαίος. Με αφορμή τις ονομασίες αυτές του Ιούδα στα Ευαγγέλια, ο Ιερώνυμος τον χαρακτηρίζει Τριώνυμο (τρία ονόματα).

Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος

Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος

Ο Ιούδας υπήρξε μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου κι έδρασε στη Μεσοποταμία. Μαρτύρησε στην Έδεσσα (σημερινή Ούρφα Τουρκίας) ή στη Βηρυτό περί το 80.

Η αποδιδόμενη σε αυτόν συγγραφή της «Καθολικής Επιστολής» της Καινής Διαθήκης από παλαιότερους, αλλά και νεώτερους ερμηνευτές, δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιη, λόγω ελλείψεως στοιχείων. Μάλλον συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής είναι ο Ιούδας ο αδελφόθεος.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:45 και θα δύσει στις 20:11. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 26 λεπτά.

Σελήνη 8.5 ημερών

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