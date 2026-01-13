Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτύρων.

Ο Ερμύλος και ο Στρατόνικος έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Λικινίου (307-324) στην πόλη Σιγγιδόνα της Άνω Μοισίας (σημερινό Βελιγράδι Σερβίας). Όταν ο αυτοκράτορας για να ευχαριστήσει τους ειδωλολάτρες αντιπάλους του Μεγάλου Κωνσταντίνου διέταξε διωγμούς κατά των χριστιανών κι έλαβε σκληρά μέτρα εναντίον τους, ο διάκονος Ερμύλος τόλμησε να διαμαρτυρηθεί φανερά και να ομολογήσει την πίστη του.

Οι Άγιοι Ερμύλος και Στρατόνικος

Ο αυτοκράτορας οργίσθηκε και διέταξε το βασανισμό του. Ωστόσο, ο Ερμύλος δεν αρνήθηκε την πίστη του και βασανίστηκε με τον φρικτότερο τρόπο μπροστά στον επιστήθιο φίλο του Στρατόνικο, ο οποίος δεν κρατήθηκε και αναλύθηκε σε δάκρυα, τα οποία για τους διώκτες του ήταν δηλωτικά της πίστης του. Ο Στρατόνικος συνελήφθη κι έτσι και οι δύο φίλοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Στο τέλος τους έρριψαν στα νερά του ποταμού Δούναβη, όπου πνίγηκαν.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ερμύλλος, Ερμίλλος

Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:27. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 24.6 ημερών