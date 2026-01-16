Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Δάνακτος του Αναγνώστου.

Ο Άγιος μάρτυρας Δάναξ καταγόταν από την πόλη Αυλώνα του Ιλλυρικού (δηλαδή την Αλβανία) και ήταν αναγνώστης της Εκκλησίας εκείνης.

Όταν κάποτε όρμησαν μέσα στην Εκκλησία οι ειδωλολάτρες, ο Άγιος πήρε τα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη και κειμήλια, για να τα διασώσει και να μην πέσουν στα χέρια των απίστων και τα βεβηλώσουν και τα διαφύλαξε σε τόπο οχυρό πέντε μίλια από την πόλη προς τη θάλασσα. Οι άπιστοι όμως τον συνέλαβαν και τον πίεζαν με κάθε τρόπο να θυσιάσει στο θεό Διόνυσο.

Ο Άγιος όμως δεν υποχωρούσε στις πιέσεις, αλλά έμενε ακλόνητος και σταθερός στην πίστη του Χριστού. Τότε οι ειδωλολάτρες απέκοψαν την τίμια αυτού κεφαλή, το δε τίμιο λείψανο αυτόύ το έριξαν στη θάλασσα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Δαν *

Δανάη*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:39 και θα δύσει στις 18:30. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 51 λεπτά.

Σελήνη 27.3 ημερών