Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Μαρτίου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου του νέου επισκόπου Κορίνθου και Ιωάννου της «Κλίμακος».

Ο Άγιος Ζαχαρίας ήταν Επίσκοπος Κορίνθου και συκοφαντήθηκε από τους Τούρκους ότι συνεργαζόταν με τους Ενετούς, κατά την εκστρατεία του Μοροζίνη στην Ελλάδα, για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Συνελήφθη και αφού βασανίστηκε σκληρά οδηγήθηκε στον κριτή, ο οποίος τον προέτρεψε να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος.

Ο Ζαχαρίας, με αηδία άκουσε την πρόταση αυτή του κριτή και γι' αυτό βασανίστηκε φρικτά. Καταδικάστηκε να καεί ζωντανός στη φωτιά περιστρεφόμενος! Οι χριστιανοί της Κορίνθου κατόρθωσαν, αφού πρόσφεραν μεγάλο χρηματικό ποσό στον Τούρκο έπαρχο, να μεταβληθεί ο φρικτός αυτός τρόπος της θανατικής καταδίκης. Έτσι ο νέος ιερομάρτυρας Ζαχαρίας αποκεφαλίστηκε στην Κόρινθο, 30 Μαρτίου 1684 μ.Χ., Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:13 και θα δύσει στις 18:46. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 12.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Διπολικής Διαταραχής

Η 30ή Μαρτίου έχει ανακηρυχτεί ως Παγκόσμια Ημέρα Διπολικής Διαταραχής (World Bipolar Day), με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας για τις Διπολικές Διαταραχές (International Society for Bipolar Disorders), του Ασιατικού Δικτύου για τη Διπολική Διαταραχή (Asian Network of Bipolar Disorder) και του Διεθνούς Ιδρύματος για τη Διπολική Διαταραχή (International Bipolar Foundation).

Η διπολική διαταραχή είναι μία νοσολογική οντότητα, η οποία περιλαμβάνει χρονικές περιόδους εναλλαγής του συναισθήματος, που κυμαίνεται μεταξύ της υπερθυμίας («υψηλής» διάθεσης – μανίας ή υπομανίας) και της υποθυμίας («χαμηλής» διάθεσης-κατάθλιψης). Επίσης, περιλαμβάνει μεταβολές στη σκέψη, τη συμπεριφορά, τον ύπνο και την ενεργητικότητα του πάσχοντος ατόμου.

Είναι γνωστή και με τους όρους μανιοκατάθλιψη, διπολική συναισθηματική διαταραχή ή μανιοκαταθλιπτική διαταραχή. Είναι εξίσου συχνή και στα δύο φύλα και συνήθως, αλλά όχι πάντα, εκδηλώνεται σε νεαρή ηλικία. Η διπολική διαταραχή θεραπεύεται με ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι 45.000.000 άτομα πάσχουν από διπολική διαταραχή και ότι σε κάθε χώρα πάσχει το 0,3-1,2% του πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία του 2017.

Στόχος του εορτασμού είναι η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τη διπολική διαταραχή και την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος που φέρουν οι πάσχοντες. Η 30ή Μαρτίου είναι η γενέθλια ημέρα του σπουδαίου ολλανδού ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ο οποίος διαγνώστηκε μεταθανάτια ότι πιθανόν να έπασχε από διπολική διαταραχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
