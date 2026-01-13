Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Ιανουαρίου
12.01.26 , 23:30 Ο Αρμπελόα παίρνει τη σκυτάλη από τον Αλόνσο
12.01.26 , 23:08 Eurovision 2026: Πότε διαγωνίζονται Ελλάδα και Κύπρος
12.01.26 , 23:00 Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
12.01.26 , 22:53 Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Μειοψηφία τινάζει στον αέρα τον διάλογο
12.01.26 , 22:49 Ψυχρή εισβολή; Η Μαρία Μπεκατώρου απαντά με… αυτό το νόστιμο πιάτο!
12.01.26 , 22:46 Σάλος Με Τις Ελιές «Καλαμάτας» Από Περού, Χιλή, Αργεντινή
12.01.26 , 22:29 Νέα Ιωνία: 66χρονος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε πάνω σε σβησμένη διάβαση
12.01.26 , 22:27 Σπασμένα τακούνια: Η ανατρεπτική κωμωδία ξεκινά περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
12.01.26 , 22:02 Σάλος στην Κύπρο: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου Χριστοδουλίδη
12.01.26 , 21:55 Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
12.01.26 , 21:55 Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τον κατηγορούμενο της δολοφονίας
12.01.26 , 21:47 Ιράν: Παγκόσμια οργή για τον φόνο της Ρουμπίνα σε διαδήλωση
12.01.26 , 21:28 Εξαφάνιση Πάτρα: Ο άνδρας - μυστήριο που συνάντησε την ανήλικη πριν χαθεί
12.01.26 , 21:01 Κυβερνητικά στελέχη: Οι σκληροί των μπλόκων τορπίλισαν τον διάλογο
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Κατσούλης για την επιστροφή της Καραβάτου: «Από εσάς το μαθαίνω... »
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτύρων.

Ο Ερμύλος και ο Στρατόνικος έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Λικινίου (307-324) στην πόλη Σιγγιδόνα της Άνω Μοισίας (σημερινό Βελιγράδι Σερβίας). Όταν ο αυτοκράτορας για να ευχαριστήσει τους ειδωλολάτρες αντιπάλους του Μεγάλου Κωνσταντίνου διέταξε διωγμούς κατά των χριστιανών κι έλαβε σκληρά μέτρα εναντίον τους, ο διάκονος Ερμύλος τόλμησε να διαμαρτυρηθεί φανερά και να ομολογήσει την πίστη του.

Οι Άγιοι Ερμύλος και Στρατόνικος

Οι Άγιοι Ερμύλος και Στρατόνικος

Ο αυτοκράτορας οργίσθηκε και διέταξε το βασανισμό του. Ωστόσο, ο Ερμύλος δεν αρνήθηκε την πίστη του και βασανίστηκε με τον φρικτότερο τρόπο μπροστά στον επιστήθιο φίλο του Στρατόνικο, ο οποίος δεν κρατήθηκε και αναλύθηκε σε δάκρυα, τα οποία για τους διώκτες του ήταν δηλωτικά της πίστης του. Ο Στρατόνικος συνελήφθη κι έτσι και οι δύο φίλοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Στο τέλος τους έρριψαν στα νερά του ποταμού Δούναβη, όπου πνίγηκαν.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ερμύλλος, Ερμίλλος
  • Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:27. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 24.6 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top