Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλου και Μάρτυρος Ηρωδίωνος επισκόπου Πατρών και Οσίου Ιλαρίωνος του νέου ηγουμένου μονής της Πελεκητής.

Ο Όσιος Ιλαρίων διετέλεσε ηγούμενος της μονής Πελεκητής στην Τριγλία και διακρίθηκε για το ασκητικό του ήθος, το φιλόθεο ζήλο του, το χάρισμα της ελεημοσύνης και τους πνευματικούς αγώνες.

Γι' αυτό ο Άγιος Θεός τον προίκισε με το προορατικό χάρισμα. Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 754 μ.Χ.

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:16 και θα δύσει στις 18:44. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 28 λεπτά.

Σελήνη 10.1 ημερών

Η Ώρα της Γης

Οι πολίτες όλου του κόσμου καλούνται να σβήσουν τα φώτα για μία ώρα για να στείλουν αποφασιστικό μήνυμα συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εκδήλωση διοργανώνεται τις πρώτες βραδινές ώρες μιας ημέρας στα τέλη του Μαρτίου.

H «Ώρα της Γης» («Earth Hour») γεννήθηκε το 2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή, σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα. Η πρωτοβουλία ανήκε στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF και τη διαφημιστική εταιρεία Leo Burnett.

Το 2026, η «Ώρα της Γης» θα λάβει χώρα από τις 8:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ. της 28ης Μαρτίου.