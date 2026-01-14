Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη της Αγίας Νίνας Ισαποστόλου.

Η Νίνα γεννήθηκε στην Καππαδοκία από ευσεβή οικογένεια κι έζησε τον 3ο αιώνα. Ο πατέρας της Ζαβουλών ήταν στρατιωτικός και συγγενής του Αγίου Γεωργίου και η μητέρα της Σωσάννα αδελφή του επισκόπου Ιεροσολύμων Ιουβενάλιου.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Νίνα, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και το κεφάλαιο της Σταύρωσης, διερωτήθηκε πού μπορεί να βρίσκεται ο χιτώνας του Χριστού. Ρώτησε κι έμαθε ότι είχε μεταφερθεί στην Ιβηρία από ένα ραβίνο και φυλασσόταν στην πόλη Μιτσχέτη.

Η Αγία Νίνα

Ζήτησε τη βοήθεια της Παναγίας για να μεταβεί εκεί και να προσκυνήσει τον χιτώνα. Η Θεοτόκος εμφανίστηκε στον ύπνο της και την προέτρεψε να μεταβεί στην Ιβηρία και να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Μαζί της θα έφερε ένα Σταυρό από κληματόβεργες, που της πρόσφερε η Παναγία, για να είναι η ασπίδα και ο φύλακάς της στη μεγάλη αποστολή που αναλάμβανε. Γύρω από τον Σταυρό η Νίνα έπλεξε μία κοτσίδα από τα μαλλιά της και αναχώρησε για την Ιβηρία.

Η Νίνα κήρυξε το Ευαγγέλιο στους ντόπιους και κατάφερε με το χάρισμα της θαυματουργία να μεταστρέψει στο χριστιανισμό και το βασιλικό ζεύγος της Ιβηρίας, Μιριάν και Νάνα. Στη διάρκεια της αποστολής της βρήκε πού είχε εναποτεθεί ο Χιτώνας του Χριστού και στο σημείο εκείνο ανήγειρε το ναό του Αγίου Στύλου.
Η Νίνα κοιμήθηκε ειρηνικά και ανακηρύχθηκε Αγία και Ισαπόστολος από την Εκκλησία για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφερε στον Χριστιανισμό. Είναι η προστάτρια Αγία της Γεωργίας και το όνομά της (Nino στα Γε

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Νίνας
  • Νίνα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:28. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 48 λεπτά.

 Σελήνη 25.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Λογικής

Η Παγκόσμια Ημέρα Λογικής (World Logic Day) καθιερώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2019 από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, CIPSH) και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιανουαρίου, προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος του θανάτου του αυστριακού Κουρτ Γκέντελ (1906-1978) και τα γενέθλια του πολωνοαμερικανού Άλφρεντ Τάρσκι, (1901-1983), δύο διακεκριμένων μαθηματικών και φιλοσόφων που είχαν τεράστια επίδραση στην ανάπτυξη της λογικής τον 20ό αιώνα.

Ο Γκέντελ μνημονεύεται περισσότερο για τα δύο θεωρήματά του για τη μη πληρότητα, που δημοσιεύθηκαν το 1931. O Τάρσκι είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του στην αλγεβρική λογική.

Κύριος στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Λογικής είναι να προσελκύσει την προσοχή των επιστημονικών κοινοτήτων και του ευρύτερου κοινού στην πνευματική ιστορία, την εννοιολογική σημασία και τις πρακτικές επιπτώσεις της λογικής.

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
