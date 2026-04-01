Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 1 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, Μαρτύρων Γεροντίου και Βασιλείδου.

Γυναίκα ελευθερίων ηθών, που μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό και ανακηρύχθηκε Οσία από την Εκκλησία. Η μνήμη της τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την 1η Απριλίου και την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών και από τη Ρωμαιοκαθολική στις 3 Απριλίου.

Η Μαρία γεννήθηκε κάπου στην Αίγυπτο τα χρόνια του Ιουστινιανού και από τα 12 χρόνια της ζούσε στην Αλεξάνδρεια, όπου διήγε έκλυτο βίο, σύμφωνα με τον βιογράφο της, τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρόνιο. Αναζητώντας νέες περιπέτειες, τα βήματά της την έφεραν στα Ιεροσόλυμα σε ηλικία 29 ετών.

Η Οσία Μαρία, η Αιγυπτία

Μία μέρα, μέγα πλήθος είχε συρρεύσει στην πόλη για τον εορτασμό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Μαρία σκέφθηκε ότι ήταν μία καλή ευκαιρία για την αναζήτηση πελατείας και παρακολουθούσε την τελετή από απόσταση. Αίφνης, σαν σε θαύμα, «είδε το φως το αληθινόν» και αφού προσευχήθηκε, αποφάσισε να εγκαταλείψει το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου και να εγκατασταθεί στην έρημο, όπου ασκήτευσε για 47 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσε γυμνή και τρεφόταν με τη Χάρη του Θεού. Ο Αββάς Ζωσιμάς, ο μόνος άνθρωπος που την αντίκρισε τυχαία στην έρημο, την περιέγραψε ως «μια σκιά που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα».

Σύμφωνα με τον βιογράφο της, πέθανε τη Μεγάλη Πέμπτη 1 Απριλίου, χωρίς να αναφέρει το έτος θανάτου της.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ημέρα Γαστρονομικού Βιβλίου

Η Ημέρα Γαστρονομικού Βιβλίου ή Φεστιβάλ Γαστρονομικού Βιβλίου γιορτάζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής την 1η Απριλίου κάθε χρόνου, με αφορμή τη γέννηση την ημερομηνία αυτή του 1755 του Γάλλου δικηγόρου, δικαστικού και πολιτικού Ζαν Μπριγιά-Σαβαρέν (1755-1826), συγγραφέα του περίφημου οκτάτομου έργου περί γαστρονομίας «Η φυσιολογία της γεύσης ή μελέτη περί της υψηλής γαστρονομίας, έργο ιστορικό, θεωρητικό και για καθημερινή χρήση».

Η ιδέα ανήκε στην Αμερικανίδα βιβλιοθηκονόμο και συγγραφέα Τζούντιθ Χόφμπεργκ (1934-2009), την οποία υλοποίησε η Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Μπεατρίς Κορόν το 2000.